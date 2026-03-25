Sélection japonaise pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs participeront à la compétition qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

Le Japon est devenu la première équipe, hormis les trois pays hôtes, à se qualifier pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 après sa victoire contre Bahreïn lors des éliminatoires de l'AFC en mars dernier.

Elle a toujours été une équipe agréable à regarder, en particulier lors des Coupes du monde, et est réputée pour créer la surprise sur la plus grande scène.

Elle a terminé en tête de son groupe lors de l'édition 2022 du tournoi, battant à la fois l'Espagne et l'Allemagne. En huitièmes de finale, elle a été éliminée aux tirs au but par la Croatie, finaliste de 2018.

Les Samurai Blue seront de nouveau présents à la Coupe du monde de la FIFA 2026, cette fois-ci avec une confiance et une motivation renouvelées pour enfin briser la malédiction des huitièmes de finale.

Ils ne manqueront pas de talents de haut niveau venus d'Europe, et bénéficieront de la stabilité apportée par leur sélectionneur de longue date, Hajime Moriyasu. Jetons donc un œil à la composition probable de l'équipe qui pourrait se rendre aux États-Unis, au Canada et au Mexique pour la compétition de 2026.