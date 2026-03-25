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Japan v Bahrain - FIFA World Cup Asian 3rd QualifierGetty Images Sport

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Sélection japonaise pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs participeront à la compétition qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

Japon
Coupe du monde

Tout ce qu'il faut savoir sur la sélection japonaise pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

Le Japon est devenu la première équipe, hormis les trois pays hôtes, à se qualifier pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 après sa victoire contre Bahreïn lors des éliminatoires de l'AFC en mars dernier.

Elle a toujours été une équipe agréable à regarder, en particulier lors des Coupes du monde, et est réputée pour créer la surprise sur la plus grande scène.

Elle a terminé en tête de son groupe lors de l'édition 2022 du tournoi, battant à la fois l'Espagne et l'Allemagne. En huitièmes de finale, elle a été éliminée aux tirs au but par la Croatie, finaliste de 2018.

Les Samurai Blue seront de nouveau présents à la Coupe du monde de la FIFA 2026, cette fois-ci avec une confiance et une motivation renouvelées pour enfin briser la malédiction des huitièmes de finale.

Ils ne manqueront pas de talents de haut niveau venus d'Europe, et bénéficieront de la stabilité apportée par leur sélectionneur de longue date, Hajime Moriyasu. Jetons donc un œil à la composition probable de l'équipe qui pourrait se rendre aux États-Unis, au Canada et au Mexique pour la compétition de 2026.

  • zion suzuki-japan-after match-20250325(C)Kenichi Arai

    Gardiens de but

    Le Japon dispose d'un effectif solide au poste de gardien de but, le jeune gardien de Parme, Zion Suzuki, étant le favori pour occuper les cages des Samurai Blue. Suzuki fait partie de l'équipe de départ depuis la retraite de Shuichi Gonda en 2022.

    Keisuke Osako et Kosei Tani, qui évoluent actuellement en J1 League, devraient occuper les postes de gardiens remplaçants, tandis que Tomoki Hayakawa, qui joue également dans l'élite japonaise, constitue une autre option. 

    JoueurClub 
    Zion SuzukiParme
    Keisuke OsakoSanfrecce Hiroshima
    Kosei TaniMachida Zelvia
    Tomoki HayakawaKashima Antlers
    • Publicité
  • koki machida-japan-202406(C)Getty Images

    Défenseurs

    La sélection japonaise devrait se présenter à la Coupe du monde 2026 avec une défense relativement inexpérimentée. Koki Machida a tellement impressionné en Pro League belge sous les couleurs de l'Union SG qu'il a décroché un transfert au club de Bundesliga Hoffenheim, tandis qu'un autre joueur de Bundesliga qui sera un pilier de la défense japonaise est Hiroki Ito, du Bayern Munich. Bien que sa première saison avec les Bavarois ait été marquée par des blessures, il a retrouvé la forme, mais reste plutôt une option de remplaçant pour le Bayern. 

    Le jeune Hiroki Sekine est un autre talent émergent qui évolue à Reims en Ligue 2. 

    Junnosuke Suzuki et Kota Takai, prêté par Tottenham Hotspur au Borussia Mönchengladbach, sont également des options intéressantes qui pourraient intégrer l'équipe de Hajime Moriyasu. La question reste posée : seront-ils capables de se montrer à la hauteur sur la plus grande scène de toutes ?

    JoueurClub
    Koki MachidaHoffenheim
    Hiroki SekineReims
    Junnosuke SuzukiCopenhague
    Kota TakaiGladbach (prêté par les Spurs)
    Ayumu SekoLe Havre
    Tsuyoshi WatanabeFeyenoord
    Shogo TaniguchiSint-Truidense VV
    Hiroki ItoBayern Munich
    Ko ItakuraAjax
    Seiya MaikumaAZ Alkmaar
    Yukinari SugawaraWerder Brême (prêté par Southampton)
    Daiki HashiokaGand (prêté par le Slavia Prague)
    Keigo TsunemotoBâle
    Shuto NakanoHiroshima
  • wataru endo-japan-20240905(C)Getty Images

    Milieux de terrain

    Contrairement à la défense, le Japon dispose d'un milieu de terrain riche en expérience. La star de Liverpool, Wataru Endo, est l'un des joueurs les plus influents du milieu de terrain japonais, avec plus de 70 sélections sous le maillot des Samurai Blue.

    Daichi Kamada, de Crystal Palace, est un autre joueur qui devrait jouer un rôle important dans la campagne du Japon lors de la Coupe du monde 2026. Yuito Suzuki, qui vient de rejoindre le SC Fribourg, aura également un rôle décisif à jouer.

    D'autres jeunes talents comme Ryunosuke Sato, Kaishu Sano et Kodai Sano pourraient également avoir leur chance sous les ordres de Moryasu. À l'heure actuelle, le milieu de terrain japonais est bien équilibré, avec un mélange de joueurs expérimentés et de jeunes talents prometteurs.

    JoueurClub
    Wataru EndoLiverpool
    Daichi KamadaCrystal Palace
    Yuito SuzukiSC Fribourg
    Koki KumasakaKashiwa Reysol
    Kaishu SanoMayence 
    Ayumu SekoLe Havre AC
    Joel FujitaSt Pauli
    Kodai SanoNEC Nimègue
    Ryoya MorishitaBlackburn Rovers
    Kota TawaratsumidaFC Tokyo
    Ryunosuke SatoFC Tokyo
    Ao TanakaLeeds United
    Hidemasa MoritaSporting CP
    Reo HatateCeltic
  • takefusa-kubo(C)Getty Images

    Les attaquants

    La sélection japonaise dispose de plusieurs options solides en défense et au milieu de terrain, mais c'est en attaque qu'elle se montre la plus dangereuse. Des joueurs comme Takefusa Kubo, de la Real Sociedad, et Kaoru Mitoma, de Brighton, comptent parmi les ailiers les plus redoutables d'Europe, capables de faire la différence à eux seuls. Leur vitesse est un autre atout majeur dont Moriyasu pourrait se servir pour mettre à mal les défenses adverses.

    Outre ces deux ailiers, l'attaquant Keito Nakamura est également en grande forme en équipe nationale. Depuis ses débuts en 2023, Nakamura n'a cessé de trouver le chemin des filets pour la sélection asiatique, inscrivant 10 buts en 22 sélections. 

    JoueurClub
    Keito NakamuraReims
    Takefusa KuboReal Sociedad
    Kaoru MitomaBrighton
    Shunsuke MitoSparta Rotterdam
    Shuto MachinoBorussia Mönchengladbach
    Kento ShiogaiWolfsburg
    Daizen MaedaCeltic
    Yuki OhashiBlackburn Rovers
    Yu HirakawaHull City (prêté par Bristol City)
    Mao HosoyaKashiwa Reysol
    Ritsu DoanEintracht Francfort
    Ayase UedaFeyenoord
    Isa SakamotoWesterlo
  • Japan v El Salvador - International FriendlyGetty Images Sport

    Les stars du football japonais

    Le Japon dispose d'une attaque redoutable, ainsi que d'un milieu de terrain et d'une défense bien équilibrés. Ses principales menaces offensives en attaque seront sans aucun doute Kaoru Mitoma, de Brighton, et Takefusa Kubo, de la Real Sociedad. Ces deux joueurs possèdent des qualités de dribble exceptionnelles et peuvent se montrer dangereux dans le dernier tiers du terrain.

    Ritsu Doan, de Fribourg, est une autre star talentueuse de cette équipe japonaise et est un titulaire régulier des Blue Samurai.

    Au milieu de terrain, l'expérience de Wataru Endo et Daichi Kamada sera cruciale pour dicter le rythme du jeu du Japon, tandis que des joueurs comme Kaishu Sano et Yuito Suzuki pourraient s'avérer décisifs grâce à leurs contributions offensives.

    En défense, le jeune Hiroki Ito pourrait être un atout dès son retour de blessure. Le jeune joueur évolue principalement au poste de défenseur central, mais peut également être aligné en tant qu'arrière gauche. Aux côtés d'Ito, Hiroki Sekine et Koki Machida constituent également des options défensives solides.

  • Japan v Bahrain - FIFA World Cup Asian 3rd QualifierGetty Images Sport

    Composition probable du Japon pour la Coupe du monde 2026

    Dans les cages japonaises, Zion Suzuki est le favori pour occuper le poste de gardien titulaire lors de la Coupe du monde de l'année prochaine. Il a livré des performances impressionnantes avec Parme en Serie A et aura de lourdes responsabilités à assumer lors de cette compétition phare.

    Le sélectionneur Moriyasu a régulièrement mis en place un système à trois défenseurs avec le Japon et devrait conserver une configuration similaire lors de la Coupe du monde. Hiroki Ito, Koki Machida et Ko Itakura forment une solide unité défensive, tous trois étant fiables et calmes en défense.

    Le quatuor de milieu de terrain constituera un atout majeur pour le Japon, alliant l’expérience de Wataru Endo à la créativité de Daichi Kamada et Ao Tanaka. Le jeune Yuito Suzuki devrait également faire partie de la sélection.

    En attaque, Mitoma et Kubo seront les principales menaces offensives du Japon devant le but, aux côtés de Ritsu Doan, de Fribourg.

    Composition probable du Japon (3-4-3) : Z. Suzuki ; Ito, Machida, Itakura ; Y. Suzuki, Endo, Tanaka, Kamada ; Mitoma, Doan, Kubo

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