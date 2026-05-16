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Sélection japonaise pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs ont décroché leur billet pour la grande compétition aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

Japon
Coupe du monde

Tout ce qu'il faut savoir sur la sélection japonaise pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

Le Japon est devenu la première équipe, hors des trois pays hôtes, à se qualifier pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, suite à sa victoire contre Bahreïn lors des éliminatoires de l’AFC en mars dernier.

Réputée pour son jeu attrayant et ses capacités à créer la surprise sur la plus grande scène internationale, elle a confirmé son statut en tête de son groupe lors de l’édition 2022, battant successivement l’Espagne et l’Allemagne.

Lors de l’édition 2022, elle a terminé en tête de son groupe en battant l’Espagne et l’Allemagne, avant de céder aux tirs au but en huitièmes de finale face à la Croatie, finaliste sortant.

Les Samurai Blue abordent l’édition 2026 avec une confiance et une motivation accrues, déterminés à franchir enfin le cap des huitièmes de finale.

Le groupe disposera de plusieurs joueurs de haut niveau évoluant en Europe et pourra s’appuyer sur la stabilité assurée par le sélectionneur Hajime Moriyasu, en poste depuis plusieurs années. La liste étant désormais officielle, voici l’effectif définitif qui prendra part à la compétition aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

  • zion suzuki-japan-after match-20250325(C)Kenichi Arai

    Gardiens de but

    Le Japon dispose d'un effectif bien fourni au poste de gardien, le portier de Parme, Zion Suzuki, étant le grand favori pour débuter dans les cages des Samurai Blue. Suzuki est titulaire indiscutable depuis la retraite de Shuichi Gonda en 2022.

    Keisuke Osako et Tomoki Hayakawa, tous deux évoluant en J1 League, l’accompagneront et devraient assumer le rôle de doublures fiables, tandis que Kosei Tani a été écarté de la sélection finale.

    JoueurClub 
    Zion SuzukiParme
    Keisuke OsakoSanfrecce Hiroshima
    Tomoki HayakawaKashima Antlers
    • Publicité
  • 20221205 yuto nagatomo(C)Getty images

    Défenseurs

    La sélection japonaise aborde la Coupe du monde 2026 avec une défense solide et expérimentée. L’ancien latéral de l’Inter Milan, Yuto Nagatomo, entrera dans l’histoire en devenant le premier Asiatique à disputer cinq phases finales différentes. L’ex-Arsenal Takehiro Tomiyasu apporte également son expérience de haut niveau, indispensable à la arrière-garde.

    Hiroki Ito, du Bayern Munich, sera un autre pilier de la défense ; malgré une première saison bavaroise perturbée par les blessures, son retour à la forme en fait un atout essentiel. Junnosuke Suzuki demeure également une option intéressante que Moriyasu pourra exploiter sur la plus grande scène. La sélection subit toutefois un coup dur avec l’absence de Koki Machida, d’Hoffenheim, qui manque malheureusement le groupe final après avoir subi une grave blessure au ligament croisé antérieur plus tôt cette saison.

    JoueurClub
    Hiroki ItoBayern Munich
    Ko ItakuraAjax
    Takehiro TomiyasuAjax
    Tsuyoshi WatanabeFeyenoord
    Ayumu SekoLe Havre AC
    Junnosuke SuzukiFC Copenhague
    Shogo TaniguchiSint-Truidense VV
    Yukinari SugawaraWerder Brême (en prêt de Southampton)
    Yuto NagatomoFC Tokyo
  • wataru endo-japan-20240905(C)Getty Images

    Milieux de terrain

    Le sélectionneur japonais a opté pour un milieu de terrain expérimenté, forgé dans l’adversité. La star de Liverpool, Wataru Endo, y demeure une pièce maîtresse, avec plus de 70 sélections au compteur sous le maillot des Samurai Blue.

    Daichi Kamada (Crystal Palace) apporte lui aussi son expérience, tandis que Yuito Suzuki, fraîchement transféré au SC Fribourg, pourrait créer des étincelles. Kaishu Sano complète le groupe et offre une option supplémentaire.

    Hidetaka Morita (Sporting CP), blessé, est forfait, tandis que les jeunes Ryunosuke Sato et Kodai Sano ont été écartés, confirmant la préférence de Moriyasu pour l’expérience dans l’entrejeu.

    JoueurClub
    Wataru EndoLiverpool
    Kaishu SanoMayence 
    Daichi KamadaCrystal Palace
    Ao TanakaLeeds United
    Yuito SuzukiSC Fribourg
  • keito-nakamura(C)Getty Images

    Les attaquants

    La sélection japonaise possède des atouts défensifs et un milieu de terrain solide, mais c’est en attaque qu’elle se montre généralement la plus menaçante. Cependant, l’équipe de Moriyasu a subi un double coup dur : les ailiers vedettes Kaoru Mitoma et Takumi Minamino sont tous deux forfait pour le tournoi en raison de blessures.

    Pour les remplacer, Moriyasu pourra compter sur Takefusa Kubo, l’ailier de la Real Sociedad, dont la vitesse et la capacité à créer des décalages en font l’un des joueurs les plus redoutables du championnat espagnol. À ses côtés, l’attaquant Keito Nakamura devra assumer un rôle clé. Depuis ses débuts en 2023, l’attaquant a régulièrement trouvé le chemin des filets, inscrivant 10 buts en 24 sélections, et offre à Moriyasu une puissance de frappe indispensable.

    JoueurClub
    Keito NakamuraReims
    Junya ItoGenk
    Takefusa KuboReal Sociedad
    Ritsu DoanEintracht Francfort
    Daizen MaedaCeltic
    Ayase UedaFeyenoord
    Koki OgawaNEC Nimègue
    Keisuke GotoSaint-Trond
    Kento ShiogaiWolfsburg
  • Japan v Bolivia - International FriendlyGetty Images Sport

    Les stars du football japonais

    Malgré les blessures qui ont affaibli l’effectif, le Japon conserve une attaque redoutable, un milieu de terrain et une défense bien équilibrés. Ses principaux atouts offensifs seront sans aucun doute Takefusa Kubo et Keito Nakamura,capables de faire la différence dans le dernier tiers du terrain.

    Ritsu Doan, qui évolue à Fribourg, est une autre pièce maîtresse des Bleus Samouraï et occupe une place de titulaire indiscutable.

    Au milieu de terrain, l’expérience de Wataru Endo et Daichi Kamada s’avérera cruciale pour dicter le tempo, tandis que Kaishu Sano et Yuito Suzuki pourraient se révéler décisifs par leurs apports offensifs.

    Derrière, le jeune Hiroki Ito, pur produit du Bayern, sera un atout dès sa guérison : il occupe naturellement le cœur de la défense mais peut aussi glisser au poste de latéral gauche.

  • Japan v Bahrain - FIFA World Cup Asian 3rd QualifierGetty Images Sport

    Voici la composition probable du Japon pour la Coupe du monde 2026.

    Dans les cages japonaises, Zion Suzuki est le grand favori pour occuper le poste de gardien titulaire. Il a livré des performances impressionnantes avec Parme en Serie A et aura de lourdes responsabilités à assumer lors de cette compétition phare.

    Le sélectionneur Moriyasu, fidèle à son schéma à trois défenseurs, devrait maintenir cette architecture lors de la Coupe du monde. Hiroki Ito, Takehiro Tomiyasu et Ko Itakura composent une arrière-garde fiable et solide.

    Le milieu de terrain, atout majeur, associera l’expérience de Wataru Endo à la créativité de Daichi Kamada et Ao Tanaka, tandis que le jeune Yuito Suzuki pourrait également intégrer la liste.

    En attaque, Nakamura et Kubo, épaulés par Ritsu Doan (Fribourg), constitueront les principaux atouts offensifs des Bleus.

    Composition probable du Japon (3-4-3) : Z. Suzuki ; Tomiyasu, Ito, Itakura ; Y. Suzuki, Endo, Tanaka, Kamada ; Nakamura, Doan, Kubo

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