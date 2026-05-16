Le Japon est devenu la première équipe, hors des trois pays hôtes, à se qualifier pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, suite à sa victoire contre Bahreïn lors des éliminatoires de l’AFC en mars dernier.

Réputée pour son jeu attrayant et ses capacités à créer la surprise sur la plus grande scène internationale, elle a confirmé son statut en tête de son groupe lors de l’édition 2022, battant successivement l’Espagne et l’Allemagne.

Lors de l’édition 2022, elle a terminé en tête de son groupe en battant l’Espagne et l’Allemagne, avant de céder aux tirs au but en huitièmes de finale face à la Croatie, finaliste sortant.

Les Samurai Blue abordent l’édition 2026 avec une confiance et une motivation accrues, déterminés à franchir enfin le cap des huitièmes de finale.

Le groupe disposera de plusieurs joueurs de haut niveau évoluant en Europe et pourra s’appuyer sur la stabilité assurée par le sélectionneur Hajime Moriyasu, en poste depuis plusieurs années. La liste étant désormais officielle, voici l’effectif définitif qui prendra part à la compétition aux États-Unis, au Canada et au Mexique.