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Iran World CupGetty
Gill Clark

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Sélection iranienne pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs ont décroché leur place pour la grande compétition aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

Iran
Coupe du monde

Tout ce que vous devez savoir sur la sélection iranienne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026.

L'Iran s'est qualifié pour la Coupe du monde 2026, atteignant ainsi une quatrième participation consécutive à la compétition. Sous la conduite d'Amir Ghalenoei, la sélection iranienne a réalisé un parcours solide durant les éliminatoires : sept victoires en dix matchs, la première place du groupe et, surtout, un billet direct pour la phase finale qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

L’attaquant vedette Mehdi Taremi a encore joué un rôle crucial dans ce succès : l’avant-centre de l’Olympiacos a inscrit 10 buts en 15 matchs, une performance impressionnante à 33 ans, et se prépare désormais à disputer sa troisième Coupe du monde avec la Team Melli.

En six participations, la sélection iranienne n’a jamais franchi le premier tour. Pour sa quatrième présence consécutive, l’équipe de Ghalenoei vise donc un historique passage en phase à élimination directe. Dans le groupe G, elle croisera la Nouvelle-Zélande, la Belgique et l’Égypte.

  • FBL-ASIA-2023-MATCH44-IRN-SYRAFP

    Gardiens de but

    Le gardien chevronné Alireza Beiranvand part favori pour occuper le poste de numéro 1 de l’Iran lors de la Coupe du monde. Âgé de 33 ans, ce vétéran arrive au tournoi avec l’expérience solide de plus de 80 sélections en équipe nationale.

    La sélection officielle confirme que Hossein Hosseini, malgré ses 80 capes, restera probablement son principal rival pour le poste de gardien titulaire, même s’il devra sans doute se contenter une nouvelle fois du banc de touche. Payam Niazmand, qui a réussi à décrocher sa place parmi les gardiens retenus, complète ce trio final, tandis que le jeune Mohammad Khalifeh a finalement manqué le voyage vers la phase finale.

    JoueurClub 
    Alireza BeiranvandTractor
    Hossein HosseiniSepahan
    Payam NiazmandPersépolis
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  • Shojae Khalilzadeh IranGett

    Défenseurs

    La défense iranienne fait valoir une solide expérience et une profondeur notable pour ce tournoi. Saleh Hardani s’est imposé comme un arrière latéral fiable, tandis que le duo expérimenté composé de Shojae Khalilzadeh et Hossein Kanaanizadegan devrait ancrer la charnière centrale.

    La composition officielle confirme une arrière-garde riche en leadership et en solidité, avec Ali Nemati, Ehsan Hajsafi, Ramin Rezaeian et Milad Mohammadi, tous forts d’une solide expérience internationale au service de la Team Melli. En parallèle, le jeune Danial Eiri fait son apparition dans le groupe, apportant une option plus fraîche à la défense.

    JoueurClub 
    Ali NematiFoolad
    Shojae KhalilzadehTractor
    Hossein KanaanizadeganPersépolis
    Danial EiriMalavan Bandar Anzali
    Ehsan Hajsafi (Sepahan) Sepahan
    Milad MohammadiPersépolis
    Saleh HardaniEsteghlal
    Ramin RezaeianFoolad
  • Iran v Qatar: Semi Final - AFC Asian CupGetty Images Sport

    Milieux de terrain

    Saman Ghoddos, élément clé de la sélection iranienne, devrait tenir un rôle central lors de la Coupe du monde. Il a été retenu dans le groupe final après une saison passée sous les couleurs du club émirati de Kalba. Saeid Ezatolahi, totalement remis de sa blessure au pied, est également un atout majeur. Le milieu de terrain de Shabab Al-Ahli a manqué les matchs amicaux de mars mais il aborde la compétition estivale en pleine possession de ses moyens.

    Le groupe sélectionné par Amir Ghalenoei marie habilement l’expérience de ses cadres à la fougue de jeunes ailiers prometteurs. Au milieu de terrain, des valeurs sûres comme Mohammad Ghorbani, Rouzbeh Cheshmi, Mehdi Torabi et Aria Yousefi épauleront des cadres confirmés tels Alireza Jahanbakhsh, Mohammad Mohebi et Mehdi Ghayedi. À noter enfin la présence du jeune Amirmohammad Razzaghinia, talent prometteur à surveiller si l’occasion lui est donnée de briller sur la scène internationale.

    JoueurClub 
    Mohammad MohebiRostov
    Mehdi GhayediAl-Nasr
    Saman GhoddosKalba
    Mohammad GhorbaniAl Wahda
    Mehdi TorabiTractor
    Amir RazzaghiniaEsteghlal
    Rouzbeh CheshmiEsteghlal
    Alireza JahanbakhshFCV Dender
    Aria YousefiSepahan
    Saeid EzatolahiShabab Al-Ahli
  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-IRI-PRKAFP

    Les attaquants

    Mehdi Taremi demeure la plus grande star du football iranien et s’apprête à disputer sa troisième Coupe du monde avec les Perses. Âgé de 33 ans et actuellement sous les couleurs de l’Olympiacos, l’attaquant totalise plus de 100 sélections et offre une expérience inestimable à la compétition estivale. L’ailier Alireza Jahanbakhsh constitue une option précieuse sur les côtés, tandis que Mehdi Ghayedi, fraîchement intégré dans le groupe, espère jouer pleinement son rôle.

    Comme prévu après l’annonce officielle de la sélection, l’Iran devra se passer de son attaquant vedette Sardar Azmoun, écarté de la liste finale après avoir manqué les matchs amicaux de mars en raison d’allégations de déloyauté envers le gouvernement. Son palmarès de 57 buts en 91 sélections laisse un vide offensif que le sélectionneur Amir Ghalenoei entend combler en alignant cinq attaquants.

    La liste officielle confirme ainsi que l’Iran misera sur un groupe de cinq attaquants désignés : Mehdi Taremi (Olympiacos), Dennis Eckert (Standard de Liège), Shahriyar Moghanlou (Kalba), Ali Alipour (Persepolis) et Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor).

    JoueurClub 
    Ali AlipourPersépolis
    Shahriyar MoghanlouKalba
    Amirhossein HosseinzadehTracteur
    Dennis EckertStandard de Liège
    Mehdi TaremiOlympiacos
  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-IRI-PRKAFP

    Les stars de l’équipe iranienne

    L’Iran misera sur Mehdi Taremi pour animer son attaque lors de la Coupe du monde. L’avant-centre, auteur de plus de 50 buts en sélection, constitue une arme offensive redoutable. Taremi aborde le tournoi après une nouvelle saison prolifique en Grèce avec l’Olympiacos et sait déjà ce que c’est que de marquer dans un Mondial : il avait inscrit un doublé contre l’Angleterre lors d’une défaite 6-2 au Qatar en 2022.

    Le gardien Alireza Beiranvand, lui, a tracé un parcours hors norme. Fuyant sa famille nomade à 12 ans, il a vécu dans la rue à Téhéran tout en enchaînant les petits boulots pour poursuivre son rêve de footballeur. Devenu le numéro 1 iranien, il est entré dans l’histoire en repoussant un penalty de Cristiano Ronaldo en 2018, première fois que le Portugal manquait sa cible dans un Mondial.

  • Iran Getty

    Probable composition du onze de départ de l'Iran pour la Coupe du monde 2026

    Le gardien chevronné Alireza Beiranvand devrait être le numéro un de l’Iran lors de la Coupe du monde 2026, Hossein Hosseini étant prêt à le remplacer si nécessaire.

    En défense, un back quatre classique est attendu, avec Salheh Hardani à droite et Milad Mohammadi à gauche, tandis que Shojae Khalilzadeh et Hossein Kanaanizadegan devraient former la charnière centrale. 

    Au milieu, le sélectionneur Amir Ghalenoei devrait aligner le duo Saeid Ezatolahi – Saman Ghoddos, juste devant une ligne d’attaque composée d’Alireza Jahanbakhsh, Mehdi Ghayed et Mohammad Mohebi, avec Mehdi Taremi en pointe.

    Composition probable de l’Iran pour la Coupe du monde 2026 (4-2-3-1) : Beiranvand ; Hardani, Khalilzadeh, Kanaanizadegan, Mohammedi ; Ezatolahi, Ghoddos ; Jahanbakhsh, Ghayed, Moyebi ; Taremi.

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