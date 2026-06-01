Sélection iranienne pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs ont décroché leur place pour la grande compétition aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

L'Iran s'est qualifié pour la Coupe du monde 2026, atteignant ainsi une quatrième participation consécutive à la compétition. Sous la conduite d'Amir Ghalenoei, la sélection iranienne a réalisé un parcours solide durant les éliminatoires : sept victoires en dix matchs, la première place du groupe et, surtout, un billet direct pour la phase finale qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

L’attaquant vedette Mehdi Taremi a encore joué un rôle crucial dans ce succès : l’avant-centre de l’Olympiacos a inscrit 10 buts en 15 matchs, une performance impressionnante à 33 ans, et se prépare désormais à disputer sa troisième Coupe du monde avec la Team Melli.

En six participations, la sélection iranienne n’a jamais franchi le premier tour. Pour sa quatrième présence consécutive, l’équipe de Ghalenoei vise donc un historique passage en phase à élimination directe. Dans le groupe G, elle croisera la Nouvelle-Zélande, la Belgique et l’Égypte.