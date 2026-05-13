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Gill Clark

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Sélection iranienne pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs obtiendront leur billet pour la phase finale aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

Iran
Coupe du monde

Tout ce qu'il faut savoir sur la sélection iranienne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026.

L'Iran s'est qualifié pour la Coupe du monde 2026, ce qui marquera sa quatrième participation consécutive à la compétition. L'équipe d'Amir Ghalenoei a réalisé un excellent parcours lors des qualifications, remportant sept de ses dix matches pour terminer en tête de son groupe et se qualifier d'office pour la phase finale qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

L’attaquant vedette Mehdi Taremi a encore joué un rôle crucial dans ce succès : l’avant-centre de l’Olympiacos a inscrit 10 buts en 15 matchs, confirmant à 33 ans son efficacité redoutable et se préparant désormais pour sa troisième Coupe du monde avec la Team Melli.

En six participations, la sélection iranienne n’a jamais franchi le premier tour. Pour son quatrième rendez-vous consécutif, l’équipe de Ghalenoei vise donc un historique passage en phase à élimination directe. Dans le groupe G, elle croisera la route de la Nouvelle-Zélande, de la Belgique et de l’Égypte.

  • FBL-ASIA-2023-MATCH44-IRN-SYRAFP

    Gardiens de but

    Le gardien chevronné Alireza Beiranvand part favori pour endosser le rôle de numéro 1 de l’Iran lors de la Coupe du monde 2026. Âgé de 33 ans et fort de plus de 80 sélections, le vétéran devrait logiquement enrichir son palmarès aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

    Hossein Hosseini, son principal rival, pourrait toutefois se retrouver dans le rôle de doublure. Payam Niazmand et le jeune Mohammad Khalifeh restent également en lice pour accompagner l’équipe en phase finale et occuper la place de troisième gardien.

    JoueurClub 
    Alireza BeiranvandTractor
    Hossein HosseiniSepahan
    Payam NiazmandPersépolis
    Mohammad KhalifehAluminium Arak FC
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  • Shojae Khalilzadeh IranGett

    Défenseurs

    La défense iranienne ne manque ni d’expérience ni de solutions. Saleh Hardani s’est imposé comme un arrière latéral fiable, tandis que Shojae Khalilzaden et Hossein Kanaanizadegan forment une charnière centrale solide. Ali Nemati, Ehsan Hajsafi, Ramin Rezaeia, Danial Esmaeilifar et Milad Mohammadi apportent tous une expérience solide, tandis que Danial Eiri représente une option plus jeune pour la Team Melli.

    JoueurClub 
    Ali NematiFoolad
    Hossein Abarghouei Persépolis
    Shojae KhalilzadehTractor
    Hossein KanaanizadeganPersépolis
    Danial Eiri Malavan Bandar Anzali 
    Ehsan Hajsafi (Sepahan)Sepahan
    Milad MohammadiPersépolis
    Abolfazl JalaliEsteghlal
    Saleh HardaniEsteghlal
    Ramin RezaeianFoolad
    Danial EsmaeilifarTractor
  • Iran v Qatar: Semi Final - AFC Asian CupGetty Images Sport

    Milieux de terrain

    Saman Ghoddos est un joueur clé de l’équipe d’Iran et devrait jouer un rôle majeur au sein du groupe lors de la Coupe du monde. Saeid Ezatolahi est un autre élément sur lequel les Iraniens s’appuieront pendant le tournoi. Il a manqué les matchs amicaux de mars en raison d’une blessure au pied, mais il devrait être rétabli à temps pour l’été.

    Omid Noorafkan et Mohammad Ghorbani apportent leur expérience au milieu de terrain, tandis que le jeune Amir Razzaghinia, talent prometteur, pourrait éclore si l’occasion lui est donnée de briller avec la Team Melli.

    JoueurClub 
    Saeid EzatolahiShabab Al Ahli
    Omid NoorafkanSepahan
    Saman GhoddosKalba
    Mohammad GhorbaniAl Wahda
    Mehdi HashemnejadTractor
    Amir RazzaghiniaEsteghlal
  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-IRI-PRKAFP

    Les attaquants

    Mehdi Taremi demeure la plus grande star du football iranien et s’apprête à disputer sa troisième Coupe du monde avec les Persépolis. Âgé de 33 ans, l’attaquant totalise déjà plus de 100 sélections et son expérience sera précieuse pour guider l’équipe durant la compétition estivale.

    L’ailier Alireza Jahanbakhsh, passé par Brighton et l’Eredivisie, apporte sa polyvalence sur les côtés, tandis que Mehdi Ghayedi, autre élément déjà certain de figurer dans la liste, espère jouer pleinement son rôle au Qatar.

    En revanche, Sardar Azmoun manquera probablement la Coupe du monde : écarté des matchs amicaux de mars pour un supposé manque de loyauté envers le gouvernement, l’attaquant de 57 buts en 91 sélections est pourtant un atout majeur.

    Pour le remplacer lors des deux matchs amicaux, le sélectionneur Amir Ghalenoei a appelé Dennis Eckert, d’origine iranienne, offrant ainsi à l’attaquant du Standard de Liège l’occasion de postuler pour une place dans le groupe final.

    JoueurClub 
    Ehsan MahroughiFoolad
    Ali AlipourPersépolis
    Shahriyar MoghanlouKalba
    Hossein AbarghoueiPersépolis
    Mohammad MohebiRostov
    Amirhossein MahmoudiPersépolis
    Alireza JahanbakhshFCV Dender EH
    Ali GholizadehEkstraklasa 
    Mehdi TorabiTractor
    Mehdi GhayediAl-Nasr
    Amirhossein HosseinzadehTracteur
    Dennis EckertStandard de Liège
    Mehdi TaremiOlympiacos
  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-IRI-PRKAFP

    Les stars de l’équipe iranienne

    L’Iran misera sur Mehdi Taremi pour animer son attaque lors de la Coupe du monde. L’avant-centre, auteur de plus de cinquante buts en sélection, constitue une arme offensive redoutable. Il aborde le tournoi après une nouvelle saison prolifique sous les couleurs de l’Olympiacos en Grèce et sait déjà ce que c’est que de marquer dans l’épreuve, ayant inscrit un doublé contre l’Angleterre lors d’une défaite 6-2 au Qatar en 2022.

    Le gardien Alireza Beiranvand est un autre joueur dont la carrière a souvent fait la une. À 12 ans, il a fui la vie nomade de sa famille, a dormi dans les rues de Téhéran et enchaîné les petits boulots tout en poursuivant son rêve de footballeur professionnel. Devenu le numéro 1 iranien, il est entré dans l’histoire en arrêtant un penalty à Cristiano Ronaldo en 2018, première fois que le Portugal manquait un tir au but en Coupe du monde.

  • Iran Getty

    Probable composition du onze de départ de l'Iran pour la Coupe du monde 2026

    Le gardien chevronné Alireza Beiranvand devrait logiquement garder les cages de l’Iran lors de la Coupe du monde 2026, tandis que Hossein Hosseini, prêt à intervenir si nécessaire, assurera la doublure.

    En défense, un back quatre classique est attendu, avec Salheh Hardani à droite et Milad Mohammadi à gauche, tandis que Shojae Khalilzadeh et Hossein Kanaanizadegan devraient former la charnière centrale. 

    Au milieu, le sélectionneur Amir Ghalenoei devrait aligner le duo Saeid Ezatolahi – Saman Ghoddos, juste derrière une ligne d’attaque composée d’Alireza Jahanbakhsh, Mehdi Ghayed et Mohammad Mohebi, avec Mehdi Taremi en pointe.

    Composition probable de l’Iran pour la Coupe du monde 2026 (4-2-3-1) : Beiranvand ; Hardani, Khalilzadeh, Kanaanizadegan, Mohammedi ; Ezatolahi, Ghoddos ; Jahanbakhsh, Ghayed, Moyebi ; Taremi.