Sélection iranienne pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs obtiendront leur billet pour la phase finale aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

L'Iran s'est qualifié pour la Coupe du monde 2026, ce qui marquera sa quatrième participation consécutive à la compétition. L'équipe d'Amir Ghalenoei a réalisé un excellent parcours lors des qualifications, remportant sept de ses dix matches pour terminer en tête de son groupe et se qualifier d'office pour la phase finale qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

L’attaquant vedette Mehdi Taremi a encore joué un rôle crucial dans ce succès : l’avant-centre de l’Olympiacos a inscrit 10 buts en 15 matchs, confirmant à 33 ans son efficacité redoutable et se préparant désormais pour sa troisième Coupe du monde avec la Team Melli.

En six participations, la sélection iranienne n’a jamais franchi le premier tour. Pour son quatrième rendez-vous consécutif, l’équipe de Ghalenoei vise donc un historique passage en phase à élimination directe. Dans le groupe G, elle croisera la route de la Nouvelle-Zélande, de la Belgique et de l’Égypte.