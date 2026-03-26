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Sélection équatorienne pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs se qualifieront pour la grande compétition aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

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Coupe du monde

Tout ce qu'il faut savoir sur la sélection équatorienne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

La Coupe du monde de la FIFA 2026 approche à grands pas, et 48 équipes s'apprêtent à s'affronter pour remporter le titre suprême.

L'Argentine, tenante du titre, a terminé en tête des qualifications de la CONMEBOL, tandis que l'Équateur a créé la surprise en se qualifiant très tôt et en terminant à la deuxième place, devançant des puissances traditionnelles comme le Brésil et l'Uruguay.

La Tricolor dispose d'un effectif assez équilibré, dirigé par le sélectionneur argentin Sebastian Beccacece. Après avoir été éliminé dès la phase de groupes de l'édition 2022, l'Équateur sera déterminé à aller plus loin cette fois-ci et à s'imposer comme outsider.

Ce ne sera que la cinquième participation de cette nation sud-américaine à la Coupe du monde, après ses débuts en 2002. L'Équateur a été tiré au sort dans le groupe E et affrontera l'Allemagne, Curaçao et la Côte d'Ivoire pour une place en phase à élimination directe de la Coupe du monde.

Voici la composition probable de l'équipe qui pourrait se rendre aux États-Unis, alors que l'Équateur cherche à s'imposer dans le plus grand tournoi de football au monde.

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    Gardiens de but

    Il sera intéressant de voir qui sera titularisé dans les cages de l'Équateur lors de la Coupe du monde 2026. L'expérimenté Hernán Galindez a été le gardien titulaire de l'Équateur lors de la plupart des matchs de qualification. Cependant, compte tenu de son âge et des performances impressionnantes de Gonzalo Valle lors des récents matchs de qualification contre des équipes de haut niveau comme le Brésil et le Pérou, Sebastián Beccacece se trouve face à un choix difficile.

    Malgré la concurrence, Galindez devrait conserver sa place de gardien titulaire grâce à son expérience en équipe nationale, tandis que Valle, qui vient tout juste de faire ses débuts, devrait occuper le poste de remplaçant.

    Moises Ramirez pourrait également être une option potentielle, mais il n'a disputé que six matches avec l'Équateur depuis ses débuts en 2021.

    Ramirez et Valle évoluent actuellement en Serie A équatorienne, tandis que Galindez représente Huracán en Primera División en Argentine.

    JoueurClub
    Hernan GalindezHuracán
    Gonzalo ValleL.D.U. Quito
    Moises RamirezIndependiente DV
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    Défenseurs

    En matière de défense, l'Équateur a surclassé toutes les autres équipes lors des éliminatoires de la CONMEBOL.

    Elle n'a concédé que cinq buts, le plus petit total des qualifications, et a accumulé un nombre impressionnant de clean sheets.

    La défense a toujours su garder sa cohésion sous la houlette de Sebastián Beccacece, et l'on espère vivement qu'elle réitérera cette performance lors de la Coupe du monde 2026.

    Pervis Estupinan, de l'AC Milan en Serie A, a formé un solide duo d'arrière latéral avec le jeune Joel Ordonez, tandis que Piero Hincapie et Willian Pacho se sont montrés exceptionnels au cœur de la défense.

    L'Équateur ne manquera pas d'options pour la Coupe du monde, avec des joueurs comme Angelo Preciado, Felix Torres et Kevin Rodriguez qui se battent également pour une place dans le onze de départ.

    JoueurClub
    Pervis EstupinanAC Milan
    Joel OrdonezCub Brugge
    Angelo PreciadoSparta Prague
    Willian PachoPSG
    Piero HincapieArsenal
    Kevin RodriguezUnion Saint-Gilloise
    Xavier ArreagaFC Barcelone
    Bryan RamirezL.D.U. Quito
    Felix TorresCorinthians
    Jhoanner ChavezLens
    Diego PalaciosCorinthians
    José Andrés HurtadoRB Bragantino
    Jackson PorozoTroyes
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    Milieux de terrain

    Outre une défense solide, l'Équateur dispose également d'un milieu de terrain très riche, comptant dans ses rangs certaines des plus grandes stars européennes.

    Moises Caicedo, de Chelsea, est actuellement le moteur du milieu de terrain équatorien et a joué un rôle déterminant dans les récents succès de l'Équateur lors des qualifications de la CONMEBOL.

    Outre Caicedo, on trouve le jeune Kendry Paez, également sous contrat avec Chelsea. Malgré son jeune âge, Paez est un rouage essentiel du milieu de terrain équatorien et aura un rôle crucial à jouer lors de la Coupe du monde en 2026.

    Alan Franco, de l'Atlético Minero, est également un titulaire régulier dans le onze de départ de l'Équateur et devrait débuter la Coupe du monde.

    JoueurClub
    Moises CaicedoChelsea
    Kendry PaezChelsea
    Pedro ViteVancouver Whitecaps
    Kendry PaezChelsea
    Jhegson MendezInpendiente DV
    Alan FrancoAtlético Minerio
    Yaimar MedinaGenk
    Denil CastiloMidtjylland
    Cristian RamirezMonagas SC
    John YeboahRakow Czestochowa
  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-ECU-PERAFP

    Les attaquants

    Contrairement à la défense et au milieu de terrain, le secteur offensif est source de quelques inquiétudes pour l'équipe de Beccacece. L'Équateur n'a inscrit que 14 buts lors des qualifications, soit le plus faible total parmi les équipes, à l'exception du Pérou et du Chili, qui ont terminé aux deux dernières places.

    Si la solide défense équatorienne a permis de compenser les lacunes offensives, l'équipe devra trouver le chemin des filets si elle veut briller lors de la Coupe du monde.

    L'attaquant vétéran Enner Valencia reste le joueur clé de l'Équateur en attaque, avec cinq buts inscrits lors des qualifications jusqu'à présent. Cependant, à part Valencia, aucun des attaquants équatoriens ne s'est vraiment illustré.

    Beccacece aura des décisions importantes à prendre lors de la finalisation de la sélection pour la Coupe du monde de l'année prochaine.

    JoueurClub
    Enner ValenciaInternacional
    Nilson Angulo RSCA Futures
    John MercadoAVS
    Alan MindaCercle Bruges
    Jeremy SarmientoBrighton
    Gonzalo PlataFlamengo
    Keny ArroyoBesiktas
    Kevin RodriguezUnion Saint-Gilliose
    Anthony ValenciaAnvers
    Anderson JulioDallas
  • United States v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    Les stars de l'Équateur

    L'Équateur disposera de plusieurs joueurs vedettes lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Son meilleur buteur de tous les temps, Enner Valencia, sera sans aucun doute la principale menace devant le but pour les Équatoriens, tandis que Gonzalo Plata, de Flamengo, constituera également un atout majeur sur les ailes.

    Au milieu de terrain, Moises Caicedo et Kendry Paez, toutes deux recrutées par Chelsea, auront des rôles clés à jouer. Caicedo sera essentiel pour maintenir une structure solide pour l'Équateur, tandis que Paez, encore adolescent, apportera une menace plus offensive.

    C'est en défense que l'Équateur est sans doute le plus fort. Willian Pacho, du PSG, et Piero Hincapie, d'Arsenal, forment un duo de défenseurs centraux impénétrable au cœur de la défense, tandis que Pervis Estupinan, de l'AC Milan, et Joel Ordonez, du Club Bruges, apportent à la fois de la solidité défensive et de la largeur sur les ailes.

  • Ecuador 2026Getty

    Composition probable de l'Équateur pour la Coupe du monde 2026

    Dans les cages, le gardien chevronné Hernán Galíndez devrait être titularisé pour l'Équateur lors de la Coupe du monde, tandis que Gonzalo Valle a également eu l'occasion de s'illustrer et pourrait bien se battre pour une place dans le onze de départ.

    L'Équateur a toujours joué en 4-4-2, ce qui lui a apporté une grande solidité défensive qui lui a bien servi lors des qualifications de la CONMEBOL. L'équipe devrait conserver le même dispositif lors de la Coupe du monde, avec Pervis Estupinan, Willian Pacho, Piero Hincapie et Joel Ordonez formant la défense à quatre.

    Moises Caicedo et Kendry Paez seront des figures clés au milieu de terrain, aux côtés d'Alan Franco et de Nilson Angulo pour compléter le quatuor de milieux, tandis qu'Enner Valencia et Gonzalo Plata devraient mener l'attaque.

    Composition probable de l'Équateur (4-4-2) : Galindez ; Estupinan, Pacho, Hincapie, Ordonez ; Caicedo, Paez, Angulo, Franco ; Valencia, Plata

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