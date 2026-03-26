Sélection équatorienne pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs se qualifieront pour la grande compétition aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 approche à grands pas, et 48 équipes s'apprêtent à s'affronter pour remporter le titre suprême.

L'Argentine, tenante du titre, a terminé en tête des qualifications de la CONMEBOL, tandis que l'Équateur a créé la surprise en se qualifiant très tôt et en terminant à la deuxième place, devançant des puissances traditionnelles comme le Brésil et l'Uruguay.

La Tricolor dispose d'un effectif assez équilibré, dirigé par le sélectionneur argentin Sebastian Beccacece. Après avoir été éliminé dès la phase de groupes de l'édition 2022, l'Équateur sera déterminé à aller plus loin cette fois-ci et à s'imposer comme outsider.

Ce ne sera que la cinquième participation de cette nation sud-américaine à la Coupe du monde, après ses débuts en 2002. L'Équateur a été tiré au sort dans le groupe E et affrontera l'Allemagne, Curaçao et la Côte d'Ivoire pour une place en phase à élimination directe de la Coupe du monde.

Voici la composition probable de l'équipe qui pourrait se rendre aux États-Unis, alors que l'Équateur cherche à s'imposer dans le plus grand tournoi de football au monde.