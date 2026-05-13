L’Égypte de Mohamed Salah fait son retour en Coupe du monde pour la première fois depuis 2018, après une campagne de qualification impressionnante. Les Pharaons sont restés invaincus dans leur groupe, remportant huit de leurs dix matches, ce qui leur a permis de terminer largement en tête du classement.

Portée par Mohamed Salah et par Omar Marmoush, alors à Manchester City, la ligne d’attaque égyptienne s’est révélée redoutable, inscrivant 20 buts et n’en concédant que deux en dix rencontres.

L’Égypte a ensuite brillé à la CAN 2025, atteignant les demi-finales avant de tomber face au Sénégal – futur champion dont le titre a été retiré après une finale chaotique, marquée par l’abandon des joueurs en protestation contre l’arbitrage d’un penalty en faveur du Maroc.

À l’aube de la Coupe du monde, les indicateurs sont donc au vert pour une nation qui n’a jamais encore goûté à la victoire en phase finale. Tirés au sort dans le groupe G, les Pharaons défieront la Belgique, l’Iran et la Nouvelle-Zélande pour décrocher un billet pour les huitièmes de finale.

En amont de la compétition phare de 2026, GOAL se penche sur la composition probable de l’équipe qui pourrait se rendre aux États-Unis, au Canada et au Mexique.