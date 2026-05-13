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Gill Clark

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Sélection égyptienne pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs obtiendront leur billet pour le rendez-vous majeur aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

Egypte
Coupe du monde

Tout ce que vous devez savoir sur la sélection égyptienne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026.

L’Égypte de Mohamed Salah fait son retour en Coupe du monde pour la première fois depuis 2018, après une campagne de qualification impressionnante. Les Pharaons sont restés invaincus dans leur groupe, remportant huit de leurs dix matches, ce qui leur a permis de terminer largement en tête du classement.

Portée par Mohamed Salah et par Omar Marmoush, alors à Manchester City, la ligne d’attaque égyptienne s’est révélée redoutable, inscrivant 20 buts et n’en concédant que deux en dix rencontres.

L’Égypte a ensuite brillé à la CAN 2025, atteignant les demi-finales avant de tomber face au Sénégal – futur champion dont le titre a été retiré après une finale chaotique, marquée par l’abandon des joueurs en protestation contre l’arbitrage d’un penalty en faveur du Maroc.

À l’aube de la Coupe du monde, les indicateurs sont donc au vert pour une nation qui n’a jamais encore goûté à la victoire en phase finale. Tirés au sort dans le groupe G, les Pharaons défieront la Belgique, l’Iran et la Nouvelle-Zélande pour décrocher un billet pour les huitièmes de finale.

En amont de la compétition phare de 2026, GOAL se penche sur la composition probable de l’équipe qui pourrait se rendre aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 48-EGY-CIVAFP

    Gardiens de but

    Le gardien numéro un de l’Égypte, Mohamed El Shenawy, a fêté ses 37 ans à l’aube de la Coupe du monde 2026 et se prépare à tirer le rideau sur une carrière riche. Ce vétéran, l’un des joueurs les plus expérimentés de l’effectif d’Hossam Hassan, reste néanmoins dans les petits papiers du sélectionneur. 

    Son successeur devra toutefois émerger bientôt : Mostafa Shobeir, son actuel suppléant, ainsi que El Mahdi Soliman et Mohamed Alaa, sont déjà en lice pour prendre le relais dans les cages des Pharaons.

    JoueurClub 
    Mohamed El ShenawyAl Ahly
    El Mahdi SolimanZamalek
    Mostafa ShobeirAl Ahly
    Mohamed AlaaGouna
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  • FBL-AFR-2025-MATCH 48-EGY-CIVAFP

    Défenseurs

    L'Égypte aligne une défense très expérimentée et s'est montrée imperméable lors de la CAN, restant clean sheet lors de deux des trois matches de groupe. Hossam Abdelmaguid, déjà décisif durant la compétition, pourrait à nouveau jouer un rôle clé en Coupe du monde. Âgé de 24 ans, il s'est également avéré indispensable au Zamalek cette saison et a même apporté le danger devant, avec trois buts marqués pour son club.

    Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Ramy Rabia et Ahmed Abou El Fotouh devraient également figurer dans la sélection, tandis que le latéral gauche Ahmed Fattouh espère être retenu pour la compétition. 

    Mohamed Abdelmonem, de retour de blessure, a été inclus dans le groupe pour les matchs amicaux de préparation. En revanche, la présence du défenseur d’Arouca Omar Fayed reste incertaine : écarté des rencontres de mars, il a manifesté sa déception sur les réseaux sociaux. 

    JoueurClub 
    Mohamed HanyAl Ahly
    Tarek AlaaZamalek
    Rami Rabia Al Ain
    Mohamed Abdel MoneimNice
    Yasser IbrahimAl Ahly
    Hossam AbdelmaguidZamalek
    Khaled SobhiMasry
    Ahmed FatouhZamalek
    Ahmed « Koka » Nabil Al Ahly
  • Eman AshourGetty

    Milieux de terrain

    Le milieu de terrain égyptien devrait compter de nombreux joueurs d’Al Ahly lors de la Coupe du monde. Marwan Attia, Zizo, Eman Ashour et Trezeguet devraient tous être sélectionnés pour les Pharaons, et les liens solides qui unissent ces coéquipiers ne peuvent être qu’un atout pour l’équipe.

    Hamdy Fathy, Mohanad Lasheen et Mahmoud Saber devraient également faire partie du groupe. Si les cadres Trezeguet et Zizo restent susceptibles d’être convoqués, leur statut de titulaires n’est plus acquis. Ils constitueraient néanmoins des options précieuses pour le sélectionneur Hassam Hossan en sortie de banc durant la compétition.

    JoueurClub 
    Hamdy FathyAl-Wakrah
    Marwan Attia Al Ahly
    Mohanad LasheenPyramids
    Mahmoud SaberZamalek
    Ahmed « Zizo » SayedAl Ahly
    Emam AshourAl Ahly
    Mahmoud « Trezeguet » HassanAl Ahly
  • FBL-AFR-2025-MATCH 51-EGY-NIGAFP

    Les attaquants

    L’attaque égyptienne sera emmenée par les stars de la Premier League, Mohamed Salah et Omar Marmoush. L’expérience et le talent de ce duo seront essentiels aux ambitions de l’équipe cet été, et c’est à eux qu’il reviendra de trouver le chemin des filets.

    L’attaquant du FC Nantes Mostafa Mohamed, déjà présent lors de la CAN, devrait logiquement figurer dans la liste pour le Mondial. Nasser Mansi, élément du Zamalek, a réintégré le groupe pour les amicaux de mars et pourrait également être du voyage. Enfin, l’ailier du Real Oviedo Haissem Hassan, convoqué pour la première fois en vue des rencontres de préparation, postule pour une place après avoir opté pour l’Égypte plutôt que la France.

    JoueurClub 
    Omar MarmoushMan City
    Mohamed SalahLiverpool
    Mostafa MohamedNantes
    Haissam HassanReal Oviedo
    Nasser MansiZamalek
  • Egypt-Faces-Zimbabwe-In-Group-BAFP

    Les stars de l'équipe égyptienne

    Il ne fait aucun doute que la plus grande star égyptienne est Mohamed Salah. La vedette de Liverpool a remporté d’innombrables trophées avec le club de Merseyside et a marqué plus de 60 buts pour les Pharaons. Si l’Égypte veut briller lors de la Coupe du monde 2026, elle aura besoin d’un Salah au sommet de sa forme. Le joueur de 33 ans abordera la compétition après des adieux émouvants à Liverpool, où il a passé près de dix ans et remporté six trophées majeurs.

    Omar Marmoush, autre élément de premier plan évoluant en Premier League, entretient un lien fort avec Salah, ce qui profite directement à l’équipe nationale. La présence de ce duo sur le terrain devrait offrir au sélectionneur Hossam Hassan de réelles chances de franchir la phase de groupes lors de la compétition estivale aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

  • EgyptGetty

    Probable composition de l'Égypte pour la Coupe du monde 2026

    Mohamed El Shenawy, qui avait participé à la Coupe du monde 2018 avec l’Égypte lors de sa première sélection, devrait logiquement retrouver le groupe huit ans plus tard, à l’âge de 37 ans. Contrairement aux rumeurs suggérant que Hossam Hassan pourrait écarter ses joueurs trentenaires, le gardien reste donc dans les plans du sélectionneur.

    Sur les côtés de la défense, Mohamed Hany et Ahmed Abou El Fotouh devraient être alignés comme arrières latéraux, tandis que Yasser Ibrahim formera la charnière centrale avec l’expérimenté Ramy Rabia.

    Au milieu de terrain, Marwan Attia, Hamdi Fathi et Emam Ashour forment la combinaison la plus probable.

    En attaque, les supporters devraient retrouver le duo Mohamed Salah – Omar Marmoush, tandis que l’avant-centre de Nantes, Mostafa Mohamed, tient la corde pour compléter le trio offensif.

    Composition probable de l’Égypte pour la Coupe du monde 2026 (4-3-3) : Mohamed El Shenawy ; Mohamed Hany, Hossam Abdelmaguid, Ramy Rabia, Ahmed Fattouh ; Marwan Attia, Hamdi Fathi, Emam Ashour ; Mohamed Salah, Mostafa Mohamed, Omar Marmoush.

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