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Scotland v Denmark - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

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Sélection écossaise pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs ont décroché leur billet pour la grande compétition aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

Écosse
Coupe du monde

Tout ce que vous devez savoir sur la sélection écossaise pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

Après de longues années d’absence sur la scène internationale, le vent tourne enfin en faveur de l’Écosse.

Après avoir offert à la Tartan Army deux participations consécutives au Championnat d’Europe à l’issue de campagnes de qualification haletantes, l’équipe de Steve Clarke a fait encore mieux en terminant en tête d’un groupe comprenant le Danemark, la Grèce et la Biélorussie, et en validant son billet pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord grâce à une victoire palpitante 4-2 contre les Danois à Hampden Park.

Portée par un optimisme et une dynamique palpables, la sélection écossaise ne compte pas se contenter de jouer les figurants cet été. Son objectif affiché est de franchir enfin le cap du premier tour, ce qu’elle n’a pas réussi à l’Euro 2020 ni à l’Euro 2024. Pour y parvenir, elle s’appuie sur un groupe expérimenté, composé de joueurs évoluant dans les meilleurs championnats européens.

Néanmoins, la tâche s’annonce rude : l’Écosse figure dans le groupe C, où elle défiera le Brésil – contre qui elle n’a jamais gagné –, le Maroc et Haïti. Un parcours difficile, mais l’expérience accumulée ces dernières années pourrait enfin lui ouvrir les portes des huitièmes de finale.

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    Gardiens de but

    Bien qu’il évolue sur les terrains depuis près de vingt ans – vingt-deux ans pour être exact, depuis ses débuts avec l’Écosse –, Craig Gordon demeure le gardien le mieux placé pour endosser le maillot n°1 des Tartans cet été. L’ancien portier de Sunderland n’a toutefois pas été retenu dans le groupe de mars en raison d’un problème à l’épaule, offrant ainsi à d’autres gardiens l’occasion de se mettre en évidence. Parmi eux, on trouve Angus Gunn, doublure à Nottingham Forest, et Liam Kelly, des Rangers, tous deux inclus dans le groupe de 26 joueurs.

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    Angus GunnForest de Nottingham
    Liam KellyRangers
    Craig GordonHearts
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  • Scotland v Denmark - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Défenseurs

    La charnière défensive écossaise évolue ensemble sur la scène internationale depuis plusieurs années, un atout qui simplifiera l’organisation des Tartans en Coupe du monde. Le capitaine Andy Robertson reste un pilier de Liverpool et devrait aborder l’été en pleine possession de ses moyens, tandis que son compère du couloir gauche, Kieran Tierney, bénéficie d’un temps de jeu conséquent depuis son retour au Celtic, après des saisons contrastées à Arsenal.

    En charnière centrale, Grant Hanley et Scott McKenna visent une association solide, tandis qu’Aaron Hickey, pensionnaire de Brentford, apporte vitesse et dynamisme sur le côté droit de la défense. La sélection finale comprend également des joueurs tels que Nathan Patterson, Jack Hendry et Anthony Ralston. 

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    Andy RobertsonLiverpool
    Grant HanleyHibernian
    Kieran TierneyCeltic
    Scott McKennaDinamo Zagreb
    Jack HendryAl-Ettifaq
    Anthony RalstonCeltic
    Nathan PattersonEverton
    John SouttarRangers
    Dominic HyamWrexham
    Aaron HickeyBrentford
  • Scotland v Denmark - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Milieux de terrain

    L’Écosse a indéniablement tiré profit des choix de transfert de plusieurs milieux de terrain, trois titulaires évoluant désormais en Serie A italienne. Le nom qui retient le plus l’attention est sans conteste celui de Scott McTominay, qui vit actuellement ses meilleures années au Napoli aux côtés de Billy Gilmour, lui aussi arrivé au Stadio Diego Armando Maradona à l’été 2024. Lewis Ferguson, de Bologne, a également été retenu dans le groupe final.

    John McGinn demeure un rouage essentiel du dispositif écossais. L’infatigable milieu d’Aston Villa, toujours décisif quand son pays l’a besoin, vise désormais son premier but dans un grand tournoi international. Ryan Christie, de Bournemouth, apportera l’intensité de la Premier League, tandis que Kenny McLean, 34 ans, ajoutera sa expérience.

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    John McGinnAston Villa
    Scott McTominayNapoli
    Ryan ChristieBournemouth
    Kenny McLeanNorwich City
    Billy GilmourNaples
    Lewis FergusonBologne
  • Scotland v Belarus - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Les attaquants

    L'Écosse partage avec plusieurs nations participantes à la Coupe du monde estivale un problème récurrent : elle ne dispose pas d'un avant-centre véritablement prolifique. Elle peut néanmoins s'appuyer sur des joueurs travailleurs et dévoués, comme Lyndon Dykes et Che Adams, qui espèrent être alignés en attaque.

    George Hirst et Findlay Curtis avaient été retenus pour la sélection de mars, mais ils n’ont marqué qu’un seul but international à eux deux, ce qui souligne le manque de profondeur dont souffre le sélectionneur Clarke sur le plan offensif. Lawrence Shankland, auteur d’une saison exceptionnelle avec les Hearts, pourrait ainsi intégrer le onze de départ en Amérique du Nord, tandis que la vitesse fulgurante de Ben Gannon-Doak pourrait faire la différence si le joueur parvient à prouver sa bonne condition physique d’ici les prochains mois.

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    Lyndon DykesCharlton Athletic
    Che AdamsTorino
    George HirstIpswich Town
    Findlay CurtisKilmarnock
    Lawrence ShanklandHearts
    Ben Gannon-DoakBournemouth
    Ross StewartSouthampton
  • Scotland v Croatia - UEFA Nations League 2024/25 League A Group A1Getty Images Sport

    Les stars du football écossais

    Scott McTominay est, sans conteste, la star de la sélection écossaise. Le milieu de terrain a déjà montré son potentiel de buteur à Manchester United et a franchi un nouveau cap depuis son arrivée à Naples. John McGinn jouera un rôle crucial à ses côtés, apportant une menace supplémentaire devant le but depuis l’entrejeu.

    En défense, l’Écosse, qui affrontera notamment le Brésil et le Maroc en phase de groupes, devra faire preuve de solidité. Andy Robertson et Kieran Tierney seront donc attendus au tournant sur leurs côtés.

    Si, comme prévu, Craig Gordon joue au moins un match en Amérique du Nord, il deviendra l’un des joueurs les plus âgés de l’histoire de la Coupe du monde masculine, mais sa fiabilité ne fait aucun doute au vu de certains de ses arrêts et de ses performances ces dernières années.

  • Scotland v Denmark - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Probable composition de l'Écosse pour la Coupe du monde 2026

    Clarke a largement privilégié un système en 4-2-3-1 lors des dernières trêves internationales, s'éloignant ainsi de la défense à trois qui avait si bien servi les Écossais auparavant. La formation actuelle offre à des joueurs comme McGinn et McTominay une plus grande liberté pour se projeter vers l'avant lorsque l'occasion se présente, tout en restant ancrée dans une philosophie de jeu disciplinée et engagée.

    Les joueurs passeront sans doute beaucoup de temps à se replier et à attendre l’occasion de frapper, mais cette tactique a déjà bien servi l’Écosse par le passé et pourrait faire ses preuves à nouveau cet été.

    Composition probable de l’Écosse (4-2-3-1) : Gordon ; Hickey, Hanley, McKenna, Robertson ; Ferguson, McGinn ; Christie, McTominay, Gannon-Doak ; Shankland.

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