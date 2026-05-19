Sélection écossaise pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs ont décroché leur billet pour la grande compétition aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

Après de longues années d’absence sur la scène internationale, le vent tourne enfin en faveur de l’Écosse.

Après avoir offert à la Tartan Army deux participations consécutives au Championnat d’Europe à l’issue de campagnes de qualification haletantes, l’équipe de Steve Clarke a fait encore mieux en terminant en tête d’un groupe comprenant le Danemark, la Grèce et la Biélorussie, et en validant son billet pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord grâce à une victoire palpitante 4-2 contre les Danois à Hampden Park.

Portée par un optimisme et une dynamique palpables, la sélection écossaise ne compte pas se contenter de jouer les figurants cet été. Son objectif affiché est de franchir enfin le cap du premier tour, ce qu’elle n’a pas réussi à l’Euro 2020 ni à l’Euro 2024. Pour y parvenir, elle s’appuie sur un groupe expérimenté, composé de joueurs évoluant dans les meilleurs championnats européens.

Néanmoins, la tâche s’annonce rude : l’Écosse figure dans le groupe C, où elle défiera le Brésil – contre qui elle n’a jamais gagné –, le Maroc et Haïti. Un parcours difficile, mais l’expérience accumulée ces dernières années pourrait enfin lui ouvrir les portes des huitièmes de finale.