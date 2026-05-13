Le Ghana se qualifie pour sa cinquième Coupe du monde après une campagne de qualification impressionnante au cours de laquelle les Black Stars ont remporté huit de leurs dix matches et décroché l’une des neuf places automatiques réservées à l’Afrique.

Quarts de finaliste en 2010, les Black Stars misent cette fois-ci sur un effectif offensif de premier plan pour atteindre à nouveau la phase à élimination directe. Les stars de Premier League Mohammed Kudus et Antoine Semenyo, associés à Inaki Williams (Athletic Club) et Jordan Ayew (Leicester), forment une attaque prometteuse.

Dans un groupe comprenant le Panama, l’Angleterre et la Croatie, les Black Stars viseront un parcours digne des phases à élimination directe pour effacer la déception de leur absence à la CAN 2025.

En amont de cette grande compétition de 2026, GOAL se penche sur la composition probable de l’équipe qui pourrait se rendre aux États-Unis, au Canada et au Mexique.