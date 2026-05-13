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Gill Clark

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Sélection du Ghana pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs obtiendront leur billet pour le grand rendez-vous aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

Ghana
Coupe du monde

Tout ce qu'il faut savoir sur la sélection ghanéenne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Le Ghana se qualifie pour sa cinquième Coupe du monde après une campagne de qualification impressionnante au cours de laquelle les Black Stars ont remporté huit de leurs dix matches et décroché l’une des neuf places automatiques réservées à l’Afrique.

Quarts de finaliste en 2010, les Black Stars misent cette fois-ci sur un effectif offensif de premier plan pour atteindre à nouveau la phase à élimination directe. Les stars de Premier League Mohammed Kudus et Antoine Semenyo, associés à Inaki Williams (Athletic Club) et Jordan Ayew (Leicester), forment une attaque prometteuse.

Dans un groupe comprenant le Panama, l’Angleterre et la Croatie, les Black Stars viseront un parcours digne des phases à élimination directe pour effacer la déception de leur absence à la CAN 2025.

En amont de cette grande compétition de 2026, GOAL se penche sur la composition probable de l’équipe qui pourrait se rendre aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

  • Nigeria v Ghana - The Unity CupGetty Images Sport

    Gardiens de but

    Benjamin Asare est actuellement le gardien numéro un du Ghana et devrait conserver sa place pour la Coupe du monde. Le portier des Heart of Oaks continue d'impressionner en Premier League ghanéenne et s'impose comme une valeur sûre pour les Black Stars. Lawrence Ati-Zigi, de Saint-Gall, et Joseph Anang, de St Patrick's Athletic, devraient être ses suppléants lors du tournoi sous les ordres d'Otto Addo.

    JoueurClub 
    Lawrence Ati-ZigiSaint-Gall
    Joseph AnangSt Patrick’s Athletic
    Benjamin AsareHearts of Oak
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  • Gideon MENSAH-ghana-20250531(C)Getty Images

    Défenseurs

    Le Ghana n’a concédé que six buts en dix matchs de qualification pour la Coupe du monde, preuve d’une arrière-garde particulièrement solide. Le duo formé par Alejander Djiku et Mohammed Salisu a été décisif, mais les Black Stars ont subi un coup dur : le défenseur de Monaco manquera la Coupe du monde en raison d’une rupture des ligaments croisés.

    À gauche, Gideon Mensah, jusque-là titulaire indiscutable, voit Derrick Kohn lui disputer le poste. Le latéral de l’Union Berlin a réalisé une saison discrète mais solide en Allemagne et figure dans le groupe qui effectuera la tournée estivale aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

    La jeune pépite Kojo Peprah Oppong, auteur de débuts prometteurs avec Nice en Ligue 1, espère conserver sa place après sa première sélection en fin d’année dernière. Pour les matchs amicaux de préparation, Otto Addo a également appelé Patric Pfeiffer, Marvin Senaya et Derrick Luckassen, offrant au trio l’occasion de postuler pour la liste finale.

    JoueurClub 
    Gideon MensahAuxerre
    Jérôme OpokuKojo Peprah Oppong.
    Kojo Peprah OppongNice
    Caleb YirenkyiNordsjælland
    Jonas AdjeteyBâle
    Ebenezer AnnanSaint-Étienne
    Alexander DjikuSpartak Moscou
    Patric PfeifferDarmstadt 98
    Derrick LuckassenPafos FC
    Marvin SenayaAuxerre
    Derrick KohnUnion Berlin
  • TOPSHOT-FBL-CAN-2024-GHA-EGYAFP

    Milieux de terrain

    Mohammed Kudus, milieu de terrain de Tottenham, est l’une des pièces maîtresses du Ghana. C’est d’ailleurs son but qui a offert au pays sa qualification pour la Coupe du monde aux dépens des Comores. Âgé de 25 ans, il a connu une saison difficile en Premier League avec les Spurs, mais il espère tourner la page pour briller au Mondial. Gêné par des blessures en 2026, il devrait toutefois aborder la compétition à son meilleur niveau.

    Le milieu de terrain de Villarreal, Thomas Partey, conserve un rôle clé malgré un temps de jeu limité en Liga cette saison. Il a été décisif durant les éliminatoires et demeure l’un des joueurs les plus expérimentés de la sélection. 

    La pépite d’Auxerre Elisha Owusu, autre élément clé du milieu ghanéen, espère avoir laissé derrière lui ses pépins physiques pour s’imposer comme titulaire avec les Black Stars, tandis qu’Ibrahim Sulemana a réintégré le groupe à temps pour les matchs amicaux de mars. 

    Abu Francis, victime d’une double fracture tibia-péroné lors d’un match amical face au Japon fin 2026, manquera vraisemblablement la compétition.

    JoueurClub 
    Elisha OwusuAuxerre
    Thomas ParteyVillarreal
    Kelvin NkrumahMedeama
    Kwasi SiboOviedo
    Prince OwusuMedeama SC
    Mohammed KudusTottenham
    Salis Abdul SamedNice
    Ibrahim SulemanaCagliari
  • Japan v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    Les attaquants

    L’attaque ghanéenne regorge de grands noms et la concurrence est rude pour décrocher une place dans l’équipe en vue du tournoi de cet été. La star de Manchester City, Antoine Semenyo, est assurée d’être sélectionnée et devrait jouer un rôle de premier plan au sein des Black Stars lors de cette compétition.

    L’attaquant de l’Athletic Club Inaki Williams et Jordan Ayew, de Leicester, sont également des valeurs sûres aux yeux du sélectionneur Otto Addo. Tous deux possèdent un palmarès de buteurs éprouvé, aussi bien en club qu’en sélection.

    En revanche, le débat fait encore rage concernant le vétéran Andrew Ayew : âgé de 36 ans et absent depuis la CAN 2023, il pourrait toutefois être récompensé par une sélection en raison de son engagement envers les Black Stars.

    Les jeunes Fatawu Issahaku et Kamaldeen Sulemana incarnent quant à eux la nouvelle vague : le premier, pensionnaire de Leicester, s’est illustré par des buts spectaculaires, tandis que le second, réputé pour ses dribbles et sa technique raffinée, pourrait apporter une touche de créativité décisive.

    JoueurClub 
    Abdul Fatawu IssahakuLeicester
    Christopher Bonsu BaahAl Qadsiah
    Kamaldeen SulemanaAtalanta
    Jordan AyewLeicester
    Inaki WilliamsAthletic Club
    Antoine SemenyoManchester City
    Ernest NuamahLyon
    Brandon Thomas AsanteCoventry
    Prince AduViktoria Plzeň
  • Jordan Ayew Ghana 2025Getty Images

    Les stars du Ghana

    Il ne fait aucun doute que le Ghana comptera sur Antoine Semenyo pour lui donner des ailes lors de la Coupe du monde. L'attaquant a brillé en Premier League grâce à son sens du but sous les couleurs de Bournemouth et a tout simplement confirmé son niveau depuis son arrivée à Manchester City lors du mercato de janvier, remportant la Carabao Cup en mars.

    Son compère de l’élite anglaise, Muhammed Kudus, possède lui aussi un talent hors norme et brille souvent dans les grands rendez-vous. Gêné par des blessures durant son passage à Tottenham, il devrait néanmoins arriver à temps pour la Coupe du monde, motivé à l’idée de rebondir après une saison contrariée.

    Le capitaine Jordan Ayew, auteur de sept buts lors des qualifications, mènera à nouveau l’attaque. L’attaquant de Leicester, qui prend part à sa troisième Coupe du monde avec le Ghana, entend montrer la voie.

  • FBL-CAN-2024-MOZ-GHAAFP

    Probable composition du Ghana pour la Coupe du monde 2026

    Benjamin Asare gardera les cages du Ghana lors de la Coupe du monde, protégé par une défense centrale solide. Alejander Djiku conservera son poste habituel, mais devra trouver un nouveau partenaire en l’absence de Mohammed Salisu. Jérôme Opoku pourrait être aligné, tandis que Seidu et Mensah occuperont les couloirs.

    Au milieu de terrain, Thomas Partey, dans son rôle de sentinelle, sera associé à Kwasi Sibo. En soutien de l’attaque, Muhammed Kudus aura pour mission d’apporter créativité et inspiration.

    Le capitaine Jordan Ayew mènera le trio d’attaque, tandis qu’Antoine Semenyo devrait jouer un rôle clé et que Fatawu Issahaku pourrait compléter ce secteur.

    Composition probable du Ghana pour la Coupe du monde 2026 (4-3-3) : Asare ; Seidu, Opoku, Djiku, Mensah ; Partey, Sibo, Kudus ; Fatawu Issahaku, Jordan Ayew, Semenyo.

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