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Montenegro v Croatia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

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Sélection croate pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs obtiendront leur billet pour la phase finale aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

Croatie
Coupe du monde

Tout ce que vous devez savoir sur la sélection croate pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

Bien que le titre leur ait jusqu’ici échappé, la Croatie a démontré qu’elle était une nation à respecter sur la scène de la Coupe du monde.

Après avoir terminé sur le podium lors des deux dernières éditions, les Vatreni ont traversé les éliminatoires invaincus, remportant sept de leurs huit matchs pour se qualifier pour la phase finale aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Si quelques cadres ont pris leur retraite internationale et que certaines stars approchent de la fin de leur carrière, le légendaire Luka Modric démontre qu’il possède encore les qualités pour briller au plus haut niveau. Sous la conduite de Zlatko Dalic, la sélection croate ne se contentera pas d’un rôle d’outsider et entend bien jouer les trouble-fête dans le groupe L, où elle affrontera notamment l’Angleterre.

Les coéquipiers de Modric, également présents dans le groupe L, croiseront ensuite le Ghana et le Panama, et nourrissent légitimement l’ambition d’aller loin dans le tournoi.

  • FBL-WC-2022-MATCH58-CRO-BRAAFP

    Gardiens de but

    Dominik Livakovic devrait logiquement garder les cages de la Croatie. Le portier du Dinamo Zagreb s’est distingué lors de la Coupe du monde 2022, où ses arrêts déterminants lors des tirs au but ont permis d’éliminer le Japon puis le Brésil et d’atteindre les demi-finales. Ses trois suppléants manquent encore de bagage international : Dominik Kotarski, Ivor Pandur et Ivica Ivusic n’affichent en effet que neuf sélections à eux trois.

    JoueurClub
    Dominik LivakovicDinamo Zagreb
    Dominik KotarskiCopenhague
    Ivor PandurHull City
    Ivica IvusicHajduk Split
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  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-CRO-FROAFP

    Défenseurs

    En défense, la Croatie s’appuie sur des joueurs aguerris aux cinq grands championnats européens. Josko Gvardiol, attendu comme arrière latéral, se détache, tandis que Duje Caleta-Car et Josip Stanisic complètent la ligne arrière.

    En outre, le groupe peut compter sur une profondeur de banc de qualité : Borna Sosa (Crystal Palace) et le jeune espoir de Tottenham Luka Vuskovic, actuellement prêté à Hambourg, devraient ainsi intégrer la sélection finale de 26 joueurs.

    JoueurClub
    Josko GvardiolManchester City
    Duje Caleta-CarReal Sociedad
    Josip StanisicBayern Munich
    Josip JuranovicUnion Berlin
    Borna SosaCrystal Palace
    Josip SutaloAjax
    Luka VuskovićHambourg
    Marin PongracicFiorentina
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-CRO-CZEAFP

    Milieux de terrain

    La force de la Croatie réside traditionnellement dans la qualité de ses milieux de terrain centraux. Même si Marcelo Brozovic et Ivan Rakitic ont tiré leur révérence, Luka Modric demeure aussi fiable que jamais, tandis qu’Andrej Kramaric, fort de plus de 100 sélections, apporte également une expérience précieuse.

    Mario Pašalić, auteur d’une saison convaincante avec l’Atalanta, et le vétéran Mateo Kovačić devraient eux aussi bénéficier de nombreux temps de jeu sur les terrains nord-américains.

    JoueurClub
    Luka ModricAC Milan
    Andrej KramarićHoffenheim
    Mario PašalićAtalanta
    Nikola VlasicTurin
    Mateo KovačićManchester City
    Lovro MajerWolfsburg
    Nikola MoroBologne
    Petar ŠćepovićInter Milan
  • FBL-WC-EUR-2026-QUALIFIERS-GIB-CROAFP

    Les attaquants

    L’attaque pourrait constituer l’un des points faibles de la Croatie cet été. Si Ivan Perišić continue de répondre présent à chaque appel, le sélectionneur Dalic a dû faire tourner ses avant-centres, aucun d’entre eux n’ayant réussi à s’imposer comme un titulaire incontestable lors des dernières trêves internationales.

    Ante Budimir pourrait être retenu pour son expérience, mais il n’a pas fait preuve d’une grande efficacité sous le maillot des Vatreni. Il en va de même pour Petar Musa, Igor Matanovic, Franjo Ivanovic et Mislav Orsic : tous sont encore jeunes et peu expérimentés, à l’exception d’Orsic, 33 ans, l’un des plus âgés du groupe. 

    JoueurClub
    Ante BudimirOsasuna
    Petar MusaFC Dallas
    Ivan PerišićPSV Eindhoven
    Igor MatanovicFribourg
    Franjo IvanovicBenfica
    Mislav OršićPafos
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-CRO-GIBAFP

    Les stars de l'équipe de Croatie

    Pour créer une nouvelle surprise et atteindre les demi-finales, la Croatie devra s’appuyer sur ses cadres expérimentés. À 40 ans, Luka Modric n’a rien perdu de son influence à l’AC Milan, et son probable partenaire au milieu, Mateo Kovacic, aura son mot à dire malgré une saison perturbée par les blessures à Manchester City.

    Ivan Perisic aime faire trembler les filets en Coupe du monde, tandis que Josko Gvardiol aura pour mission de solidifier la défense et de se montrer dangereux sur les coups de pied arrêtés. Les Vatreni ont déjà prouvé leur solidité dans les grands rendez-vous, et le gardien Dominik Livakovic se tient prêt à répéter ses exploits si une séance de tirs au but devait ponctuer la phase à élimination directe.

  • FBL-EUR-NATIONS-CRO-PORAFP

    Probable composition de la Croatie pour la Coupe du monde 2026

    La Croatie possède un effectif défensif et un milieu de terrain plutôt stables, mais le sélectionneur Zlatko Dalić doit encore trouver la formule idéale pour intégrer tous ses joueurs axés sur le jeu central dans son onze de départ.

    En attaque, le sélectionneur a multiplié les essais au poste d’avant-centre lors des dernières trêves internationales, sans que aucun joueur ne parvienne à s’imposer.

    Au final, la Croatie devra s’appuyer sur ses cadres défensifs et milieux de terrain pour bâtir les fondations nécessaires à une Coupe du monde réussie, Budimir pouvant être chargé de mener l’attaque.

    Composition probable de la Croatie (4-2-3-1) : Livakovic ; Gvardiol, Caleta-Car, Sutalo, Stanisic ; Modric, Kovacic ; Pasalic, Kramaric, Perisic ; Budimir.

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