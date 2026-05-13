Sélection croate pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs obtiendront leur billet pour la phase finale aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

Bien que le titre leur ait jusqu’ici échappé, la Croatie a démontré qu’elle était une nation à respecter sur la scène de la Coupe du monde.

Après avoir terminé sur le podium lors des deux dernières éditions, les Vatreni ont traversé les éliminatoires invaincus, remportant sept de leurs huit matchs pour se qualifier pour la phase finale aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Si quelques cadres ont pris leur retraite internationale et que certaines stars approchent de la fin de leur carrière, le légendaire Luka Modric démontre qu’il possède encore les qualités pour briller au plus haut niveau. Sous la conduite de Zlatko Dalic, la sélection croate ne se contentera pas d’un rôle d’outsider et entend bien jouer les trouble-fête dans le groupe L, où elle affrontera notamment l’Angleterre.

Les coéquipiers de Modric, également présents dans le groupe L, croiseront ensuite le Ghana et le Panama, et nourrissent légitimement l’ambition d’aller loin dans le tournoi.