Sélection brésilienne pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs participeront à la compétition aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

Sans doute l'une des équipes de football les plus populaires au monde, le Brésil reste une puissance incontournable du football mondial.

Des joueurs légendaires tels que Pelé, Garrincha, Ronaldo Nazario, Ronaldinho et Rivaldo ont tous porté le maillot jaune du Brésil, et la Seleção a remporté la Coupe du monde à cinq reprises, soit plus que n'importe quelle autre nation.

Cependant, elle n'a pas été au meilleur de sa forme ces dernières années, en particulier lors de la Coupe du monde, où ses performances lors des dernières éditions ont été décevantes. Elle a été éliminée en quarts de finale et en huitièmes de finale respectivement en 2006 et 2010, mais c'est l'édition 2014 qui lui a infligé la plus grande humiliation, qui plus est sur son propre terrain. Le Brésil a été humilié par l'Allemagne lors d'une défaite choquante 7-1 en demi-finale au Maracana. Les Allemands ont ensuite remporté le tournoi en battant l'Argentine en finale.

En 2018, le Brésil figurait parmi les favoris avec une équipe solide, mais a une nouvelle fois déçu après avoir été éliminé par la Belgique en quarts de finale. La Coupe du monde 2022 a été du même acabit, la Croatie ayant éliminé le Brésil lors d’une séance de tirs au but dramatique, une fois de plus en quarts de finale.

Leurs performances lors des qualifications de la CONMEBOL pour la Coupe du monde 2026 n’ont pas non plus été convaincantes. Cependant, avec un entraîneur chevronné comme Carlo Ancelotti à la barre et certains des talents les plus prometteurs d’Europe dans l’effectif, un regain d’espoir anime les fidèles du « Joga Bonito ».

Mais cela suffira-t-il pour mettre enfin un terme à cette disette de 24 ans ? GOAL passe en revue les joueurs à leur disposition pour le tournoi phare de 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada.