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Sélection brésilienne pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs participeront à la compétition aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

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Brésil

Tout ce qu'il faut savoir sur la sélection brésilienne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

Sans doute l'une des équipes de football les plus populaires au monde, le Brésil reste une puissance incontournable du football mondial.

Des joueurs légendaires tels que Pelé, Garrincha, Ronaldo Nazario, Ronaldinho et Rivaldo ont tous porté le maillot jaune du Brésil, et la Seleção a remporté la Coupe du monde à cinq reprises, soit plus que n'importe quelle autre nation.

Cependant, elle n'a pas été au meilleur de sa forme ces dernières années, en particulier lors de la Coupe du monde, où ses performances lors des dernières éditions ont été décevantes. Elle a été éliminée en quarts de finale et en huitièmes de finale respectivement en 2006 et 2010, mais c'est l'édition 2014 qui lui a infligé la plus grande humiliation, qui plus est sur son propre terrain. Le Brésil a été humilié par l'Allemagne lors d'une défaite choquante 7-1 en demi-finale au Maracana. Les Allemands ont ensuite remporté le tournoi en battant l'Argentine en finale.

En 2018, le Brésil figurait parmi les favoris avec une équipe solide, mais a une nouvelle fois déçu après avoir été éliminé par la Belgique en quarts de finale. La Coupe du monde 2022 a été du même acabit, la Croatie ayant éliminé le Brésil lors d’une séance de tirs au but dramatique, une fois de plus en quarts de finale.

Leurs performances lors des qualifications de la CONMEBOL pour la Coupe du monde 2026 n’ont pas non plus été convaincantes. Cependant, avec un entraîneur chevronné comme Carlo Ancelotti à la barre et certains des talents les plus prometteurs d’Europe dans l’effectif, un regain d’espoir anime les fidèles du « Joga Bonito ».

Mais cela suffira-t-il pour mettre enfin un terme à cette disette de 24 ans ? GOAL passe en revue les joueurs à leur disposition pour le tournoi phare de 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

  • Brazil v Colombia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Gardiens de but

    La situation des gardiens de but au Brésil a toujours été intéressante. Si Alisson, de Liverpool, est le titulaire indiscutable, la Seleção peut également compter sur l'ancien gardien de Manchester City, Ederson Moraes, un gardien exceptionnel, notamment dans le jeu au sol. Ederson évolue désormais en Turquie, au Fenerbahçe, mais reste une excellente option en cas de besoin. Le Brésil dispose également de Bento, Hugo Souza et Weverton, qui pourraient également servir de remplaçants lors de la Coupe du monde.

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    Alisson BeckerLiverpool
    Ederson MoraesManchester City
    BentoAl Nassr
    Hugo SouzaCorinthians
    WevertonPalmeiras
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  • Brazil v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Défenseurs

    La défense brésilienne allie des vétérans expérimentés et de jeunes talents prometteurs. La présence de Marquinhos au poste de défenseur central sera un élément clé pour diriger la ligne arrière de la Seleção lors du tournoi de l'année prochaine, tandis que l'ancienne star de la Juventus, Alex Sandro, reste une option solide au poste d'arrière gauche, avec Carlos Augusto, de l'Inter, comme remplaçant de confiance.

    La star d'Arsenal, Gabriel Magalhaes, se rendra à la Coupe du monde après une saison dominante avec Arsenal et devrait faire équipe avec Marquinhos au cœur de la défense. Cependant, Vanderson, de Monaco, devrait manquer le tournoi en raison d'une blessure, ce qui signifie que Wesley Franca pourrait prendre la relève au poste d'arrière droit.

    Il sera intéressant de voir comment Carlo Ancelotti utilisera ces joueurs. La défense poreuse du Brésil a été un facteur majeur de ses performances décevantes lors des dernières éditions de la Coupe du monde et devra se resserrer si l'équipe veut aller loin dans la compétition.

    JoueurClub
    MarquinhosPSG
    Lucas BeraldoPSG
    AlexsandroLille
    Roger IbáñezAl-Ahli
    Leo OrtizFlamengo
    DaniloFlamengo
    Eder MilitaoReal Madrid
    Carlos AugustoInter Milan
    Alex SandroFlamengo
    WesleyFlamengo
    Yan CoutoDortmund
    Gleison BremerJuventus
    Alex TellesBotafogo
    Gabriel MagalhãesArsenal
    Murillo Nottingham Forest
    Guilherme AranaAtlético Mineiro
    Douglas SantosZenit
    Wesley FrancaRoma
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    Milieux de terrain

    Tout comme la défense, le milieu de terrain brésilien est un mélange de jeunes talents et de stars expérimentées. Bruno Guimaraes, de Newcastle United, s'est imposé comme l'un des meilleurs milieux de terrain de la Premier League et comme un joueur clé de l'équipe nationale. Sous les ordres d'Ancelotti, Guimaraes pourrait être l'une des vedettes du Brésil lors de la Coupe du monde de l'année prochaine.

    La star de Manchester United, Casemiro, est un autre milieu de terrain de Premier League qui pourrait jouer un rôle important dans la quête de la Coupe du monde du Brésil. Ayant déjà joué sous les ordres d'Ancelotti au Real Madrid, Casemiro est l'un des membres clés de l'équipe.

    Lucas Paqueta a été l'un des meilleurs joueurs du Brésil lors de l'édition 2022 du tournoi, mais sa place dans l'équipe pourrait être remise en question après avoir été écarté de la sélection pour les matchs amicaux de préparation à la Coupe du monde contre la France et la Croatie.

    Des joueurs tels que Douglas Luiz, Gerson et Ederson constituent également des options notables pour l'équipe de la Seleção en vue de la Coupe du monde.

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    Bruno GuimaraesNewcastle United
    CasemiroManchester United
    EdersonAtalanta
    Andrey SantosChelsea
    GersonFlamengo
    Andreas PereiraFulham
    JoelintonNewcastle United
    Douglas LuizJuventus
    Lucas PaquetáWest Ham United
    Matheus PereiraCruzeiro
    Raphael VeigaPalmeiras
    Joao GomesWolves
    Gabriel SaraGalatasaray
    FabinhoAl-Ittihad
  • Brazil v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Les attaquants

    C'est en attaque que le Brésil se montre tout simplement exceptionnel.

    La Seleção dispose de nombreuses options en attaque, dont certaines des plus grandes stars européennes. Vinicius Junior a déjà remporté plusieurs titres sous les ordres de Carlo Ancelotti au Real Madrid, dont deux Ligues des champions. C'est sous la houlette d'Ancelotti que Vinicius a trouvé sa meilleure forme, et il affiche depuis lors des performances régulières.

    De son côté, Raphinha, de Barcelone, est au sommet de sa forme sous les ordres de Hansi Flick et espère bien réitérer de telles performances avec la Seleção lors de la Coupe du monde.

    C'est toutefois Neymar qui a fait la une des journaux à l'approche du tournoi. L'ancienne star du FC Barcelone et du PSG a été en proie à des blessures ces dernières saisons, ce qui l'a conduit à revenir au Santos, le club de son enfance. Neymar a repris du service, mais des doutes subsistent quant à sa condition physique et il n'a pas été retenu dans le groupe d'Ancelotti pour les matchs amicaux de mars contre la France et la Croatie.

    D'autres options, comme Matheus Cunha et Joao Pedro, sont également des candidats sérieux et pourraient jouer un rôle clé dans le système d'Ancelotti, tandis qu'Igor Thiago a fait valoir ses prétentions à une place après une saison brillante avec Brentford. Le talent prometteur Endrick est également à suivre après avoir impressionné lors de son prêt en France, suite à son transfert en janvier depuis le Real Madrid.

    Par ailleurs, Richarlison mène une course contre la montre pour prouver qu'il est en forme à temps pour le tournoi, tandis que Rodrygo a été écarté en raison d'une blessure au ligament croisé antérieur.

    JoueurClub
    NeymarSantos
    RaphinhaBarcelone
    Vinicius JrReal Madrid
    Matheus CunhaManchester United
    RicharlisonTottenham
    Joao PedroBrighton
    Estevao WillianChelsea
    EvanilsonBournemouth
    Gabriel JesusArsenal
    Gabriel MartinelliArsenal
    SavinhoManchester City
    AntonyManchester United
    Igor Jesus Botafogo
    PaulinhoPalmeiras
    Pepe Porto
    Luiz HenriqueZenit 
    Igor Paixão Feyenoord
    EndrickReal Madrid
    Igor ThiagoBrentford
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    Les stars du Brésil

    Le Brésil compte plusieurs grands noms dans son effectif pour la Coupe du monde 2026, des joueurs qui pourraient s'avérer décisifs lors de cette grande compétition l'année prochaine. Déterminé à briser une malédiction qui dure depuis des décennies, Ancelotti ne manquera pas d'options de haut niveau.

    Le défenseur central du PSG, Marquinhos, a récemment mené l'équipe française à un triplé et est au sommet de son art. Fort de son expérience et de ses qualités de leader, Marquinhos jouera un rôle essentiel à la tête de la défense brésilienne lors de la Coupe du monde.

    D'autres stars comme Vinicius Junior et Raphinha devront se montrer à la hauteur en attaque pour la Seleção. Avec Ancelotti aux commandes, les deux joueurs seront optimistes quant à leurs performances sur la plus grande scène qui soit.

    Par ailleurs, si Neymar parvient à retrouver sa place dans le onze brésilien, il sera sans aucun doute l'homme de la situation, capable de faire basculer un match à lui seul grâce à ses qualités offensives et à son sens du jeu. Les supporters brésiliens espèrent assister au retour de leur star emblématique, mais de nombreux points d'interrogation subsistent quant à sa participation avec le Brésil.

  • Brazil v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Composition probable du Brésil pour la Coupe du monde 2026

    Dans les cages du Brésil, Alisson devrait conserver sa place dans le onze de départ en tant que gardien titulaire de l'équipe d'Ancelotti lors de la Coupe du monde. Ederson devrait quant à lui rester remplaçant.

    En défense, Ancelotti a toujours privilégié une ligne arrière à quatre et devrait adopter un système similaire avec la Seleção lors de la Coupe du monde. Marquinhos et Gabriel forment actuellement la paire de défenseurs centraux préférée, tandis que Wesley Franca pourrait remplacer Vanderson, blessé, au poste d’arrière droit. Alex Sandro, de Flamengo, devrait occuper le flanc gauche.

    Au milieu de terrain, Bruno Guimaraes et Casemiro sont considérés comme incontournables et joueront un rôle crucial dans le contrôle du rythme et la stabilité défensive du Brésil. Des doutes subsistent quant à la participation de Neymar, mais Carlo Ancelotti dispose de nombreuses options en attaque. Vinicius Jr, Willian Estevao, Matheus Cunha et Raphinha pourraient tous être titulaires au sein d'une ligne d'attaque pleine de stars.

    Composition probable du Brésil (4-2-4) : Alisson ; Wesley Franca, Gabriel, Marquinhos, Sandro ; Guimaraes, Casemiro ; Vinicius, Estevao, Cunha, Raphinha.

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