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Sélection brésilienne pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs ont décroché leur place pour la grande compétition aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

Brésil
Coupe du monde

Tout ce que vous devez savoir sur la sélection brésilienne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

Le Brésil demeure une puissance incontournable du football mondial et figurera parmi les favoris pour remporter la Coupe du monde 2026.

Des légendes comme Pelé, Garrincha, Ronaldo Nazario, Ronaldinho ou Rivaldo ont porté le mythique maillot jaune, et la Seleção reste, avec ses cinq titres, la nation la plus couronnée de l’histoire de la Coupe du monde.

Ces dernières années, la Seleção n’a toutefois pas toujours affiché son meilleur niveau, notamment lors de la Coupe du monde. Elle a été éliminée en quarts de finale en 2006, puis en huitièmes en 2010. Mais c’est en 2014 que le public a vécu la plus grande humiliation. Evoluant à domicile, la Seleção a subi une humiliation historique, battue 7-1 par l’Allemagne en demi-finale au Maracanã, avant que les Allemands ne s’adjugent le titre en finale face à l’Argentine.

En 2018, malgré un effectif prometteur, la Seleção a de nouveau trébuché en quarts de finale contre la Belgique. La Coupe du monde 2022 a confirmé cette tendance : la Croatie l’a éliminée aux tirs au but, toujours en quarts.

Leur campagne de qualification pour la Coupe du monde 2026, dans le cadre des éliminatoires de la CONMEBOL, n’a pas non plus été convaincante. Sous la conduite de l’expérimenté Carlo Ancelotti et forte de plusieurs jeunes talents évoluant en Europe, la Seleção nourrit toutefois de nouveaux espoirs. Elle vise un parcours jusqu’en phase à élimination directe, avant de croiser le Maroc, Haïti et l’Écosse dans le groupe C du tournoi.

Goal passe en revue les joueurs convoqués par Ancelotti pour la grande épreuve de 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

  • Brazil v Colombia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Gardiens de but

    Le poste de gardien de but de la Seleção a toujours suscité l’intérêt. Alisson, l’actuel portier de Liverpool, part favori, mais Ederson, passé par Manchester City et auréolé de nombreux titres sous les ordres de Pep Guardiola en Premier League, offre une expérience et une fiabilité avérées. Weverton, enfin, assurera le rôle de troisième gardien.

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    AlissonLiverpool
    EdersonFenerbahçe
    Weverton (Grêmio)Grêmio
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  • Brazil v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Défenseurs

    La défense brésilienne allie vétérans chevronnés et jeunes talents prometteurs. La présence de Marquinhos s’avérera déterminante pour guider la ligne arrière de la Seleção durant le tournoi estival, tandis que l’ex-star de la Juventus, Alex Sandro, demeure une option solide au poste d’arrière gauche.

    La star d’Arsenal, Gabriel Magalhaes, arrive au Mondial après une saison dominante avec les Gunners et devrait former une charnière centrale avec Marquinhos. Bremer, de la Juventus, constitue une option crédible pour compléter ce dispositif défensif.

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    MarquinhosPSG
    IbanezAl-Ahli
    Leo PereiraFlamengo
    Danilo (Flamengo)Flamengo
    Alex SandroFlamengo
    WesleyRoma
    BremerJuventus
    Gabriel MagalhãesArsenal
    Douglas SantosZenit
  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BRA-PARAFP

    Milieux de terrain

    Bruno Guimarães, milieu de terrain de Newcastle United, s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de Premier League et demeure un élément clé de la Seleção. Il devrait débuter aux côtés de Casemiro, le joueur de Manchester United ayant été sélectionné pour ce qui pourrait être son dernier tournoi international avec le Brésil.

    Lucas Paqueta, déjà l’un des meilleurs éléments du Brésil lors de l’édition 2022, intègre à nouveau le groupe de 26 joueurs, tandis que l’expérimenté ex-milieu de Liverpool, Fabinho, a également été convoqué et servira de remplaçant.

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    Bruno GuimaraesNewcastle United
    CasemiroManchester United
    Danilo Santos (Botafogo)Botafogo
    Lucas PaquetáFlamengo
    Fabinho à Al-Ittihad.Al-Ittihad
  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    Les attaquants

    Le Brésil possède un secteur offensif exceptionnel, riche en options.

    Avant l’annonce de la liste, une question dominait : Neymar, l’ancien attaquant de Santos, serait-il suffisamment en forme pour être retenu ? Ancelotti a tranché : l’ex-joueur du FC Barcelone et du PSG fait bien partie du groupe, devançant ainsi Joao Pedro et Antony. 

    Vinicius Junior, déjà multi-titré sous les ordres d’Ancelotti au Real Madrid, devrait débuter sur l’aile gauche, tandis que Gabriel Martinelli assure la profondeur du banc. Rodrygo, son coéquipier merengue, est forfait à cause d’une blessure. Raphinha, en pleine saison référence sous les ordres de Hansi Flick, espère jouer un rôle majeur sur les terrains nord-américains.

    En pointe, Matheus Cunha et Igor Thiago se disputent le poste, tandis que le jeune Endrick, auteur d’un prêt concluant à Lyon après son arrivée en janvier en provenance du Real Madrid, pourrait créer la surprise.

    Les attaquants de Premier League Richarlison et Estevao sont tous deux absents, ce dernier souffrant d'un problème à la cuisse contracté en avril.

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    NeymarSantos
    RaphinhaBarcelone
    Vinicius JrReal Madrid
    Matheus CunhaManchester United
    Rayan (Bournemouth)Bournemouth
    Gabriel MartinelliArsenal
    Luiz HenriqueZenit 
    EndrickReal Madrid/Lyon
    Igor ThiagoBrentford
  • Brazil v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport

    Les stars du Brésil

    Le Brésil aligne un effectif de renom pour la Coupe du monde 2026, où plusieurs joueurs pourraient s’avérer décisifs dans la course au titre.

    Le défenseur central du PSG Marquinhos, véritable pilier de la arrière, a brillé alors que le club parisien décrochait un nouveau titre en Ligue 1. De son côté, Gabriel s’est montré omniprésent dans la défense d’Arsenal et constitue une menace constante sur coups de pied arrêtés.

    Devant, Vinicius Junior et Raphinha devront assumer leurs responsabilités offensives, tandis que Neymar, probablement utilisé comme joker de luxe, visera un baroud d’honneur lors de ce qui s’annonce comme son dernier grand tournoi sous le maillot auriverde.

  • Brazil v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Probable composition du Brésil pour la Coupe du monde 2026

    Dans les cages du Brésil, Alisson devrait conserver sa place dans le onze de départ en tant que gardien titulaire de l'équipe d'Ancelotti pour la Coupe du monde. Ederson devrait quant à lui rester remplaçant.

    En défense, Ancelotti, fidèle à sa ligne arrière à quatre, alignera probablement Marquinhos et Gabriel en charnière centrale. Wesley pourrait remplacer l’arrière droit blessé Vanderson, tandis qu’Alex Sandro, de Flamengo, occupera le couloir gauche.

    Au milieu, Bruno Guimarães et Casemiro devraient former le duo devant la défense à quatre, avec pour mission de dicter le tempo et d’assurer l’équilibre défensif. Enfin, Vinicius Jr, Matheus Cunha et Raphinha occuperont le front de l’attaque, où le talent ne manque pas.

    Composition probable du Brésil (4-2-3-1) : Alisson ; Wesley, Gabriel, Marquinhos, Alex Sandro ; Guimaraes, Casemiro ; Raphinha, Endrick, Vinicius Jr ; Cunha.

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