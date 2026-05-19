Sélection brésilienne pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs ont décroché leur place pour la grande compétition aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

Le Brésil demeure une puissance incontournable du football mondial et figurera parmi les favoris pour remporter la Coupe du monde 2026.

Des légendes comme Pelé, Garrincha, Ronaldo Nazario, Ronaldinho ou Rivaldo ont porté le mythique maillot jaune, et la Seleção reste, avec ses cinq titres, la nation la plus couronnée de l’histoire de la Coupe du monde.

Ces dernières années, la Seleção n’a toutefois pas toujours affiché son meilleur niveau, notamment lors de la Coupe du monde. Elle a été éliminée en quarts de finale en 2006, puis en huitièmes en 2010. Mais c’est en 2014 que le public a vécu la plus grande humiliation. Evoluant à domicile, la Seleção a subi une humiliation historique, battue 7-1 par l’Allemagne en demi-finale au Maracanã, avant que les Allemands ne s’adjugent le titre en finale face à l’Argentine.

En 2018, malgré un effectif prometteur, la Seleção a de nouveau trébuché en quarts de finale contre la Belgique. La Coupe du monde 2022 a confirmé cette tendance : la Croatie l’a éliminée aux tirs au but, toujours en quarts.

Leur campagne de qualification pour la Coupe du monde 2026, dans le cadre des éliminatoires de la CONMEBOL, n’a pas non plus été convaincante. Sous la conduite de l’expérimenté Carlo Ancelotti et forte de plusieurs jeunes talents évoluant en Europe, la Seleção nourrit toutefois de nouveaux espoirs. Elle vise un parcours jusqu’en phase à élimination directe, avant de croiser le Maroc, Haïti et l’Écosse dans le groupe C du tournoi.

Goal passe en revue les joueurs convoqués par Ancelotti pour la grande épreuve de 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada.