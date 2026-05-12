Le Brésil, l’un des pays les plus emblématiques du football mondial, demeure une puissance incontournable.

Des légendes comme Pelé, Garrincha, Ronaldo Nazario, Ronaldinho ou Rivaldo ont porté le maillot auriverde, et la Seleção reste, avec ses cinq titres mondiaux, la nation la plus titrée de l’histoire.

Ces dernières années, la Seleção a toutefois connu un net passage à vide, notamment en Coupe du monde. Éliminée en quarts de finale en 2006 puis en huitièmes en 2010, elle a subi l’une des plus retentissantes humiliations de son histoire lors de l’édition 2014, sur sa propre terre. Les Auriverdes ont subi une humiliation historique face à l’Allemagne, battus 7-1 en demi-finale au Maracanã. Les Allemands ont ensuite remporté le tournoi en dominant l’Argentine en finale.

En 2018, malgré un effectif solide et un statut de favori, la Seleção s’est à nouveau inclinée en quarts de finale, battue par la Belgique. La Coupe du monde 2022 a confirmé cette tendance : la Croatie a éliminé le Brésil lors d’une séance de tirs au but dramatique, encore une fois en quarts.

Leur campagne de qualification pour la Coupe du monde 2026, dans le cadre des éliminatoires de la CONMEBOL, n’a pas encore convaincu. Pourtant, l’arrivée de l’expérimenté Carlo Ancelotti sur le banc, associée à une nouvelle génération de talents évoluant en Europe, redonne espoir aux amateurs du « Joga Bonito ». Le groupe C, où le Brésil affrontera le Maroc, Haïti et l’Écosse, pourrait ainsi servir de tremplin à un renouveau.

Suffira-t-il pour mettre fin à une disette qui dure depuis 24 ans ? GOAL passe en revue l’effectif à la disposition du sélectionneur pour la grande épreuve de 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada.