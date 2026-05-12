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Sélection brésilienne pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs obtiendront leur billet pour la phase finale aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

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Brésil

Tout ce que vous devez savoir sur la sélection brésilienne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

Le Brésil, l’un des pays les plus emblématiques du football mondial, demeure une puissance incontournable.

Des légendes comme Pelé, Garrincha, Ronaldo Nazario, Ronaldinho ou Rivaldo ont porté le maillot auriverde, et la Seleção reste, avec ses cinq titres mondiaux, la nation la plus titrée de l’histoire.

Ces dernières années, la Seleção a toutefois connu un net passage à vide, notamment en Coupe du monde. Éliminée en quarts de finale en 2006 puis en huitièmes en 2010, elle a subi l’une des plus retentissantes humiliations de son histoire lors de l’édition 2014, sur sa propre terre. Les Auriverdes ont subi une humiliation historique face à l’Allemagne, battus 7-1 en demi-finale au Maracanã. Les Allemands ont ensuite remporté le tournoi en dominant l’Argentine en finale.

En 2018, malgré un effectif solide et un statut de favori, la Seleção s’est à nouveau inclinée en quarts de finale, battue par la Belgique. La Coupe du monde 2022 a confirmé cette tendance : la Croatie a éliminé le Brésil lors d’une séance de tirs au but dramatique, encore une fois en quarts.

Leur campagne de qualification pour la Coupe du monde 2026, dans le cadre des éliminatoires de la CONMEBOL, n’a pas encore convaincu. Pourtant, l’arrivée de l’expérimenté Carlo Ancelotti sur le banc, associée à une nouvelle génération de talents évoluant en Europe, redonne espoir aux amateurs du « Joga Bonito ». Le groupe C, où le Brésil affrontera le Maroc, Haïti et l’Écosse, pourrait ainsi servir de tremplin à un renouveau.

Suffira-t-il pour mettre fin à une disette qui dure depuis 24 ans ? GOAL passe en revue l’effectif à la disposition du sélectionneur pour la grande épreuve de 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

  • Brazil v Colombia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Gardiens de but

    Le poste de gardien de but au Brésil a toujours suscité l’intérêt. Si Alisson, de Liverpool, est le titulaire indiscutable, la Seleção peut aussi compter sur l’ancien portier de Manchester City, Ederson Moraes, excellent notamment dans le jeu au sol. Ederson évolue désormais en Turquie, au Fenerbaçhe, mais demeure une option fiable en cas de besoin. Derrière eux, Bento, Hugo Souza, John et Carlos Miguel se tiennent prêts à endosser un rôle de doublure lors de la Coupe du monde.

    JoueurClub 
    AlissonLiverpool
    EdersonFenerbahçe
    BentoAl-Nassr
    Hugo SouzaCorinthians
    JohnNottingham Forest
    Carlos MiguelPalmeiras
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  • Brazil v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Défenseurs

    La défense brésilienne allie vétérans expérimentés et jeunes talents prometteurs. La présence de Marquinhos s’annonce déterminante pour guider la ligne arrière de la Seleção durant le tournoi estival, tandis que l’ex-star de la Juventus, Alex Sandro, demeure une option solide au poste d’arrière gauche, avec Carlos Augusto, de l’Inter, comme remplaçant de confiance.

    La star d’Arsenal, Gabriel Magalhaes, arrive au Mondial après une saison dominante et devrait former la charnière centrale avec Marquinhos, même si Thiago Silva, 41 ans, a sorti de sa retraite internationale. Blessé, Vanderson (Monaco) cède sa place à Wesley (Roma), prêt à prendre le couloir droit.

    Reste à voir comment Carlo Ancelotti exploitera ce groupe. Une défense souvent trop friable a coûté cher au Brésil lors des dernières Coupes du monde ; cette fois, elle devra se montrer à la hauteur si la Seleção veut aller loin.

    JoueurClub
    MarquinhosPSG
    BeraldoPSG
    AlexsandroLille
    IbanezAl-Ahli
    Leo PereiraFlamengo
    Danilo (Flamengo)Flamengo
    Thiago SilvaPorto
    Carlos AugustoInter Milan
    Alex SandroFlamengo
    WesleyAS Rome
    Fabricio BrunoCruzeiro
    BremerJuventus
    Vitor ReisGirona
    Gabriel MagalhãesArsenal
    Murillo Nottingham Forest
    Paulo Henrique (Vasco)Vasco
    Douglas SantosZenit
    Vitinho (Botafogo)Botafogo
    Luciano JubaBahia
    Caio HenriqueMonaco
    KaikiCruzeiro
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    Milieux de terrain

    Tout comme la défense, le milieu de terrain brésilien allie jeunes talents et stars confirmées. Bruno Guimaraes, élément clé de Newcastle United, s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain de la Premier League et comme un joueur essentiel de la Seleção. Sous les ordres d’Ancelotti, il pourrait devenir l’une des vedettes du Brésil lors de la Coupe du monde.

    Casemiro, star de Manchester United dont le départ est acté, est un autre milieu de terrain de Premier League susceptible de jouer un rôle clé dans la quête du titre des Auriverdes. Ayant déjà travaillé sous les ordres d’Ancelotti au Real Madrid, il conserve son statut de pilier du groupe.

    Lucas Paquetá a brillé lors de l’édition 2022, tandis qu’Ederson, Gerson et Fabinho constituent d’autres options notables pour la Seleção.

    JoueurClub
    Bruno GuimaraesNewcastle United
    CasemiroManchester United
    EdersonAtalanta
    Andrey SantosChelsea
    Gerson (Cruzeiro)Cruzeiro
    Andreas PereiraPalmeiras
    JoelintonNewcastle United
    Lucas PaquetáFlamengo
    Matheus PereiraCruzeiro
    Danilo (Botafogo)Botafogo
    João GomesWolves
    Gabriel SaraGalatasaray
    FabinhoAl-Ittihad
  • Brazil v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Les attaquants

    Le Brésil impressionne avant tout par son attaque.

    La Seleção dispose de nombreuses options offensives, alignant plusieurs stars européennes. Vinicius Junior, déjà multi-titré sous les ordres de Carlo Ancelotti au Real Madrid, dont deux Ligue des champions, a atteint sa pleine maturité sous la houlette du technicien italien et maintient depuis une forme régulière.

    De son côté, Raphinha, à Barcelone, est au sommet de sa forme sous les ordres de Hansi Flick et espère reproduire ces performances avec la Seleção lors de la Coupe du monde.

    Cependant, c’est Neymar qui a occupé les Une des journaux à l’approche du tournoi. L’ancienne star du FC Barcelone et du PSG a été victime de blessures ces dernières saisons, ce qui l’a conduit à revenir au club de son enfance, Santos. Si le joueur a repris du service, des doutes subsistent quant à sa condition physique et Carlo Ancelotti l’a régulièrement écarté.

    D’autres options, telles que Matheus Cunha et João Pedro, postulent sérieusement et pourraient s’avérer décisives dans le système d’Ancelotti, tandis qu’Igor Thiago a fait valoir ses prétentions à une place après une saison brillante avec Brentford. Le talent prometteur Endrick est également à suivre après avoir impressionné lors de son prêt en France, suite à son transfert du Real Madrid en janvier.

    De son côté, Richarlison est engagé dans une course contre la montre pour prouver sa valeur, tandis que Rodrygo est forfait en raison d’une rupture des ligaments croisés.

    JoueurClub
    NeymarSantos
    RaphinhaBarcelone
    Vinicius JrReal Madrid
    Matheus CunhaManchester United
    RicharlisonTottenham
    João PedroChelsea
    EstevaoChelsea
    RayanBournemouth
    Gabriel MartinelliArsenal
    AntonyReal Betis
    Igor Jesus Nottingham Forest
    PedroFlamengo
    Kaio JorgeCruzeiro
    Luiz HenriqueZenit 
    EndrickReal Madrid/Lyon
    Igor ThiagoBrentford
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    Les stars du Brésil

    Le Brésil dispose pour la Coupe du monde 2026 d’un effectif riche en talents, où plusieurs grands noms pourraient s’avérer décisifs. Déterminé à mettre fin à une disette qui dure depuis des décennies, Ancelotti disposera de nombreuses options de haut niveau.

    Le défenseur central du PSG, Marquinhos, vient de mener le club français vers un triplé historique en 2024-2025 et se présente au sommet de son art. Fort de son expérience et de ses qualités de leader, il sera l’homme de base d’une arrière-garde auriverde attendue au tournant.

    Devant, des talents confirmés comme Vinicius Junior et Raphinha devront répondre présent pour alimenter le secteur offensif de la Seleção. Sous la direction d’Ancelotti, les deux ailiers aborderont la compétition avec confiance, conscients de pouvoir briller sur la plus grande scène internationale.

    Si Neymar parvient à retrouver sa place dans le onze brésilien, il pourrait s’avérer décisif grâce à ses qualités offensives et sa vision du jeu. Les supporters espèrent voir leur star emblématique sur le terrain, mais des incertitudes subsistent quant à sa participation.

  • Brazil v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Probable composition du Brésil pour la Coupe du monde 2026

    Dans les cages du Brésil, Alisson devrait conserver sa place dans le onze de départ en tant que gardien titulaire de l'équipe d'Ancelotti pour la Coupe du monde. Ederson devrait quant à lui rester remplaçant.

    En défense, Ancelotti devrait aligner une arrière-garde à quatre. Marquinhos et Gabriel constituent la paire de centraux privilégiée, tandis que Wesley pourrait suppléer l’arrière droit blessé Vanderson. À gauche, Alex Sandro (Flamengo) tient la corde.

    Au milieu, Bruno Guimarães et Casemiro, incontournables, auront pour mission de dicter le tempo et d’assurer la solidité défensive. Si la présence de Neymar reste incertaine, Ancelotti dispose d’un éventail offensif de premier plan : Vinicius Jr, Estevao, Matheus Cunha et Raphinha se disputent ainsi les ailes d’une attaque étincelante.

    Composition probable du Brésil (4-2-4) : Alisson ; Wesley, Gabriel, Marquinhos, Sandro ; Guimaraes, Casemiro ; Vinicius, Estevao, Cunha, Raphinha.