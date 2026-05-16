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Belgium v Wales - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Harry Sherlock et Adhe Makayasa

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Sélection belge pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs ont décroché leur place pour la grande compétition aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

Belgique
Coupe du monde

Tout ce que vous devez savoir sur la sélection belge pour la Coupe du monde de la FIFA 2026.

La Belgique se rendra à la Coupe du monde 2026 en tant que l'un des outsiders crédibles pour le titre. 

Les Diables Rouges ont aligné ces dernières années quelques-uns des meilleurs joueurs du monde, mais leur « génération d’or » n’a pas réussi à concrétiser son potentiel par un titre majeur. 

Les Diables Rouges ont pris part à treize phases finales dans leur histoire ; ils ont seulement manqué les éditions 1958 à 1966, ainsi que 1974, 1978, 2006 et 2010, et n’ont pas participé à celle de 1950.

Son meilleur résultat reste le podium de 2018, lorsque la sélection menée par Kevin De Bruyne a atteint les demi-finales avant de conclure à la troisième place en battant l’Angleterre. En 2026, parviendra-t-elle à franchir les deux derniers échelons : la finale et le sacre ?

  • Wales v Belgium - Group J FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Gardiens de but

    La Belgique peut compter sur l’un des meilleurs gardiens au monde, Thibaut Courtois. Le portier du Real Madrid, déjà auteur de plus de 100 sélections, a été récompensé par le Gant d’or lors de la Coupe du monde 2018, où ses performances exceptionnelles ont contribué à la troisième place historique des Diables Rouges.

    Il est épaulé par le portier de Manchester United, Senne Lammens, qui s’est imposé comme l’un des meilleurs gardiens de Premier League depuis son arrivée à Old Trafford, ainsi que par Mike Penders, actuellement prêté par Chelsea à Strasbourg, qui offre une option de remplacement prometteuse et de grande qualité pour le tournoi.

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    Thibaut CourtoisReal Madrid
    Senne LammensManchester United
    Mike PendersStrasbourg (en prêt de Chelsea)
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  • SOCCER FRIENDLY MEXICO VS BELGIUMAFP

    Défenseurs

    En défense, la Belgique a récemment procédé à un important renouvellement de son effectif après les retraites internationales de ses piliers légendaires Jan Vertonghen et Toby Alderweireld. La ligne arrière conserve néanmoins une solide expérience des grandes compétitions grâce à ses arrières latéraux chevronnés : Timothy Castagne (Fulham) et Thomas Meunier (Lille), tous deux passés par plusieurs phases finales majeures.

    Cette expérience avérée doit se mêler à l’énergie de jeunes talents prometteurs, Zeno Debast (22 ans, Sporting) et Koni de Winter (23 ans, AC Milan) en tête. Complètent ce groupe polyvalent Maxim de Cuyper (Brighton), Arthur Theate (Eintracht Francfort), le duo du Club Bruges Brandon Mechele et Joaquin Seys, ainsi que Nathan Ngoy, jeune espoir très prometteur de Lille.

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    Thomas MeunierLille
    Timothy CastagneFulham
    Arthur TheateEintracht Francfort
    Zeno DebastSporting CP
    Maxim De CuyperBrighton & Hove Albion
    Brandon MecheleClub Bruges
    Koni De WinterAC Milan
    Joaquín SeysClub Bruges
    Nathan NgoyLille
  • Kevin De Bruyne BelgiumGetty Images

    Milieux de terrain

    La Belgique continue de faire preuve d’un talent tactique remarquable et d’une grande profondeur au milieu de terrain. Aux côtés de vétérans internationaux confirmés comme Youri Tielemans et Axel Witsel, les Diables Rouges possèdent l’un des meilleurs meneurs de jeu de la planète en la personne de Kevin De Bruyne, qui reste une référence mondiale même à 34 ans.

    Si cette compétition nord-américaine pourrait marquer le point final de la carrière internationale de De Bruyne, le secteur est également renforcé par des éléments d’élite évoluant en Premier League et sur le continent. Le puissant Amadou Onana (Aston Villa), le dynamique Nicolas Raskin (Rangers) et le meneur expérimenté Hans Vanaken (Club Bruges) apportent respectivement énergie, créativité et expérience des grands rendez-vous.

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    Axel WitselGérone
    Kevin De BruyneNaples
    Youri TielemansAston Villa
    Amadou OnanaAston Villa
    Nicolas RaskinRangers
    Hans VanakenClub Bruges
  • Kevin De Bruyne Romelu Lukaku Belgium Wales 09062025Getty Images

    Les attaquants

    À l’aube de la compétition, la Belgique peut encore s’appuyer sur un secteur offensif d’une profondeur impressionnante. En pointe, Romelu Lukaku fait figure de pivot puissant, athlétique et prolifique. Sur les ailes, les Diables Rouges disposent de l’explosivité de Jérémy Doku (Manchester City) et de la polyvalence de Leandro Trossard (Arsenal).

    Cette profondeur est encore accentuée par une ligne de soutien polyvalente, capable de débloquer les défenses les plus hermétiques. Les attaquants créatifs Charles de Ketelaere et Alexis Saelemaekers allient instinct de buteur et vision du jeu, tandis que l’ailier dangereux du Benfica Dodi Lukebakio, le technicien strasbourgeois Diego Moreira et le jeune espoir lillois Matias Fernandez-Pardo apportent exubérance et vivacité.

    JoueurClub
    Jeremy DokuManchester City
    Romelu LukakuNaples
    Leandro TrossardArsenal
    Dodi LukebakioBenfica
    Charles De KetelaereAtalanta
    Alexis SaelemaekersAC Milan
    Diego MoreiraStrasbourg
    Matias Fernandez-PardoLille
  • Belgium v Liechtenstein - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Les stars de l'équipe belge

    Kevin De Bruyne, l’un des meilleurs meneurs de jeu du football mondial, cherchera à marquer durablement cette Coupe du monde avant de raccrocher les crampons, tandis que Romelu Lukaku, attaquant d’élite capable de trouver le chemin des filets en toutes circonstances malgré un temps de jeu très limité lors de la saison 2025-2026, tentera de confirmer son statut.

    Dans les cages, Thibaut Courtois, souvent considéré comme le meilleur gardien du monde, assure une solidité défensive, tandis que les dribbles éclatants de Jérémy Doku et Leandro Trossard offrent une arme redoutable sur les ailes.

  • SOCCER BELGIUM RED DEVILS TRAININGAFP

    Composition probable de la Belgique pour la Coupe du monde 2026

    Courtois devrait logiquement garder les buts de la Belgique lors de la Coupe du monde. 

    En défense, Meunier et Castagne devraient assurer la solidité de la ligne arrière, tandis que De Bruyne et Tielemans auront pour mission de déjouer le bloc adverse. 

    Grâce à un talent offensif remarquable, Doku et Trossard devraient animer le jeu derrière Lukaku et créer de nombreuses brèches dans les défenses adverses. 

    Composition probable (4-3-3) : Courtois ; Meunier, Mechele, Theate, Castagne ; Tielemans, De Bruyne, Witsel ; Trossard, Lukaku, Doku. 

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