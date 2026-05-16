La Belgique se rendra à la Coupe du monde 2026 en tant que l'un des outsiders crédibles pour le titre.

Les Diables Rouges ont aligné ces dernières années quelques-uns des meilleurs joueurs du monde, mais leur « génération d’or » n’a pas réussi à concrétiser son potentiel par un titre majeur.

Les Diables Rouges ont pris part à treize phases finales dans leur histoire ; ils ont seulement manqué les éditions 1958 à 1966, ainsi que 1974, 1978, 2006 et 2010, et n’ont pas participé à celle de 1950.

Son meilleur résultat reste le podium de 2018, lorsque la sélection menée par Kevin De Bruyne a atteint les demi-finales avant de conclure à la troisième place en battant l’Angleterre. En 2026, parviendra-t-elle à franchir les deux derniers échelons : la finale et le sacre ?