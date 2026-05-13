Sélection belge pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs obtiendront leur billet pour la phase finale aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

La Belgique se rendra à la Coupe du monde 2026 en tant que l’un des outsiders crédibles pour le titre.

Les Diables Rouges ont aligné ces dernières années quelques-uns des meilleurs joueurs du monde, mais leur « génération dorée » n’a pas réussi à concrétiser son potentiel en remportant un grand tournoi.

Les Diables Rouges ont pris part à treize phases finales dans leur histoire ; ils ont seulement manqué les éditions de 1958 à 1966, ainsi que celles de 1974, 1978, 2006 et 2010, et n’ont pas participé à la Coupe du monde 1950.

Son meilleur résultat reste la 3^e place obtenue en 2018, après avoir atteint les demi-finales et battu l’Angleterre dans le match pour la médaille de bronze. En 2026, parviendra-t-elle à franchir les deux derniers échelons : la finale et le sacre ?