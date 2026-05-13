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Harry Sherlock

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Sélection belge pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs obtiendront leur billet pour la phase finale aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

Belgique
Coupe du monde

Tout ce que vous devez savoir sur la sélection belge pour la Coupe du monde de la FIFA 2026.

La Belgique se rendra à la Coupe du monde 2026 en tant que l’un des outsiders crédibles pour le titre. 

Les Diables Rouges ont aligné ces dernières années quelques-uns des meilleurs joueurs du monde, mais leur « génération dorée » n’a pas réussi à concrétiser son potentiel en remportant un grand tournoi. 

Les Diables Rouges ont pris part à treize phases finales dans leur histoire ; ils ont seulement manqué les éditions de 1958 à 1966, ainsi que celles de 1974, 1978, 2006 et 2010, et n’ont pas participé à la Coupe du monde 1950.

Son meilleur résultat reste la 3^e place obtenue en 2018, après avoir atteint les demi-finales et battu l’Angleterre dans le match pour la médaille de bronze. En 2026, parviendra-t-elle à franchir les deux derniers échelons : la finale et le sacre ?

  • Wales v Belgium - Group J FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Gardiens de but

    La Belgique peut compter sur l’un des meilleurs gardiens au monde : Thibaut Courtois. Le portier du Real Madrid, déjà auteur de plus de 100 sélections, a été sacré Gant d’or lors de la Coupe du monde, compétition au cours de laquelle les Diables Rouges ont terminé troisièmes grâce à une série de performances de haut rang. 

    Il peut également compter sur le portier de Nottingham Forest, Matz Sels, tandis que Senne Lammens, le gardien de Manchester United, s’est imposé comme l’un des meilleurs de Premier League depuis son arrivée à Old Trafford. Ce trio devrait faire le déplacement pour le tournoi, même si Maarten Vandevoordt, le gardien du RB Leipzig, espère créer la surprise face à Sels ou Lammens ; il a toutefois peu de chances de détrôner Courtois.

    Mike Penders, prêté par Chelsea à Strasbourg, pourrait créer la surprise en cas de choix inattendu.

    JoueurClub
    Thibaut CourtoisReal Madrid
    Matz SelsNottingham Forest
    Senne LammensManchester United
    Maarten VandevoordtRB Leipzig
    Mike PendersStrasbourg (en prêt de Chelsea)
    Nordin JackersClub Bruges
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  • SOCCER WORLD CUP QUALIF NORTH MACEDONIA VS BELGIUMAFP

    Défenseurs

    En défense, la Belgique a récemment connu une sorte de relève générationnelle, marquée par les retraites internationales de Jan Vertonghen et Toby Alderweireld. Elle peut néanmoins s’appuyer sur des joueurs d’expérience comme Thomas Meunier et Timothy Castagne, déjà présents lors de compétitions précédentes. 

    Ils pourraient être épaulés par les jeunes talents Koni De Winter (23 ans) et Zeno Debast (22 ans).

    Wout Faes, de l’AS Monaco, constitue également une option intéressante à prendre en considération.

    JoueurClub
    Wout FaesMonaco
    Thomas MeunierLille
    Timothy CastagneFulham
    Arthur TheateEintracht Francfort
    Zeno DebastSporting CP
    Maxim De CuyperBrighton and Hove Albion
    Brandon MecheleClub Bruges
    Koni De WinterAC Milan
    Joaquín SeysClub Bruges
    Nathan NgoyLille
  • Kevin De Bruyne BelgiumGetty Images

    Milieux de terrain

    La Belgique possède un milieu de terrain d’exception. Aux côtés de Youri Tielemans et Axel Witsel, Kevin De Bruyne, malgré ses 34 ans, demeure l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste. 

    Même si ce tournoi pourrait être son dernier avant de tirer sa révérence, la Belgique peut déjà compter sur un jeune prodige : Nathan De Cat. Âgé de 17 ans, il n’a pas encore été sélectionné en équipe nationale, mais possède un talent brut qui pourrait l’emmener jusqu’à la Coupe du monde afin d’y laisser son empreinte. 

    Des éléments plus expérimentés comme Hans Vanaken sont également prêts à apporter leur soutien tout au long de la compétition.

    JoueurClub
    Axel WitselGérone
    Kevin De BruyneNaples
    Youri TielemansAston Villa
    Amadou OnanaAston Villa
    Nicolas RaskinRangers
    Nathan De CatAnderlecht
    Hans VanakenClub Bruges
    Diego MoreiraStrasbourg
    Charles VanhoutteNice
    Jorthy MokioAjax
  • Kevin De Bruyne Romelu Lukaku Belgium Wales 09062025Getty Images

    Les attaquants

    La Belgique possède des atouts offensifs considérables. Elle aligne non seulement un avant-centre prolifique et puissant, Romelu Lukaku, mais dispose aussi d’ailiers de classe internationale comme Jérémy Doku (Manchester City) et Leandro Trossard (Arsenal). Reste à savoir si Lukaku, actuellement en pleine rééducation après une lésion aux ischio-jambiers, sera opérationnel.

    Derrière eux, des alternatives de poids : les buteurs expérimentés Lois Openda et Michy Batshuayi, ainsi que des créateurs capables de percer les défenses et de conclure, à l’image de Charles De Ketelaere et Alexis Saelemaekers. 

    L’attaque regorge ainsi de talents vifs et agiles. 

    JoueurClub
    Jeremy DokuManchester City
    Romelu LukakuNaples
    Leandro TrossardArsenal
    Michy BatshuayiEintracht Francfort
    Romeo VermantClub de Bruges
    Malick FofanaLyon
    Lois OpendaJuventus
    Dodi LukebakioBenfica
    Charles De KetelaereAtalanta
    Alexis SaelemaekersAC Milan
    Lucas StassinSaint-Étienne
    Mika Godts (Ajax)Ajax
  • Belgium v Liechtenstein - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Les stars de l’équipe belge

    Kevin de Bruyne, l’un des tout meilleurs joueurs de la planète, abordera cette Coupe du monde avec l’intention de laisser son empreinte avant de tirer sa révérence. Devant, Romelu Lukaku, buteur de classe mondiale, sait faire trembler les filets dans n’importe quelle situation. 

    Dans les cages, si Thibaut Courtois, l’un des meilleurs gardiens au monde, est quasi assuré de démarrer, l’équipe dispose tout de même d’un choix abondant.

    Même si le groupe manque d’un défenseur capable de s’imposer comme un véritable leader, les dribbles étincelants de Jérémy Doku et Leandro Trossard devraient permettre de masquer cette lacune. 

  • SOCCER BELGIUM RED DEVILS TRAININGAFP

    Probable composition de l’équipe de Belgique pour la Coupe du monde 2026

    Courtois devrait logiquement garder les buts de la Belgique lors de la Coupe du monde. 

    En défense, Meunier et Castagne devraient assurer la solidité de la ligne arrière, tandis que De Bruyne et Tielemans auront pour mission de déjouer le bloc adverse. 

    En attaque, Doku et Trossard devraient animer le jeu derrière Lukaku – si ce dernier confirme son plein état de forme – et créer de nombreuses menaces pour les défenses adverses. 

    Composition probable de la Belgique (4-3-3) : Courtois ; Meunier, Mechele, Theate, Castagne ; Tielemans, De Bruyne, Witsel ; Trossard, Lukaku, Doku. 

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