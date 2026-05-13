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Harry Sherlock

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Sélection autrichienne pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs obtiendront leur billet pour la phase finale aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

Autriche
Coupe du monde

Tout ce qu'il faut savoir sur la sélection autrichienne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026.

L'Autriche s'est qualifiée pour la Coupe du monde 2026 et vise désormais son premier titre international.

Sous les ordres de Ralf Rangnick, la sélection autrichienne a terminé en tête du groupe H, devançant la Bosnie-Herzégovine et la Roumanie. 

L’Autriche a pris part à sept phases finales de la Coupe du monde, mais n’avait plus goûté à la compétition depuis 1998, édition au cours de laquelle elle avait échoué à franchir le premier tour.

Son meilleur résultat reste une troisième place obtenue en 1954, sans jamais atteindre le dernier carré. 

2026 sera-t-elle enfin leur année ?

  • SC Freiburg v FC Salzburg - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Gardiens de but

    Dans les cages autrichiennes, Alexander Schlager, le portier du Red Bull Salzbourg, a consolidé son statut de numéro un ces dernières années, devançant Patrick Pentz, son homologue de Brøndby. Tous deux possèdent une solide expérience internationale, avec 24 sélections pour le premier et 17 pour le second.

    Tobias Lawal, le portier de Genk âgé de 25 ans, apporte un soutien de qualité aux côtés de Florian Wiegele. Nicholas Schmid, le gardien de Portsmouth, espère être désigné comme troisième choix, mais il devra faire face à une concurrence féroce. 

    JoueurClub
    Alexander SchlagerRB Salzbourg
    Patrick PentzBrøndby
    Tobias LawalGenk
    Florian WiegaleViktoria Plzen
    Nicolas KristofSV Elversberg
    Nikolas PolsterWolfsberger AC
    Nicolas SchmidPortsmouth
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  • FBL-ESP-LIGA-OSASUNA-REAL MADRIDAFP

    Défenseurs

    Le défenseur phare de l’Autriche est sans conteste David Alaba, capitaine de la sélection et l’un des footballeurs les plus titrés de l’histoire. La superstar du Real Madrid, qui totalise plus de 100 sélections, sera un maillon essentiel des ambitions autrichiennes aux États-Unis, au Mexique et au Canada. 

    Kevin Danso, de Tottenham, a également joué un rôle clé pour l'Autriche ces derniers temps, même si la saison catastrophique des Spurs a sans doute affecté son moral à l'approche de la compétition ; le club pourrait même être relégué avant même le coup d'envoi du tournoi.

    La défense regorge d’expérience avec Stefan Posch (Mayence), Max Wöber (Werder Brême) et Gernot Trauner (Feyenoord).

    JoueurClub
    David AlabaReal Madrid
    Marco FriedlWerder Brême
    Kevin DansoTottenham Hotspur
    Stefan PoschMayence 05
    Philipp LienhartSC Fribourg
    Philipp MweneMayence 05
    Max WöberWerder Brême
    Alexander PrassHoffenheim
    Michael SvobodaVenise
    David AffengruberElche
    Leopold QuerfeldUnion Berlin
    Gernot TraunerFeyenoord
    Samson BaidooLens
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-AUT-CYPAFP

    Milieux de terrain

    Le milieu de terrain autrichien regorge d’expérience, avec notamment Marcel Sabitzer, qui compte 95 sélections avec son pays, et l’excellent numéro 6 Xaver Schlager, qui en totalise près de 50, tandis que Konrad Laimer, le joueur vedette du Bayern Munich, est un milieu de terrain polyvalent capable d’évoluer également en défense.

    Le groupe combine toutefois expérience et jeunesse : la pépite du Borussia Dortmund Carney Chukwuemeka, 20 ans, a opté pour l’Autriche plutôt que pour l’Angleterre, tandis que Paul Wanner, du PSV Eindhoven, est un autre talent de 20 ans au potentiel prometteur.

    De nombreux éléments jouent en Bundesliga, un championnat réputé pour son intensité et son pressing haut, atout potentiel pour la Coupe du monde. 

    JoueurClub
    Xaver SchlagerRB Leipzig
    Nicolas SeiwaldRB Leipzig
    Marcel Sabitzer.Borussia Dortmund
    Florian GrillitschBraga
    Romano SchmidWerder Brême
    Christoph BaumgartnerRB Leipzig
    Konrad Laimer Bayern Munich
    Patrick WimmerVfL Wolfsburg
    Alessandro SchopfWolfsberger AC
    Carney ChukwuemekaBorussia Dortmund
    Paul WannerPSV Eindhoven
    Marco GrullWerder Brême
    Thierno BalloMillwall.
  • Austria v Bosnia and Herzegovina - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Les attaquants

    En attaque, l’Autriche s’appuie avant tout sur Marko Arnautovic. Cet ancien avant-centre de Premier League, passé par West Ham et Stoke City, a 36 ans et continue d’aligner les buts pour son pays. Fort de plus de 130 sélections et de 47 réalisations, il pourrait disputer ici son dernier tournoi avec la sélection.

    Michael Gregoritsch et Sasa Kalajdzic lui apportent un soutien de qualité, tandis qu’un autre vétéran de la Premier League, Andreas Weimann, complète ce groupe. 

    JoueurClub
    Marko ArnautovicÉtoile rouge de Belgrade
    Michael GregoritschAugsbourg
    Sasa KalajdzicLASK
    Andreas WeimannRapid Vienne
    Raul FlorczykUnion SG
    Nikolaus WurmbrandRapid Vienne
    Mathias HonsakFC Heidenheim
  • Carney Chukwuemeka Dortmund 01202026(C)Getty Images

    Les stars de l’équipe autrichienne

    En attaque, Marko Arnautovic devra marquer avec régularité si l’Autriche veut sortir de son groupe et se qualifier pour les huitièmes de finale. 

    Au milieu de terrain, les joueurs principalement actifs en Bundesliga apporteront vitesse et puissance, avec Marcel Sabitzer dans un rôle de chef d’orchestre. 

    Sur les ailes, Carney Chukwuemeka, non encore sélectionné en équipe nationale, pourrait jouer les trouble-fête : ce jeune ailier très doué a l’occasion de se révéler aux yeux du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Même potentiel pour Paul Wanner, talent brut de l’Eredivisie, dont le niveau justifie une place de titulaire.

    Enfin, en défense, David Alaba devra faire valoir son expérience des grands rendez-vous si l’Autriche veut aller loin.

  • Austria v Bosnia and Herzegovina - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Voici la probable composition de l’équipe d’Autriche pour la Coupe du monde 2026.

    Schlager devrait être titulaire dans les cages de l'Autriche lors de la Coupe du monde 2026.

    En défense, Alaba et Danso, tous deux aguerris aux plus hauts niveaux, entendent mettre leur expérience au service de la sélection. 

    Au milieu, Sabitzer endossera le rôle de pivot, tandis que la jeunesse et la vitalité de Chukwuemeka viendront compléter l’instinct de buteur chevronné d’Arnautovic. 

    Composition probable de l’Autriche (4-3-3) : Schlager ; Laimer, Danso, Alaba, Mwene ; Schlager, Sabitzer, Grillitsch ; Baumgartner, Arnautovic, Chukwuemeka. 

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