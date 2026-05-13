Sélection autrichienne pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs obtiendront leur billet pour la phase finale aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

L'Autriche s'est qualifiée pour la Coupe du monde 2026 et vise désormais son premier titre international.

Sous les ordres de Ralf Rangnick, la sélection autrichienne a terminé en tête du groupe H, devançant la Bosnie-Herzégovine et la Roumanie.

L’Autriche a pris part à sept phases finales de la Coupe du monde, mais n’avait plus goûté à la compétition depuis 1998, édition au cours de laquelle elle avait échoué à franchir le premier tour.

Son meilleur résultat reste une troisième place obtenue en 1954, sans jamais atteindre le dernier carré.

2026 sera-t-elle enfin leur année ?