Sélection australienne pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs participeront à la compétition qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

L'Australie est désormais une habituée de la Coupe du monde de la FIFA et participera une nouvelle fois à l'édition 2026 du tournoi, qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Lors de la précédente édition en 2022, l'Australie avait réussi à se libérer de ses chaînes et à atteindre les huitièmes de finale après avoir été tirée au sort dans un groupe difficile avec la France, le Danemark et la Tunisie. Malgré une défaite 4-1 face à la France, elle avait remporté des victoires impressionnantes contre le Danemark et la Tunisie.

En huitièmes de finale contre l'Argentine, future championne du monde, l'Australie a failli réussir un égalisation miraculeuse dans les dernières minutes du match. Cependant, le gardien argentin Emiliano Martinez a réalisé un arrêt fantastique, permettant à l'Argentine de se qualifier pour les quarts de finale grâce à une victoire serrée 2-1.

Avant cela, les Australiens n'avaient atteint la phase à élimination directe qu'une seule fois, en 2006.

Après s'être qualifiés pour la phase finale de 2026 aux côtés de l'Iran, de l'Ouzbékistan, du Japon, de la Corée du Sud et d'autres équipes du sous-continent asiatique, les Socceroos sont optimistes quant à leurs chances d'aller plus loin dans le tournoi cette fois-ci.