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Sélection australienne pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs participeront à la compétition qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

Coupe du monde
Australie

Tout ce qu'il faut savoir sur la sélection australienne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

L'Australie est désormais une habituée de la Coupe du monde de la FIFA et participera une nouvelle fois à l'édition 2026 du tournoi, qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Lors de la précédente édition en 2022, l'Australie avait réussi à se libérer de ses chaînes et à atteindre les huitièmes de finale après avoir été tirée au sort dans un groupe difficile avec la France, le Danemark et la Tunisie. Malgré une défaite 4-1 face à la France, elle avait remporté des victoires impressionnantes contre le Danemark et la Tunisie.

En huitièmes de finale contre l'Argentine, future championne du monde, l'Australie a failli réussir un égalisation miraculeuse dans les dernières minutes du match. Cependant, le gardien argentin Emiliano Martinez a réalisé un arrêt fantastique, permettant à l'Argentine de se qualifier pour les quarts de finale grâce à une victoire serrée 2-1.

Avant cela, les Australiens n'avaient atteint la phase à élimination directe qu'une seule fois, en 2006.

Après s'être qualifiés pour la phase finale de 2026 aux côtés de l'Iran, de l'Ouzbékistan, du Japon, de la Corée du Sud et d'autres équipes du sous-continent asiatique, les Socceroos sont optimistes quant à leurs chances d'aller plus loin dans le tournoi cette fois-ci.

  • Mathew Ryan-Australia-202402(C)Getty Images

    Gardiens de but

    Dans les cages, Mathew Ryan est sans conteste le gardien titulaire des Socceroos et devrait conserver ce poste lors de la Coupe du monde cette année. Ce gardien chevronné apporte une grande expérience, puisqu’il a déjà participé à trois Coupes du monde avec l’Australie.

    De son côté, Joe Gauci, d'Aston Villa, a acquis de l'expérience en prêt à Port Vale cette saison et devrait servir de remplaçant principal à Ryan en Amérique du Nord.

    JoueurClub 
    Mathew RyanLevante
    Joe GauciPort Vale
    Patrick BeachMelbourne City
    Tom GloverRB Omiya Ardija
    Paul IzzoRanders FC
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  • Australia v Japan - 2026 FIFA World Cup Round Three AFC Asian QualifierGetty Images Sport

    Défenseurs

    La défense australienne est bien pourvue, avec Alessandro Circati (Parme), Harry Souttar (Leicester City) et Cameron Burgess (Swansea) qui forment une impressionnante ligne à trois alliant talent et expérience. Souttar, en particulier, apporte non seulement de solides qualités défensives, mais représente également une menace devant le but sur les coups de pied arrêtés.

    La présence d'Aziz Behich sera également un atout pour l'Australie. Son expérience fait de lui un élément précieux sur les ailes, en particulier dans un système à trois défenseurs.

    Le jeune Jordan Bos a fait forte impression depuis ses débuts en équipe nationale en 2023. Quant à son frère Kasey Bos, il pourrait également faire partie de la sélection finale, après avoir rejoint Mayence en Bundesliga l'année dernière.

    JoueurClub
    Alessandro CircatiParme
    Harry SouttarLeicester City
    Jake Girdwood-ReichAuckland FC
    Cameron BurgessSwansea
    Jordan BosFeyenoord
    Jacob FarrellWestern Sydney
    Ryan StrainDundee United
    Kai TrewinNew York City FC
    Kasey BosMayence
    Aziz BehichMelbourne City
    Kye RowlesDC United
    Milos DegenekAPOEL
    Lewis MillerBlackburn
  • Australia v Japan - 2026 FIFA World Cup Round Three AFC Asian QualifierGetty Images Sport

    Milieux de terrain

    Tout comme en défense, l'Australie dispose d'un milieu de terrain bien équilibré. Ryan Teague a fait forte impression sous les ordres de Tony Popovic depuis ses débuts en équipe nationale en 2025, s'imposant rapidement comme un élément clé de l'effectif. Il jouera un rôle central au milieu de terrain des Socceroos aux côtés d'Aiden O'Neill. Leur présence au cœur du jeu permettra également à des arrières latéraux comme Aziz Behich et Lewis Miller de monter vers l'avant dans un système à trois défenseurs.

    D'autres joueurs comme Patrick Yazbek, Riley McGree et Anthony Caceres se sont également montrés prometteurs et seront chargés de mener le jeu offensif depuis le milieu de terrain. Nestory Irankunda, de Watford, est un autre jeune talent prometteur qui pourrait se retrouver dans le onze de départ lors de la Coupe du monde cette année.

    JoueurClub
    Ryan TeagueMelbourne City
    Riley McGreeMiddlesbrough
    Patrick YazbekNashville 
    Anthony CaceresMacarthur FC
    Aiden O'NeillNew York City FC
    Alex RobertsonCardiff City
    Nestory IrankundaWatford
    Ethan AlagichAdelaide United
  • Australia v Ecuador: Socceroos "Welcome Home Series"Getty Images Sport

    Les attaquants

    En attaque, Martin Boyle et Connor Metcalfe se sont tous deux montrés décisifs sous la houlette de Popovic et devraient confirmer leur bon niveau sur la plus grande scène cette année. La grande expérience de Boyle sera cruciale, tandis que le jeune Metcalfe apporte créativité et maîtrise du jeu depuis des zones plus centrales.

    Mitchell Duke est un autre joueur chevronné de l'équipe australienne et pourrait jouer un rôle important au poste de numéro neuf pour les Socceroos.

    Jamie Maclaren, Mohamed Touré, Daniel Arzani et Brandon Borrello constituent également des options solides en attaque et pourraient avoir un impact significatif en sortant du banc.

    JoueurClub
    Marco TilioRapid Vienne
    Martin BoyleHibernian FC
    Connor MetcalfeSt. Pauli
    Adrian SegecicPortsmouth
    Mohamed TouréNorwich
    Adam TaggartPerth Glory
    Jamie MaclarenATK Mohun Bagan
    Luka JovanovicAdélaïde
    Daniel ArzaniMelbourne City
    Mitchell DukeMacarthur
    Raphael RodriguesWigan
    Nicholas D'AgostinoBrisbane
    Brandon BorrelloSydney Ouest
  • Australia v China PR - 2022 FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport

    Les stars de l'équipe australienne

    Les principales menaces australiennes viennent du milieu de terrain et de l'attaque. Martin Boyle est l'un des joueurs susceptibles de s'imposer comme une star potentielle de la Coupe du monde pour les Socceroos ; son expérience au sein de l'équipe actuelle, alliée à ses qualités techniques, font de lui l'un de leurs joueurs les plus importants.

    Tout comme Boyle, Mitchell Duke pourrait avoir un impact majeur devant le but. Duke a été une figure clé de l'Australie lors de l'édition 2022 du tournoi, où l'équipe avait atteint les huitièmes de finale.

    Au milieu de terrain, Ryan Teague et Aiden O'Neill joueront tous deux un rôle déterminant dans le système actuel de Popovic. Le duo sera essentiel pour dicter le rythme du jeu en possession du ballon et maintenir la structure de l'équipe sans le ballon.

    En défense, Harry Souttar, de Leicester City, sera une présence influente. Outre ses qualités défensives, Souttar constituera une menace majeure sur les coups de pied arrêtés, compte tenu de sa capacité avérée à marquer des buts sur la scène internationale avec l'Australie.

  • FBL-ASIA-2023-MATCH46-AUS-KORAFP

    Composition probable de l'équipe d'Australie pour la Coupe du monde 2026

    Mathew Ryan devrait débuter en tant que gardien titulaire, avec Joe Gauci en tant que remplaçant. En défense, Alessandro Circati, Harry Souttar et Cameron Burgess devraient former la ligne défensive dans un système à trois défenseurs, que Popovic a toujours privilégié.

    Ryan Teague et Aiden O'Neill auront pour mission de maintenir l'équilibre de l'Australie au milieu de terrain, tandis que les arrières latéraux Aziz Behich et Lewis Miller monteront depuis les ailes.

    Riley McGree et Martin Boyle forment un duo offensif redoutable, avec Mitch Duke en pointe en tant qu'avant-centre.

    Composition probable de l'Australie (3-4-3) : Ryan ; Circati, Souttar, Burgess ; Miller, Teague, O'Neill, Behich ; Boyle, McGree, Duke.