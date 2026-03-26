Goal.com
En direct
Lionel Messi ArgentinaGetty

Traduit par

Sélection argentine pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs se qualifieront pour la grande compétition qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

Argentine
Coupe du monde

Tout ce qu'il faut savoir sur la sélection argentine pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

Couronnée championne du monde en 2022, l'Argentine défendra son titre tant convoité aux États-Unis, au Canada et au Mexique en 2026.

L'Albiceleste a battu la France lors d'une finale palpitante au stade Lusail au Qatar pour remporter son troisième titre de championne du monde, le premier depuis le triomphe emblématique de Diego Maradona au Mexique en 1986. Le brillant triplé de Kylian Mbappé a failli priver l'équipe de Lionel Scaloni de la victoire, mais les exploits d'Emiliano Martinez lors de la séance de tirs au but ont scellé la victoire des Bleu et Blanc, couronnant ainsi la brillante carrière de Lionel Messi.

Elle s'est facilement qualifiée pour la Coupe du monde 2026 en terminant en tête des qualifications de la CONMEBOL, battant au passage son grand rival, le Brésil, à domicile et à l'extérieur.

L'Albiceleste est une force avec laquelle il faut compter, après avoir remporté deux Copa América et une Coupe du monde en seulement quatre ans. Elle abordera une nouvelle fois le tournoi parmi les favorites, forte de joueurs de qualité à tous les postes – y compris le légendaire Messi, qui s'apprête à disputer sa dernière Coupe du monde. Malgré son âge, Messi continue d'évoluer à un haut niveau en MLS et reste capable de changer le cours d'un match à lui seul.

En amont de cette grande compétition de 2026, GOAL se penche sur la composition probable de l'équipe qui pourrait se rendre aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

  • FBL-ARG-VEN-FRIENDLYAFP

    Gardiens de but

    Sauf surprise, Emiliano Martinez, d'Aston Villa, devrait être titularisé dans les cages de l'Argentine lors de la Coupe du monde 2026. Martinez a joué un rôle crucial dans les récents succès de l'Argentine, réalisant des performances décisives lors de ses victoires en Copa América et en Coupe du monde. Il est pratiquement imbattable lors des séances de tirs au but, recourant à des manœuvres psychologiques capables de déstabiliser même les meilleurs attaquants dans les moments les plus décisifs.

    Geronimo Rulli, de Marseille, devrait occuper le poste de gardien remplaçant dans l'équipe, tandis que l'ancien gardien du PSV, Walter Benitez, devrait compléter le groupe des gardiens, même si Juan Musso n'a sans doute pas encore perdu tout espoir d'être sélectionné.

    JoueurClub 
    Emiliano MartinezAston Villa
    Geronimo RulliMarseille
    Juan MussoAtlético Madrid
    Walter BenitezCrystal Palace
    • Publicité
  • Argentina v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Défenseurs

    Les Argentins disposent d'un solide effectif défensif, avec de nombreuses options de qualité à chaque poste. La paire de défenseurs centraux formée par Cristian Romero et Lisandro Martinez figure sans doute parmi les meilleures au monde ; les deux joueurs mènent la défense avec agressivité et sang-froid.

    Par ailleurs, l'expérimenté Nicolas Otamendi reste un choix fiable pour l'équipe de Lionel Scaloni et a confirmé que ce tournoi estival serait sa dernière Coupe du monde, puisqu'il prévoit de prendre sa retraite internationale après la compétition.

    Gonzalo Montiel, buteur décisif lors de la finale de la Coupe du monde, et Nicolas Tagliafico sont également solides, apportant une profondeur et une flexibilité précieuses en cas de blessures, tandis que Nahuel Molina aborde le tournoi après avoir inscrit de superbes buts cette saison pour l'Atlético Madrid.

    De jeunes espoirs tels que Valentin Barco, Julio Soler et Mariano Troilo espèrent également faire partie de la sélection, mais Juan Foyth est forfait après s'être déchiré le tendon d'Achille.

    JoueurClub
    Valentin BarcoStrasbourg
    Facundo MedinaLens
    Leonardo Balerdi Marseille
    Cristian RomeroTottenham Hotspur
    Nahuel MolinaAtlético Madrid
    Nicolas OtamendiBenfica
    Lisandro MartinezManchester United
    Nicolas TagliaficoMarseille
    German Pezzella River Plate
    Gonzalo Montiel Séville
    Nehuen PerezPorto
    Marcos AcunaRiver Plate
    Mariano TroiloBelgrano
    Julio SolerBournemouth
  • Argentina v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Milieux de terrain

    Outre une défense solide, l'Albiceleste dispose également d'un milieu de terrain bien fourni. Scaloni aura le choix entre des joueurs expérimentés et de jeunes talents prometteurs pour la Coupe du monde 2026.

    Des joueurs comme Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez et Leandro Paredes ont joué un rôle clé dans le triomphe de l'Argentine en 2022 et restent des figures incontournables de l'équipe.

    Des talents émergents tels que Franco Mastantuono et Claudio Echeverri ont brillé dans leurs clubs respectifs et pourraient offrir de nouvelles options à Scaloni à l'approche du tournoi, tandis qu'un joueur comme Thiago Almada a également impressionné dans le système de Scaloni et pourrait jouer un rôle important lors de la Coupe du monde l'année prochaine.

    Giovani Lo Celso devrait manquer la Coupe du monde avec l'Argentine après s'être déchiré le quadriceps de la jambe droite alors qu'il était prêté à Villarreal. Valentin Carboni est un autre absent, car il a été écarté en raison d'une grave blessure au genou. 

    JoueurClub
    Leandro ParedesAS Roma
    Rodrigo De PaulAtlético Madrid
    Enzo FernándezChelsea
    Thiago AlmadaLyon
    Exequiel PalaciosBayer Leverkusen
    Nicolas PazCôme
    Franco MastantuonoReal Madrid
    Alexis Mac AllisterLiverpool
    Claudio EcheverriManchester City
    Guido RodriguezWest Ham United
  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-ARG-VENAFP

    Les attaquants

    L'Argentine dispose également d'un effectif très solide en attaque. En effet, c'est sans doute sur le plan offensif que l'Albiceleste est la plus redoutable. Emmenée par nul autre que Lionel Messi, les supporters espèrent une nouvelle campagne magique de la part du légendaire numéro 10.

    Messi est bien épaulé en attaque par des joueurs tels que Julian Alvarez, qui a joué un rôle clé dans le triomphe de 2022, tandis que Lautaro Martinez, de l'Inter, est également au sommet de son art, jouant un rôle important tant pour son club que pour l'équipe nationale. Martinez a été le meilleur buteur de la Copa America 2024, marquant même le but de la victoire en finale contre la Colombie.

    Le fils de l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, Diego Simeone, Giuliano Simeone, a également impressionné avec les champions du monde et pourrait s'imposer comme une option potentielle pour débuter la Coupe du monde.

    L'équipe devra toutefois se passer du légendaire Angel Di Maria, qui a annoncé sa retraite après la victoire en Copa América 2024.

    JoueurClub
    Julian AlvarezAtlético de Madrid
    Lionel MessiInter Miami
    Nicolas GonzalezJuventus
    Giuliano SimeoneAtlético Madrid
    Lautaro MartinezInter Milan
    Ángel CorreaAtlético Madrid
    Paulo DybalaAS Rome
    Matias SouleAS Rome
    Alejandro GarnachoManchester United
  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-ARG-VENAFP

    Les stars de l'équipe argentine

    L'Argentine compte parmi ses rangs certains des talents les plus prometteurs du football mondial et a révélé plusieurs joueurs de haut niveau ces dernières années. Julian Alvarez, qui fait des ravages sur les terrains européens, est l'une de ces stars. Aujourd'hui à l'Atlético de Madrid, Alvarez est devenu un joueur clé sous les ordres de Diego Simeone et portera sur ses épaules les grands espoirs des supporters de l'Albiceleste lors du tournoi de l'année prochaine.

    Par ailleurs, Rodrigo De Paul est un autre joueur qui a joué un rôle déterminant dans les récents succès de l'Argentine. Il sera une fois de plus un atout majeur pour l'équipe de Lionel Scaloni lors de la Coupe du monde.

    En défense, l'Argentine regorge de leaders, dont le plus important est sans conteste Emiliano Martinez. La présence du gardien argentin dans les cages a été cruciale dans les campagnes victorieuses de l'équipe, notamment lors des tirs au but. La paire de défenseurs centraux composée de Cristian Romero et Lisandro Martinez jouera également un rôle crucial pour les champions du monde en titre.

    Enfin, aucune liste des stars de l'Argentine ne serait complète sans mentionner le magique Lionel Messi. La star de l'Inter Miami, ancien joueur du PSG et du FC Barcelone, aura presque 39 ans au moment du coup d'envoi de la Coupe du monde et disputera peut-être son dernier grand tournoi avec l'Argentine. Ayant déjà remporté la compétition en 2022, Messi reste déterminé à repousser ses limites et a toujours la capacité de changer le cours d'un match à lui seul. L'emblématique numéro 10 sera une fois de plus une figure décisive dans le parcours de l'Argentine lors de cette grande compétition l'année prochaine.

    Giuliano Simeone et Thiago Almada sont deux autres joueurs qui pourraient jouer un rôle majeur dans l'équipe de Lionel Scaloni, surtout depuis le départ à la retraite d'Angel Di Maria.

  • Chile v Argentina - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Composition probable de l'Argentine pour la Coupe du monde 2026

    En défense, le gardien titulaire de Scaloni sera sans aucun doute Emiliano Martinez. Martinez a tout simplement surclassé tous les autres joueurs à son poste et n'a actuellement aucune véritable concurrence parmi les autres gardiens.

    En défense, Scaloni privilégie une ligne arrière à quatre et aligne régulièrement la paire de défenseurs centraux composée de Lisandro Martinez et Cristian Romero, Nicolas Otamendi entrant en cours de jeu et Leonardo Balerdi, de Marseille, constituant une autre option.

    Sur les ailes, Nahuel Molina et Nicolas Tagliafico sont les choix préférés de Scaloni et devraient à nouveau être titulaires.

    Quant au milieu de terrain et à l'attaque, ce sera un domaine plutôt intéressant pour les champions du monde. Rodrigo De Paul devrait conserver sa place dans le onze de départ, aux côtés d'Alexis Mac Allister, autre joueur incontournable dans le système de Scaloni. La troisième place au milieu de terrain sera très disputée, Thiago Almada et Enzo Fernandez ayant tous deux fait forte impression. Enzo a joué un rôle clé dans le triomphe de l'Argentine en 2022, tandis qu'Almada a été extrêmement impressionnant sous les ordres de Scaloni ces derniers mois. À l'heure actuelle, Fernandez pourrait bien se glisser dans le onze de départ.

    En attaque, Lionel Messi et Julian Alvarez devraient être titulaires incontestés, tandis que Lautaro Martinez devrait lui aussi figurer dans le onze de départ.

    Composition probable de l'Argentine (4-3-3) : Emi Martinez ; Molina, Lisandro, Romero, Tagliafico ; De Paul, Mac Allister, Fernandez ; Messi, Lautaro, Alvarez

Finalissima
Espagne crest
Espagne
ESP
Argentine crest
Argentine
ARG