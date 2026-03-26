Sélection argentine pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs se qualifieront pour la grande compétition qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

Couronnée championne du monde en 2022, l'Argentine défendra son titre tant convoité aux États-Unis, au Canada et au Mexique en 2026.

L'Albiceleste a battu la France lors d'une finale palpitante au stade Lusail au Qatar pour remporter son troisième titre de championne du monde, le premier depuis le triomphe emblématique de Diego Maradona au Mexique en 1986. Le brillant triplé de Kylian Mbappé a failli priver l'équipe de Lionel Scaloni de la victoire, mais les exploits d'Emiliano Martinez lors de la séance de tirs au but ont scellé la victoire des Bleu et Blanc, couronnant ainsi la brillante carrière de Lionel Messi.

Elle s'est facilement qualifiée pour la Coupe du monde 2026 en terminant en tête des qualifications de la CONMEBOL, battant au passage son grand rival, le Brésil, à domicile et à l'extérieur.

L'Albiceleste est une force avec laquelle il faut compter, après avoir remporté deux Copa América et une Coupe du monde en seulement quatre ans. Elle abordera une nouvelle fois le tournoi parmi les favorites, forte de joueurs de qualité à tous les postes – y compris le légendaire Messi, qui s'apprête à disputer sa dernière Coupe du monde. Malgré son âge, Messi continue d'évoluer à un haut niveau en MLS et reste capable de changer le cours d'un match à lui seul.

En amont de cette grande compétition de 2026, GOAL se penche sur la composition probable de l'équipe qui pourrait se rendre aux États-Unis, au Canada et au Mexique.