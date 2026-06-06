Couronnée championne du monde en 2022, l'Argentine défendra son titre tant convoité aux États-Unis, au Canada et au Mexique en 2026.

L’Albiceleste a battu la France lors d’une finale palpitante au stade Lusail, au Qatar, pour conquérir son troisième titre mondial, le premier depuis le triomphe emblématique de Diego Maradona au Mexique en 1986. Le triplé éclatant de Kylian Mbappé a failli priver l’équipe de Lionel Scaloni du sacre, mais les exploits d’Emiliano Martínez lors de la séance de tirs au but ont finalement offert aux Bleu et Blanc un troisième titre, couronnant ainsi la carrière de Lionel Messi.

Ils ont facilement décroché leur billet pour la Coupe du monde 2026 en terminant en tête des qualifications de la CONMEBOL, battant au passage leur grand rival, le Brésil, à domicile comme à l’extérieur.

L’Albiceleste, qui a remporté deux Copa América et une Coupe du monde en seulement quatre ans, abordera de nouveau la compétition parmi les favorites, forte de joueurs de qualité à chaque poste, dont le légendaire Messi, qui s’apprête à disputer sa dernière Coupe du monde. Malgré son âge, l’attaquant continue d’évoluer à un haut niveau en MLS et reste capable de changer le cours d’un match à lui seul.

L’Argentine débutera la défense de son titre contre l’Algérie, puis affrontera l’Autriche et la Jordanie dans le groupe J.

Lionel Scaloni a finalement dévoilé la liste des 26 joueurs retenus, après une présélection de 55 noms.