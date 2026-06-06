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Lionel Messi ArgentinaGetty

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Sélection argentine pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs ont décroché leur place pour la grande compétition aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

Argentine
Coupe du monde

Tout ce qu'il faut savoir sur la sélection argentine pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

Couronnée championne du monde en 2022, l'Argentine défendra son titre tant convoité aux États-Unis, au Canada et au Mexique en 2026.

L’Albiceleste a battu la France lors d’une finale palpitante au stade Lusail, au Qatar, pour conquérir son troisième titre mondial, le premier depuis le triomphe emblématique de Diego Maradona au Mexique en 1986. Le triplé éclatant de Kylian Mbappé a failli priver l’équipe de Lionel Scaloni du sacre, mais les exploits d’Emiliano Martínez lors de la séance de tirs au but ont finalement offert aux Bleu et Blanc un troisième titre, couronnant ainsi la carrière de Lionel Messi.

Ils ont facilement décroché leur billet pour la Coupe du monde 2026 en terminant en tête des qualifications de la CONMEBOL, battant au passage leur grand rival, le Brésil, à domicile comme à l’extérieur.

L’Albiceleste, qui a remporté deux Copa América et une Coupe du monde en seulement quatre ans, abordera de nouveau la compétition parmi les favorites, forte de joueurs de qualité à chaque poste, dont le légendaire Messi, qui s’apprête à disputer sa dernière Coupe du monde. Malgré son âge, l’attaquant continue d’évoluer à un haut niveau en MLS et reste capable de changer le cours d’un match à lui seul.

L’Argentine débutera la défense de son titre contre l’Algérie, puis affrontera l’Autriche et la Jordanie dans le groupe J.

Lionel Scaloni a finalement dévoilé la liste des 26 joueurs retenus, après une présélection de 55 noms.

  • FBL-ARG-VEN-FRIENDLYAFP

    Gardiens de but

    Sauf surprise, Emiliano Martínez, gardien d’Aston Villa, devrait conserver sa place de titulaire dans les cages de l’Argentine lors de la Coupe du monde 2026. Vainqueur du Mondial 2022, il a joué un rôle clé dans les récents succès de la Albiceleste, brillant aussi bien lors de la Copa América que durant le tournoi qatari, notamment lors des tirs au but, où son sang-froid s’est avéré aussi précieux que ses arrêts.

    Derrière lui, Gerónimo Rulli, qui évolue à Marseille, devrait assurer une relève expérimentée, offrant fiabilité et expérience internationale en cas de besoin, tandis que Juan Musso, de l’Atlético de Madrid, a également été sélectionné.

    JoueurClub 
    Emiliano MartínezAston Villa
    Gerónimo RulliMarseille
    Juan MussoAtlético Madrid.
    • Publicité
  • Argentina v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Défenseurs

    L’Argentine peut s’appuyer sur un secteur défensif profond et polyvalent. La charnière centrale Cristian Romero – Lisandro Martínez, l’une des plus solides au monde, impose son agressivité et son sang-froid.

    De son côté, l’expérimenté Nicolás Otamendi demeure un choix fiable pour l’équipe de Lionel Scaloni et a confirmé que ce tournoi estival serait sa dernière Coupe du monde, puisqu’il prévoit de prendre sa retraite internationale après la compétition.

    Gonzalo Montiel, auteur du tir au but décisif en finale de la Coupe du monde, et Nicolas Tagliafico offrent une profondeur et une polyvalence précieuses en cas de blessure, tandis que Nahuel Molina aborde la compétition après avoir inscrit plusieurs superbes buts cette saison avec l’Atlético Madrid.

    Enfin, les Marseillais Facundo Medina et Leonardo Balerdi complètent le groupe et apportent une profondeur supplémentaire à l’arrière-garde albiceleste.

    JoueurClub
    Leonardo BalerdiMarseille
    Nicolas TagliaficoLyon
    Gonzalo MontielRiver Plate
    Lisandro MartínezManchester United
    Cristian RomeroTottenham Hotspur
    Nicolás OtamendiBenfica
    Facundo MedinaMarseille
    Nahuel MolinaAtlético Madrid
  • Argentina v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Milieux de terrain

    Outre une défense solide, l’Albiceleste peut se targuer d’un milieu de terrain particulièrement bien pourvu. Pour la Coupe du monde 2026, Scaloni disposera d’un choix intéressant entre joueurs expérimentés et jeunes talents prometteurs.

    Des joueurs comme Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández et Leandro Paredes, déjà décisifs lors du triomphe de 2022, demeurent des piliers du groupe.

    Des talents émergents comme Valentin Barco et Nico Paz, déjà brillants dans leurs clubs, offrent de nouvelles options, tandis que Thiago Almada, déjà convaincant sous les ordres de Scaloni, pourrait endosser un rôle clé au Qatar.

    Giovani Lo Celso et Exequiel Palacios auront également l’occasion de confirmer leur talent sur la scène internationale.

    JoueurClub
    Leandro ParedesBoca Juniors
    Rodrigo De PaulInter Miami
    Valentin BarcoStrasbourg
    Giovni Lo CelsoReal Betis
    Exequiel PalaciosBayer Leverkusen
    Alexis Mac AllisterLiverpool
    Enzo FernándezChelsea
    Nico PazCôme
    Thiago AlmadaAtlético Madrid
  • messiGetty Images

    Les attaquants

    L’Argentine possède un effectif offensif de premier plan. C’est dans ce secteur que l’Albiceleste semble le plus dominateur. Emmenée par Lionel Messi, la sélection compte sur une nouvelle campagne éclatante de son légendaire numéro 10.

    Il peut compter sur des partenaires de poids, à l’image de Julián Álvarez, déjà décisif lors du triomphe de 2022, ainsi que sur Lautaro Martínez, l’avant-centre de l’Inter, au sommet de son art et aussi influent en club qu’en sélection. Ce dernier a d’ailleurs terminé meilleur buteur de la Copa América 2024, inscrivant notamment le but victorieux en finale contre la Colombie.

    Giuliano Simeone, fils de l’entraîneur de l’Atlético Diego Simeone, a lui aussi brillé avec les champions du monde et pourrait s’imposer comme une option crédible pour débuter la Coupe du monde.

    Nicolás González, prêté par la Juventus à l’Atlético, a démontré sa valeur à Scaloni après s’être imposé comme un pilier des Rojiblancos la saison passée. Enfin, l’attaquant de Palmeiras José Manuel López, auteur de 14 buts avec son club cette saison, pourrait créer la surprise lors de la Coupe du monde.

    JoueurClub
    Julian AlvarezAtlético Madrid
    Lionel MessiInter Miami
    Nicolás GonzálezJuventus
    Giuliano SimeoneAtlético Madrid
    Lautaro MartínezInter Milan
    José Manuel LópezPalmeiras
  • argentina Getty Images

    Les stars de l’équipe argentine

    L’Argentine possède l’un des vivier de talents les plus prometteurs du football mondial et a révélé plusieurs joueurs de haut niveau ces dernières années. Julian Álvarez, qui fait des ravages sur les terrains européens, en est l’une des figures les plus brillantes. Actuellement à l’Atlético de Madrid, il s’est imposé comme un élément clé sous les ordres de Diego Simeone et portera les espoirs de l’Albiceleste lors du tournoi.

    Rodrigo De Paul, autre pièce maîtresse des récents succès albicelestes, devrait à nouveau peser dans le jeu de l’équipe de Lionel Scaloni.

    Derrière, l’Argentine peut compter sur un gardien décisif, Emiliano Martínez, dont les interventions, notamment lors des tirs au but, ont été déterminantes lors des dernières campagnes victorieuses. La paire de centraux Cristian Romero et Lisandro Martínez apportera également sa solidité à la défense championne du monde.

    Enfin, toute revue des cadres argentins serait incomplète sans évoquer l’insaisissable Lionel Messi. La star de l’Inter Miami, passé par le PSG et le FC Barcelone, aura presque 39 ans au coup d’envoi et pourrait disputer son dernier grand tournoi avec l’Argentine. Double vainqueur de la compétition en 2022, Messi reste déterminé à repousser ses limites et conserve intact son pouvoir de basculer un match à lui seul. L’emblématique numéro 10 sera encore une fois décisif dans le parcours des champions du monde en titre.

    Giuliano Simeone et Thiago Almada, deux jeunes talents, pourraient également jouer un rôle déterminant chez les hommes de Lionel Scaloni, surtout depuis le départ à la retraite d’Angel Di Maria.

  • Argentina 03312026(C)Getty Images

    Probable composition de l'Argentine pour la Coupe du monde 2026

    Dans le secteur défensif, le gardien numéro un d’Scaloni sera, sans surprise, Emiliano Martínez. Ce dernier a nettement distancé ses concurrents et ne fait actuellement face à aucune véritable menace parmi les autres gardiens.

    En défense, Scaloni opte pour une arrière-garde à quatre, avec la paire centrale Lisandro Martínez-Cristian Romero, tandis que Nicolas Otamendi entre en cours de match et que Leonardo Balerdi, marseillais, sert d’option supplémentaire.

    Sur les côtés, Nahuel Molina et Nicolás Tagliafico sont les options privilégiées et devraient une nouvelle fois être alignés d’entrée.

    Au milieu de terrain, Rodrigo De Paul et Alexis Mac Allister, deux pions essentiels du dispositif de Scaloni, devraient à nouveau être titulaires. Le troisième poste est disputé : Thiago Almada et Enzo Fernández, tous deux convaincants, pourraient prétendre à une place de titulaire. Fernández a brillé lors du triomphe de 2022, tandis qu’Almada s’est distingué sous les ordres de Scaloni ces derniers mois ; l’ancien Benfica semble toutefois légèrement favori pour intégrer le onze.

    Devant, Lionel Messi et Julián Álvarez s’imposent comme des titulaires indiscutables, tandis que Lautaro Martínez devrait également intégrer le onze.

    Composition probable de l’Argentine (4-3-3) : Emi Martínez ; Molina, Lisandro Martínez, Romero, Tagliafico ; De Paul, Mac Allister, Fernández ; Messi, Lautaro Martínez, Álvarez.

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