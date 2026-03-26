Couronnée championne du monde en 2022, l'Argentine défendra son titre tant convoité aux États-Unis, au Canada et au Mexique en 2026.

L’Albiceleste a battu la France lors d’une finale palpitante au stade Lusail, au Qatar, pour conquérir son troisième titre mondial, le premier depuis le triomphe emblématique de Diego Maradona au Mexique en 1986. Le triplé éclatant de Kylian Mbappé a failli priver l’équipe de Lionel Scaloni du sacre, mais les exploits d’Emiliano Martínez lors de la séance de tirs au but ont finalement offert aux Bleu et Blanc leur troisième étoile, couronnant au passage la carrière de Lionel Messi.

L’Albiceleste a validé son billet pour le Mondial 2026 en dominent les éliminatoires de la CONMEBOL, s’offrant au passage le luxe de battre son grand rival brésilien à domicile comme à l’extérieur.

L’Albiceleste, qui a remporté deux Copa América et une Coupe du monde en seulement quatre ans, abordera de nouveau le tournoi parmi les favorites. Elle peut compter sur un effectif de grande qualité à chaque poste, emmené par le légendaire Messi, qui s’apprête à disputer sa dernière Coupe du monde. Malgré son âge, la star, désormais en MLS, conserve un niveau de performance capable de faire basculer une rencontre à lui seul.

L’Argentine débutera la défense de son titre contre l’Algérie, puis affrontera l’Autriche et la Jordanie dans le groupe J.

En amont de la grande compétition de 2026, GOAL se penche sur la composition probable de l’équipe qui pourrait se rendre aux États-Unis, au Canada et au Mexique.