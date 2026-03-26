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Sélection argentine pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs obtiendront leur billet pour le grand rendez-vous aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

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Tout ce qu'il faut savoir sur la sélection argentine pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

Couronnée championne du monde en 2022, l'Argentine défendra son titre tant convoité aux États-Unis, au Canada et au Mexique en 2026.

L’Albiceleste a battu la France lors d’une finale palpitante au stade Lusail, au Qatar, pour conquérir son troisième titre mondial, le premier depuis le triomphe emblématique de Diego Maradona au Mexique en 1986. Le triplé éclatant de Kylian Mbappé a failli priver l’équipe de Lionel Scaloni du sacre, mais les exploits d’Emiliano Martínez lors de la séance de tirs au but ont finalement offert aux Bleu et Blanc leur troisième étoile, couronnant au passage la carrière de Lionel Messi.

L’Albiceleste a validé son billet pour le Mondial 2026 en dominent les éliminatoires de la CONMEBOL, s’offrant au passage le luxe de battre son grand rival brésilien à domicile comme à l’extérieur.

L’Albiceleste, qui a remporté deux Copa América et une Coupe du monde en seulement quatre ans, abordera de nouveau le tournoi parmi les favorites. Elle peut compter sur un effectif de grande qualité à chaque poste, emmené par le légendaire Messi, qui s’apprête à disputer sa dernière Coupe du monde. Malgré son âge, la star, désormais en MLS, conserve un niveau de performance capable de faire basculer une rencontre à lui seul.

L’Argentine débutera la défense de son titre contre l’Algérie, puis affrontera l’Autriche et la Jordanie dans le groupe J.

En amont de la grande compétition de 2026, GOAL se penche sur la composition probable de l’équipe qui pourrait se rendre aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

  • FBL-ARG-VEN-FRIENDLYAFP

    Gardiens de but

    Sauf surprise, Emiliano Martínez, gardien d’Aston Villa, devrait être titularisé dans les cages de l’Argentine lors de la Coupe du monde 2026. Martínez a joué un rôle crucial dans les récents succès de l’Albiceleste, brillant lors des victoires en Copa América et en Coupe du monde. Pratiquement imbattable aux tirs au but, il déstabilise les attaquants par ses manœuvres psychologiques.

    Gerónimo Rulli, de Marseille, devrait être son suppléant, tandis que l’ancien portier du PSV Walter Benítez complèterait logiquement le trio, même si Juan Musso n’a sans doute pas encore abdiqué tout espoir de figurant sur la liste finale.

    JoueurClub 
    Emiliano MartínezAston Villa
    Geronimo RulliMarseille
    Juan MussoAtlético Madrid
    Walter BenítezCrystal Palace.
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  • Argentina v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Défenseurs

    L’Argentine peut compter sur un secteur défensif profond et riche en options de qualité. La charnière centrale Cristian Romero – Lisandro Martínez, l’une des meilleures au monde, impose son agressivité et son sang-froid.

    L’expérimenté Nicolas Otamendi, valeur sûre du groupe de Lionel Scaloni, a d’ores et déjà annoncé que cette édition estivale serait sa dernière Coupe du monde, avant de tirer sa révérence en sélection.

    Gonzalo Montiel, buteur décisif lors de la finale de la Coupe du monde, et Nicolás Tagliafico offrent solidité, profondeur et flexibilité en cas de pépin physique, tandis que Nahuel Molina arrive au tournoi après avoir inscrit de superbes buts cette saison sous le maillot de l’Atlético Madrid.

    Des jeunes talents comme Valentin Barco, Julio Soler et Mariano Troilo espèrent intégrer la liste finale, tandis que Juan Foyth, victime d’une rupture du tendon d’Achille, est forfait.

    JoueurClub
    Valentin BarcoStrasbourg
    Facundo MedinaLens
    Leonardo Balerdi Marseille
    Cristian RomeroTottenham Hotspur
    Nahuel MolinaAtlético de Madrid
    Nicolás OtamendiBenfica
    Lisandro MartínezManchester United
    Nicolas TagliaficoMarseille
    German Pezzella River Plate
    Gonzalo Montiel Séville
    Nehuen PérezPorto
    Marcos AcuñaRiver Plate
    Mariano TroiloBelgrano
    Julio SolerBournemouth
  • Argentina v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Milieux de terrain

    Outre une défense solide, l’Albiceleste peut s’appuyer sur un milieu de terrain profond. Pour la Coupe du monde 2026, Scaloni disposera d’un mélange équilibré de joueurs expérimentés et de jeunes talents prometteurs.

    Des joueurs comme Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández et Leandro Paredes, acteurs clés du triomphe de 2022, demeurent des piliers du groupe.

    Des talents émergents comme Franco Mastantuono et Claudio Echeverri, déjà brillants dans leurs clubs, offrent de nouvelles options à Scaloni à l’approche du tournoi, tandis que Thiago Almada, déjà convaincant dans le système du sélectionneur, pourrait jouer un rôle important lors de la Coupe du monde 2026.

    Giovani Lo Celso devrait manquer la Coupe du monde avec l’Argentine après s’être déchiré le quadriceps droit alors qu’il était prêté à Villarreal. Valentin Carboni est également forfait en raison d’une grave blessure au genou. 

    JoueurClub
    Leandro ParedesAS Rome
    Rodrigo De PaulAtlético de Madrid
    Enzo FernándezChelsea
    Thiago AlmadaLyon
    Exequiel PalaciosBayer Leverkusen
    Nicolas PazCôme
    Franco MastantuonoReal Madrid
    Alexis Mac AllisterLiverpool
    Claudio EcheverriManchester City
    Guido RodríguezWest Ham United
  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-ARG-VENAFP

    Les attaquants

    L’Argentine possède un effectif offensif de premier plan. C’est même là que l’Albiceleste se montre le plus redoutable. Emmenée par Lionel Messi, la sélection compte sur une nouvelle campagne magique de son légendaire numéro 10.

    Il peut compter sur des partenaires de poids, à l’image de Julián Álvarez, déjà décisif lors du triomphe de 2022, ainsi que sur Lautaro Martínez, l’avant-centre de l’Inter, au sommet de son art et aussi influent en club qu’en sélection. Ce dernier a d’ailleurs terminé meilleur buteur de la Copa América 2024, inscrivant notamment le but victorieux en finale contre la Colombie.

    Giuliano Simeone, fils de l’entraîneur de l’Atlético de Madrid Diego Simeone, a également brillé avec les champions du monde et pourrait s’imposer comme une option crédible pour débuter la Coupe du monde.

    L’équipe devra toutefois se passer du légendaire Ángel Di María, retraité depuis le triomphe en Copa América 2024, tandis que Joaquín Panichelli est attendu sur le bord de la touche en raison d’une grave blessure au genou.

    JoueurClub
    Julian AlvarezAtlético de Madrid
    Lionel MessiInter Miami
    Nicolás GonzálezJuventus
    Giuliano SimeoneAtlético Madrid
    Lautaro MartínezInter Milan
    Ángel CorreaAtlético de Madrid
    Paulo DybalaAS Rome
    Matias SouleAS Rome
    Alejandro GarnachoManchester United
  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-ARG-VENAFP

    Les stars de l’équipe argentine

    L’Argentine compte dans ses rangs plusieurs des talents les plus prometteurs du football mondial et a révélé de nombreux joueurs de haut niveau ces dernières années. Julian Álvarez, qui fait des ravages sur les terrains européens, en est l’une des figures les plus brillantes. Actuellement à l’Atlético de Madrid, il s’est imposé comme un élément clé sous les ordres de Diego Simeone et portera les espoirs de l’Albiceleste lors du tournoi de l’année prochaine.

    Rodrigo De Paul, autre pièce maîtresse des récents succès albicelestes, devrait à nouveau peser dans le jeu de l’équipe de Lionel Scaloni.

    Derrière, l’Argentine peut compter sur un gardien décisif, Emiliano Martínez, dont les interventions, notamment lors des tirs au but, ont été déterminantes lors des dernières campagnes victorieuses. La charnière centrale formée par Cristian Romero et Lisandro Martínez apportera également sa solidité aux champions du monde en titre.

    Enfin, aucune évocation des stars argentines ne serait complète sans le génie Lionel Messi. La star de l’Inter Miami, passé par le PSG et le FC Barcelone, aura presque 39 ans au coup d’envoi et pourrait disputer son dernier grand tournoi avec l’Argentine. Double vainqueur de la compétition en 2022, Messi reste déterminé à repousser ses limites et conserve intact son pouvoir de basculer un match à lui seul. L’emblématique numéro 10 sera encore une fois une pièce maîtresse du parcours argentin.

    Giuliano Simeone et Thiago Almada, deux jeunes talents, pourraient ainsi endosser un rôle plus important au sein du groupe de Lionel Scaloni, d’autant plus depuis l’annonce de la retraite internationale d’Angel Di Maria.

  • Chile v Argentina - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Probable composition de l'Argentine pour la Coupe du monde 2026

    Dans le secteur défensif, le gardien titulaire d’Scaloni sera, sans surprise, Emiliano Martínez. Ce dernier a nettement distancé ses concurrents et ne fait face à aucune véritable menace parmi les autres gardiens.

    En défense, Scaloni opte pour une arrière-garde à quatre, alignant régulièrement la paire de centraux Lisandro Martínez et Cristian Romero, tandis que Nicolas Otamendi entre en cours de jeu et que Leonardo Balerdi, marseillais, sert d’option supplémentaire.

    Sur les côtés, Nahuel Molina et Nicolas Tagliafico sont les options privilégiées et devraient logiquement conserver leur place dans le onze.

    Au milieu de terrain, Rodrigo De Paul et Alexis Mac Allister, deux pions essentiels du dispositif de Scaloni, devraient à nouveau être titulaires. Le troisième poste est disputé : Thiago Almada et Enzo Fernández, tous deux brillants, pourraient accompagner ce duo. Fernández a joué un rôle clé dans le triomphe de 2022, tandis qu’Almada s’est révélé sous les ordres de Scaloni ces derniers mois ; l’ancien Benfica pourrait toutefois décrocher le onze.

    Devant, Lionel Messi et Julián Álvarez s’imposent comme des titulaires indiscutables, tandis que Lautaro Martínez devrait également intégrer le onze.

    Composition probable de l’Argentine (4-3-3) : Emi Martínez ; Molina, Lisandro Martínez, Romero, Tagliafico ; De Paul, Mac Allister, Fernández ; Messi, Lautaro Martínez, Álvarez.