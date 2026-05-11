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Sélection argentine pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs obtiendront leur billet pour la phase finale aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

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Tout ce qu'il faut savoir sur la sélection argentine pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

Couronnée championne du monde en 2022, l'Argentine défendra son titre tant convoité aux États-Unis, au Canada et au Mexique en 2026.

L’Albiceleste a battu la France lors d’une finale palpitante au stade Lusail, au Qatar, pour conquérir son troisième titre mondial, le premier depuis le triomphe emblématique de Diego Maradona au Mexique en 1986. Le triplé éclatant de Kylian Mbappé a failli priver l’équipe de Lionel Scaloni du sacre, mais les exploits d’Emiliano Martínez lors de la séance de tirs au but ont finalement offert aux Bleu et Blanc leur troisième étoile, couronnant ainsi la carrière de Lionel Messi.

L’Albiceleste a validé son billet pour 2026 en dominent les éliminatoires de la CONMEBOL, s’offrant au passage le luxe de battre son grand rival brésilien à domicile comme à l’extérieur.

L’Albiceleste, qui reste une force redoutable ayant décroché deux Copa América et une Coupe du monde en seulement quatre ans, abordera le tournoi parmi les favorites. Elle peut compter sur un effectif de grande qualité à chaque poste, emmené par le légendaire Messi, qui s’apprête à disputer sa dernière Coupe du monde. Malgré son âge, la star, désormais en MLS, conserve un niveau de performance capable de faire basculer une rencontre à lui seul.

L’Argentine débutera la défense de son titre contre l’Algérie, puis affrontera l’Autriche et la Jordanie dans le groupe J.

À un mois du coup d’envoi, Lionel Scaloni a levé le voile sur une liste préliminaire de 55 joueurs, déclenchant un vif débat sur les 26 chanceux qui défendront finalement les couleurs albicelestes.

  • FBL-ARG-VEN-FRIENDLYAFP

    Gardiens de but

    Sauf surprise, Emiliano Martínez, gardien d’Aston Villa, devrait conserver son statut de numéro un avec l’Argentine pour la Coupe du monde 2026. Vainqueur du Mondial 2022, il a joué un rôle clé dans les récents succès de la Albiceleste, brillant aussi bien lors de la Copa América que durant le tournoi qatari, notamment dans les séances de tirs au but, où son sang-froid s’est avéré aussi précieux que ses arrêts décisifs.
    Derrière lui, Gerónimo Rulli (Marseille) devrait assurer une relève expérimentée, offrant fiabilité et expérience internationale en cas de besoin. Juan Musso (Atlético de Madrid) reste également en lice pour une place dans l’équipe, garantissant une forte concurrence pour les postes de gardien.
    Walter Benítez (Crystal Palace) apporte une profondeur supplémentaire grâce à sa régularité sur la scène européenne, tandis que Facundo Cambeses (Racing Club) et Santiago Beltrán (River Plate) demeurent les options locales en quête de reconnaissance internationale.
    JoueurClub 
    Emiliano MartínezAston Villa
    Geronimo RulliMarseille
    Juan MussoAtlético Madrid
    Walter BenítezCrystal Palace
    Facundo CambesesRacing Club
    Santiago BeltránRiver Plate
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  • Argentina v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Défenseurs

    L’Argentine peut s’appuyer sur un secteur défensif profond et riche en solutions de qualité à chaque poste. La charnière centrale Cristian Romero – Lisandro Martínez, l’une des meilleures au monde, mène la ligne arrière avec agressivité et sang-froid.

    L’expérimenté Nicolas Otamendi, valeur sûre du groupe de Lionel Scaloni, a annoncé que cette Coupe du monde estivale serait sa dernière, avant de tirer sa révérence en sélection.

    Gonzalo Montiel, auteur du tir au but décisif en finale de la Coupe du monde, et Nicolás Tagliafico offrent une profondeur et une polyvalence précieuses en cas de blessure, tandis que Nahuel Molina aborde la compétition après avoir inscrit plusieurs superbes buts cette saison sous le maillot de l’Atlético Madrid.

    Les polyvalents Kevin Mac Allister et Nicolás Capaldo apportent une précieuse flexibilité tactique, capables de couvrir plusieurs postes au besoin.

    Enfin, des jeunes talents en plein essor – Agustín Giay, Lautaro Di Lollo et Zaid Romero – tentent de s’immiscer dans la sélection finale, preuve de la profondeur du vivier défensif argentin.

    JoueurClub
    Agustín GiayPalmeiras
    Facundo MedinaLens
    Leonardo Balerdi Marseille
    Cristian RomeroTottenham Hotspur
    Nahuel MolinaAtlético Madrid
    Nicolás OtamendiBenfica
    Lisandro MartínezManchester United
    Nicolas TagliaficoMarseille
    German Pezzella River Plate
    Gonzalo Montiel Séville
    Marcos AcuñaRiver Plate
    Kevin Mac AllisterUnion Saint-Gilloise
    Marcos SenesiBournemouth
    Lucas Martínez QuartaRiver Plate
    Lautaro Di LolloBoca Juniors
    Zaid RomeroGetafe
    Gabriel RojasRacing Club
    Nicolás CapaldoHambourg
  • Argentina v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Milieux de terrain

    Outre une défense solide, l’Albiceleste peut s’appuyer sur un milieu de terrain de grande qualité. Pour la Coupe du monde 2026, Scaloni disposera d’un groupe alliant joueurs expérimentés et jeunes talents prometteurs.

    Des joueurs comme Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández et Leandro Paredes, déjà décisifs lors du triomphe de 2022, demeurent des piliers du groupe.

    Des talents émergents comme Franco Mastantuono et Claudio Echeverri, déjà brillants avec leurs clubs, offrent à Scaloni de nouvelles options à l’approche du tournoi, tandis que Thiago Almada, déjà convaincant dans le système du sélectionneur, pourrait jouer un rôle important lors de la Coupe du monde 2026.

    Giovani Lo Celso devrait manquer la Coupe du monde avec l’Argentine après s’être déchiré le quadriceps droit alors qu’il était prêté à Villarreal. Valentin Carboni est également forfait en raison d’une grave blessure au genou. 

    JoueurClub
    Leandro ParedesAS Rome
    Rodrigo De PaulAtlético de Madrid
    Enzo FernándezChelsea
    Thiago AlmadaLyon
    Exequiel PalaciosBayer Leverkusen
    Nicolas PazCôme
    Franco MastantuonoReal Madrid
    Alexis Mac AllisterLiverpool
    Claudio EcheverriManchester City
    Guido RodríguezWest Ham United
    Maximo Perronet Aníbal Moreno
    Aníbal MorenoRiver Plate
    Milton DelgadoBoca Juniors
    Alan VarelaPorto
    Ezequiel FernándezBayer Leverkusen
    Giovani Lo CelsoReal Betis
    Nicolás DomínguezNottingham Forest
    Emiliano BuendíaAston Villa
    Valentín BarcoRacing Club
    Tomas ArandaBoca Juniors
  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-ARG-VENAFP

    Les attaquants

    L’Argentine possède un effectif offensif de premier plan. C’est dans ce secteur que l’Albiceleste semble le plus dominateur. Emmenée par Lionel Messi, la sélection compte sur une nouvelle campagne magique de son légendaire numéro 10.

    Il peut compter sur des partenaires de poids, à l’image de Julián Álvarez, déjà décisif lors du triomphe de 2022, ainsi que sur Lautaro Martínez, l’avant-centre de l’Inter, au sommet de son art et aussi influent en club qu’en sélection. Ce dernier a d’ailleurs terminé meilleur buteur de la Copa América 2024, inscrivant notamment le but de la victoire en finale contre la Colombie.

    Giuliano Simeone, fils de l’entraîneur de l’Atlético de Madrid Diego Simeone, a également brillé avec les champions du monde et pourrait s’imposer comme une option crédible pour débuter la Coupe du monde.

    L’équipe devra toutefois se passer du légendaire Ángel Di María, retraité depuis le triomphe en Copa América 2024, tandis que Joaquín Panichelli, victime d’une grave blessure au genou, manquera probablement la compétition.

    JoueurClub
    Julian AlvarezAtlético de Madrid
    Lionel MessiInter Miami
    Nicolás GonzálezJuventus
    Giuliano SimeoneAtlético Madrid
    Lautaro MartínezInter Milan
    Gianluca PrestianniBenfica
    Santiago CastroBologne
    Matias SouleAS Rome
    Alejandro GarnachoManchester United
    José Manuel LópezPalmeiras
    Mateo PellegrinoParma Calcio
  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-ARG-VENAFP

    Les stars de l’équipe argentine

    L’Argentine compte dans ses rangs plusieurs des talents les plus prometteurs du football mondial et a révélé de nombreux joueurs de haut niveau ces dernières années. Julian Álvarez, qui fait des ravages sur les terrains européens, en est l’une des figures les plus brillantes. Actuellement à l’Atlético de Madrid, il s’est imposé comme un élément clé sous les ordres de Diego Simeone et portera les espoirs de l’Albiceleste lors du tournoi de l’année prochaine.

    Rodrigo De Paul, autre pièce maîtresse des récents succès albicelestes, devrait à nouveau peser sur le jeu de l’équipe de Lionel Scaloni.

    Derrière, l’Argentine peut compter sur un gardien décisif, Emiliano Martínez, dont les interventions, notamment lors des tirs au but, ont été déterminantes. La paire de centraux Cristian Romero et Lisandro Martínez apportera également sa solidité aux champions du monde en titre.

    Enfin, aucune évocation des stars argentines ne serait complète sans le génie Lionel Messi. La star de l’Inter Miami, passé par le PSG et le FC Barcelone, aura presque 39 ans au coup d’envoi et pourrait disputer son dernier grand tournoi avec l’Argentine. Double vainqueur de la compétition en 2022, Messi reste déterminé à repousser ses limites et conserve intact sa capacité à faire basculer une rencontre à lui seul. L’emblématique numéro 10 sera encore une fois une pièce maîtresse du parcours argentin.

    Giuliano Simeone et Thiago Almada, deux jeunes talents, pourraient endosser un rôle déterminant dans le groupe de Lionel Scaloni, surtout depuis le départ à la retraite d’Angel Di Maria.

  • Chile v Argentina - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Probable composition de l'Argentine pour la Coupe du monde 2026

    Dans le secteur défensif, le gardien titulaire d’Scaloni sera, sans surprise, Emiliano Martínez. Ce dernier a nettement distancé ses concurrents et ne fait actuellement face à aucune véritable concurrence.

    En défense, Scaloni opte pour une arrière-garde à quatre, avec la paire centrale Lisandro Martínez-Cristian Romero, tandis que Nicolas Otamendi entre en cours de match et que Leonardo Balerdi, marseillais, sert d’option supplémentaire.

    Sur les côtés, Nahuel Molina et Nicolas Tagliafico sont les options privilégiées et devraient à nouveau être alignés d’entrée.

    Au milieu de terrain, Rodrigo De Paul et Alexis Mac Allister, deux pions essentiels du dispositif de Scaloni, devraient à nouveau être titulaires. Le troisième poste est disputé : Thiago Almada et Enzo Fernández, tous deux convaincants, pourraient prétendre à une place de titulaire. Fernández a brillé lors du triomphe de 2022, tandis qu’Almada s’est distingué sous les ordres de Scaloni ces derniers mois ; l’ancien Benfica pourrait donc émerger dans le onze.

    Devant, Lionel Messi et Julián Álvarez s’annoncent titulaires indiscutables, tandis que Lautaro Martínez devrait également intégrer le onze.

    Composition probable de l’Argentine (4-3-3) : Emi Martínez ; Molina, Lisandro Martínez, Romero, Tagliafico ; De Paul, Mac Allister, Fernández ; Messi, Lautaro Martínez, Álvarez.