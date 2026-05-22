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Sélection anglaise pour la Coupe du monde 2026 : Jude Bellingham et Noni Madueke sont appelés, tandis que Phil Foden et Cole Palmer ne font pas partie des 26 joueurs retenus par Thomas Tuchel
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Les Three Lions espèrent rugir en Amérique du Nord.
Tuchel a dû résoudre plusieurs casse-tête pour composer son groupe définitif, puisqu’il a fallu réduire la liste préliminaire de 55 noms de l’équipe d’Angleterre. Ce processus est désormais achevé, et l’entraîneur a misé sur un groupe de joueurs de haut vol qui cumulent une grande expérience au plus haut niveau et de nombreux titres prestigieux.
Des choix cornéliens ont été nécessaires à presque tous les postes, tant les titulaires assurés étaient rares chez les Three Lions. Les élus ont désormais la lourde tâche de faire rugir les Three Lions sur le sol nord-américain tout en répondant aux espoirs et aux attentes d’un public en manque de succès.
Voici la liste définitive des 26 joueurs convoqués par la Fédération anglaise pour la Coupe du monde 2026.
Gardiens de but :
Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City).
Défenseurs :
Ezri Konsa (Aston Villa), Dan Burn (Newcastle), John Stones (Manchester City), Marc Guehi (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Tino Livramento (Newcastle), Reece James (Chelsea), Nico O’Reilly (Manchester City), Djed Spence (Tottenham)
Milieux de terrain :
Jude Bellingham (Real Madrid), Kobbie Mainoo (Manchester United), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Declan Rice (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Eberechi Eze (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)
Attaquants :
Harry Kane (Bayern Munich), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelone/Manchester United), Anthony Gordon (Newcastle)
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Qui figure dans la liste des sélectionnés anglais pour la Coupe du monde 2026 ?
Le débat sur l’identité des joueurs chargés d’animer le jeu a dominé les discussions précédant la sélection, l’Angleterre disposant d’un choix pléthorique à ce poste. Bellingham, le « Galactico » du Real Madrid, devrait endosser le rôle de numéro 10 des Three Lions. Eberechi Eze, fraîchement sacré champion d’Angleterre avec Arsenal, et la pépite d’Aston Villa Morgan Rogers, apporteront une alternative crédible.
Harry Kane, recordman des buts avec les Three Lions, mènera l’attaque. Toney, qui évolue actuellement en Saudi Pro League, a souvent été écarté par Tuchel mais a mérité sa chance au bon moment. L’attaquant de Villa, Watkins, espérera rééditer ses exploits de demi-finale contre les Pays-Bas lors de l’Euro 2024.
Jordan Henderson apporte son expérience, tandis que Kobbie Mainoo, relancé par Michael Carrick à Manchester United, a conclu sa saison en boulet de canon. Sur les ailes, Madueke, barré à Arsenal, reste un choix surprenant, mais Rashford, de retour de Barcelone, et l’attaquant de Newcastle Anthony Gordon offrent puissance, vitesse et polyvalence, pouvant aussi jouer dans l’axe.
Aucune surprise chez les gardiens, tandis que John Stones, bientôt libre de tout contrat à Manchester City, est retenu malgré une saison perturbée par les blessures. Le capitaine de Chelsea, Reece James, s’est imposé comme un choix incontournable à droite de la défense, alors que Nico O’Reilly et Djed Spence se disputent le côté gauche.
Qui a été écarté de la sélection anglaise pour la Coupe du monde 2026 ?
Les difficultés de Foden à retrouver son meilleur niveau à Manchester City cette saison lui ont finalement été préjudiciables. De même, Palmer, figure emblématique de Chelsea – sacré Joueur de l’année de l’équipe masculine d’Angleterre en 2024 – est également écarté en raison d’un manque de brio sur la scène nationale, avec une série de 14 matchs sans marquer, tant en club qu’en sélection.
Morgan Gibbs-White, auteur de 17 buts cette saison (meilleur total de sa carrière), espérait séduire Tuchel, mais la star de Nottingham Forest a de nouveau été ignorée.
Adam Wharton (Crystal Palace) et James Garner (Everton) ont glissé au bas de la hiérarchie des milieux défensifs, et les efforts de Jarrod Bowen chez un West Ham en difficulté n’ont pas suffi à lui ouvrir les portes d’un nouveau grand tournoi.
Les attaquants expérimentés Danny Welbeck (Brighton) et Dominic Calvert-Lewin (Leeds), auteurs de 27 buts à eux deux en Premier League en 2025-2026, sont également écartés, tandis que l’ailier de Newcastle Harvey Barnes pourrait regretter de ne pas avoir opté pour l’Écosse quand il en a eu l’occasion.
En défense, le stoppeur de Manchester United Harry Maguire, pilier des Three Lions lors des dernières compétitions, a exprimé sa déception d’avoir été écarté. À droite, Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) et, à gauche, Lewis Hall (Newcastle) n’ont pas réussi à s’imposer comme arrières latéraux, tandis qu’une blessure malvenue a également écarté le défenseur polyvalent d’Arsenal Ben White.
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Calendrier de l'Angleterre pour la Coupe du monde 2026 : qui les Three Lions affronteront-ils, quand et où ?
L'Angleterre disputera deux matchs amicaux avant le tournoi, afin de s'acclimater aux conditions américaines et de permettre à Tuchel de mener quelques expérimentations de dernière minute.
Les Three Lions défieront la Nouvelle-Zélande le 6 juin, puis le Costa Rica le 10 juin. Le temps de jeu sera probablement réparti entre le plus grand nombre de joueurs possible, afin de peaufiner la condition physique et la précision avant les véritables enjeux.
L’Angleterre entamera sa quête de gloire en Coupe du monde face à la Croatie, le 17 juin, à l’AT&T Stadium d’Arlington (Texas). Elle rejoindra ensuite le Gillette Stadium, antre des New England Patriots, pour défier le Ghana le 23 juin. Enfin, sa campagne dans le groupe L s’achèvera au MetLife Stadium, futur théâtre de la finale, contre le Panama le 27 juin.