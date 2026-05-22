Sélection anglaise pour la Coupe du monde 2026 : Jude Bellingham et Noni Madueke sont appelés, tandis que Phil Foden et Cole Palmer ne font pas partie des 26 joueurs retenus par Thomas Tuchel

Le débat sur l’identité des joueurs chargés d’animer le jeu a dominé les discussions précédant la sélection, l’Angleterre disposant d’un choix pléthorique à ce poste. Bellingham, le « Galactico » du Real Madrid, devrait endosser le rôle de numéro 10 des Three Lions. Eberechi Eze, fraîchement sacré champion d’Angleterre avec Arsenal, et la pépite d’Aston Villa Morgan Rogers, apporteront une alternative crédible.

Harry Kane, recordman des buts avec les Three Lions, mènera l’attaque. Toney, qui évolue actuellement en Saudi Pro League, a souvent été écarté par Tuchel mais a mérité sa chance au bon moment. L’attaquant de Villa, Watkins, espérera rééditer ses exploits de demi-finale contre les Pays-Bas lors de l’Euro 2024.

Jordan Henderson apporte son expérience, tandis que Kobbie Mainoo, relancé par Michael Carrick à Manchester United, a conclu sa saison en boulet de canon. Sur les ailes, Madueke, barré à Arsenal, reste un choix surprenant, mais Rashford, de retour de Barcelone, et l’attaquant de Newcastle Anthony Gordon offrent puissance, vitesse et polyvalence, pouvant aussi jouer dans l’axe.

Aucune surprise chez les gardiens, tandis que John Stones, bientôt libre de tout contrat à Manchester City, est retenu malgré une saison perturbée par les blessures. Le capitaine de Chelsea, Reece James, s’est imposé comme un choix incontournable à droite de la défense, alors que Nico O’Reilly et Djed Spence se disputent le côté gauche.