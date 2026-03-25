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Sélection allemande pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs se qualifieront pour la grande compétition aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

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Tout ce qu'il faut savoir sur la sélection allemande pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

L'Allemagne, quadruple championne du monde, abordera la Coupe du monde de la FIFA 2026 en tant que l'une des grandes puissances traditionnelles de l'Europe.

La sélection allemande a remporté la Coupe du monde pour la dernière fois en 2014, après avoir infligé une humiliation mémorable au Brésil, pays hôte, en demi-finale (7-1), avant de battre l'Argentine de Lionel Messi en finale au Maracana pour ramener le trophée suprême à Berlin. Cependant, depuis ce triomphe, l'Allemagne a connu une baisse de forme significative lors des grands tournois internationaux.

Lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, la Mannschaft a été éliminée de manière surprenante dès la phase de groupes, une déception qui s'est répétée lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar après avoir été tirée au sort dans un groupe de la mort aux côtés de l'Espagne, du Japon et du Costa Rica.

Néanmoins, l'Allemagne dispose d'un effectif regorgeant de joueurs de haut niveau, dont certains des jeunes talents les plus prometteurs d'Europe. Cela en fait un adversaire redoutable malgré ses récentes déconvenues sur la scène internationale.

Il sera intéressant de voir comment Julian Nagelsmann exploitera ce groupe de joueurs et jusqu'où l'Allemagne pourra aller dans le tournoi l'année prochaine.

GOAL passe en revue les joueurs à sa disposition.

  • Marc Andre ter Stegen Germany 2024Getty Images

    Gardiens de but

    Le légendaire Manuel Neuer ayant désormais pris sa retraite internationale, le gardien de Gérone Marc-André ter Stegen était pressenti pour être le gardien titulaire de la Mannschaft lors du tournoi qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada l'année prochaine, mais il s'est blessé aux ischio-jambiers, ce qui l'écarte des terrains jusqu'en avril. 

    Les problèmes de blessure de Ter Stegen ont relancé la course au poste de gardien titulaire. Oliver Baumann, d'Hoffenheim, a réalisé de bonnes performances en Bundesliga, tandis qu'Alexander Nubel, de Stuttgart, constitue également une option fiable. L'ancien gardien de Manchester City, Stefan Ortega, évolue désormais à Nottingham Forest, mais il n'y est que le remplaçant. 

    Le gardien de Fribourg, Noah Atubolu, est une option potentielle surprise, car il a impressionné en Bundesliga, tandis que le remplaçant du Bayern Munich, Jonas Urbig, a également été récemment appelé en vue du tournoi. 

    Toutefois, si Ter Stegen retrouve la forme, il devrait être le titulaire indiscutable, après avoir passé une grande partie de sa carrière internationale dans l'ombre de Neuer.

    JoueurClub 
    Marc-André ter StegenGérone 
    Alexander NubelStuttgart
    Oliver BaumannHoffenheim
    Kevin TrappEintracht Francfort
    Stefan OrtegaNottingham Forest
    Noah AtuboluFribourg
    Jonas UrbigBayern Munich
    • Publicité
  • Antonio Rudiger Germany 06192024(C)Getty Images

    Défenseurs

    Si certains noms familiers font défaut dans la défense allemande, Julian Nagelsmann dispose néanmoins d'options de grande qualité. Thilo Kehrer, de Monaco, s'est montré impressionnant au poste de défenseur central, tandis que Jonathan Tah, du Bayern de Munich, constitue une autre excellente option au cœur de la défense.

    Antonio Rüdiger reste un pilier de la défense tant en club qu'en sélection et sera une nouvelle fois un joueur clé pour l'Allemagne lors de la Coupe du monde l'année prochaine.

    Waldemar Anton, qui a rejoint le Borussia Dortmund en provenance de Stuttgart en 2024, est un autre candidat sérieux pour le poste de défenseur central aux côtés de son coéquipier Niklas Süle.

    Sur les ailes, l'Allemagne dispose de joueurs de qualité tels que David Raum, Robin Gosens et Maximilian Mittelstadt. La star de Newcastle United, Malick Thiaw, et Nico Schlotterbeck, de Dortmund. Même si, sur le papier, la défense semble plus faible que celle des années précédentes, Nagelsmann est l'entraîneur idéal pour tirer le meilleur parti de ses joueurs.

    JoueurClub
    Jonathan TahBayern Munich
    Antonio RüdigerReal Madrid
    Thilo KehrerMonaco
    Waldemar AntonDortmund
    Robin KochFrancfort
    David RaumRB Leipzig
    Yann BisseckInter Milan
    Nico SchlotterbackDortmund
    Maximilian MittelstadtStuttgart
    Robin GosensFiorentina
    Benjamin HenrichsRB Leipzig
    Malick ThiawNewcastle
    Luca NetzNottingham Forest
    Julian ChabotStuttgart
    Niklas SüleDortmund
    Josha VagnomanStuttgart
  • Florian Wirtz Germany 2024Getty Images

    Milieux de terrain

    Comparé à la défense, le milieu de terrain allemand est nettement plus redoutable. La présence de Joshua Kimmich au cœur du terrain apporte à l'équipe une stabilité indispensable, tant en attaque qu'en défense.

    Le jeune Aleksandar Pavlovic est l'un des talents émergents de l'équipe allemande et pourrait jouer un rôle clé pour la Mannschaft lors du tournoi de l'année prochaine. De même, Felix Nmecha est un autre joueur prometteur qui pourrait faire partie de la sélection pour la Coupe du monde.

    Leon Goretzka, du Bayern Munich, devrait également jouer un rôle important, tandis que les responsabilités offensives au milieu de terrain reposeront probablement sur les épaules du brillant Florian Wirtz, qui a connu une saison difficile à Liverpool, mais qui reste une excellente option au poste de numéro 10. 

    JoueurClub
    Joshua KimmichBayern Munich
    Aleksandar PavlovicBayern Munich
    Robert AndrichBayer Leverkusen
    Tom BischofBayern Munich
    Leon GoretzkaBayern Munich
    Pascal GroßBrighton
    Felix NmechaDortmund
    Florian WirtzLiverpool
    Anton StachLeeds
    Lennart KarlBayern Munich
    Emre CanDortmund
    Vitaly JaneltBrentford
    Angelo StillerStuttgart
    Jamie LewelingStuttgart
    Brajan GrudaBrighton (prêté à Leipzig)
  • Jamal Musiala Germany 2024Getty Images

    Les attaquants

    En attaque, l'Allemagne dispose d'un effectif riche de certains des meilleurs talents d'Europe. Jamal Musiala sera sans aucun doute le joueur à suivre lors de la grande compétition qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada l'année prochaine. Malgré son jeune âge, Musiala est déjà considéré comme l'un des meilleurs attaquants d'Europe.

    À ses côtés, Leroy Sané et Serge Gnabry offrent des options intéressantes sur les ailes pour Nagelsmann, tous deux dotés d’une vitesse et d’un sens du jeu exceptionnels. La star de Brentford, Kevin Schade, et Nick Woltemade, de Newcastle United, constituent également des options de choix en attaque. Kai Havertz, d’Arsenal, bien qu’il ne soit pas un attaquant classique, peut jouer un rôle crucial grâce à ses contributions offensives.

    Deniz Undav et Niclas Fulkrug sont également deux options très intéressantes que Nagelsmann pourrait éventuellement choisir.

    JoueurClub
    Jamal MusialaBayern Munich
    Serge GnabryBayern Munich
    Leroy SanéGalatasaray
    Karim AdeyemiDortmund
    Deniz UndavStuttgart
    Niclas FulkrugWest Ham (prêté à l'AC Milan)
    Maximilian BeierDortmund
    Julian BrandtDortmund
    Kai HavertzArsenal
    Nick WoltemadeNewcastle
    Ansgar KnauffFrancfort
    Kevin SchadeBrentford
    Youssoufa MoukokoCopenhague
    Chris FuhrichStuttgart
    Paul NebelMayence
  • Florian Wirtz Jamal Musiala Germany 2024Getty Images

    Les stars de l'équipe allemande

    Comme évoqué précédemment, le jeune Jamal Musiala devrait être le joueur phare de l'Allemagne lors de la Coupe du monde 2026. Ce jeune talent attendait depuis longtemps une telle occasion et pourrait jouer un rôle crucial si l'Allemagne parvient à aller loin dans la compétition.

    Outre la sensation du Bayern Munich, Florian Wirtz est un autre joueur qui attirera l'attention des supporters. La star de Liverpool semble enfin avoir trouvé ses marques à Anfield et a contribué à 15 buts toutes compétitions confondues. 

    Des vétérans comme Joshua Kimmich et Antonio Rüdiger auront également un rôle majeur à jouer pour l'Allemagne. Tous deux ont toujours été des figures clés de l'équipe nationale et devront une nouvelle fois donner le meilleur d'eux-mêmes sur la scène mondiale.

    En attaque, Kai Havertz pourrait s'avérer être un joueur important pour les Allemands. Bien qu'il ait évolué au poste de milieu offensif pendant la majeure partie de sa carrière, Havertz s'est bien adapté au poste de numéro 9.

  • Switzerland v Germany: Group A - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Composition probable de l'Allemagne pour la Coupe du monde 2026

    Nagelsmann a toujours privilégié un 4-2-3-1 avec deux pivots. Joshua Kimmich et Leon Goretzka, qui ont déjà occupé ce rôle sous les ordres de Nagelsmann au Bayern, devraient jouer un rôle similaire lors de la Coupe du monde.

    En défense, Antonio Rüdiger et Jonathan Tah peuvent former une redoutable paire de défenseurs centraux, tandis que Robin Gosens est une option fiable sur le côté gauche. Thilo Kehrer, bien que défenseur central de formation, a prouvé qu’il pouvait être performant sur les ailes lorsqu’il est aligné au poste d’arrière droit.

    Le quatuor offensif de l'équipe allemande offre un dispositif offensif redoutable, avec Leroy Sané, Jamal Musiala et Florian Wirtz formant le trio derrière l'attaquant, tandis que Serge Gnabry apporte son dynamisme en sortant du banc. Kai Havertz, bien qu'il ne soit pas un numéro neuf traditionnel, est capable de livrer des performances solides en tant que pivot en attaque, à l'image de ce qu'il a montré à Chelsea et à Arsenal.

    Composition probable de l'Allemagne (4-2-3-1) : Ter Stegen ; Gosens, Rudiger, Tah, Kehrer ; Kimmich, Stiller ; Sané, Musiala, Wirtz ; Havertz
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