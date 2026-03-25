Sélection allemande pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs se qualifieront pour la grande compétition aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

L'Allemagne, quadruple championne du monde, abordera la Coupe du monde de la FIFA 2026 en tant que l'une des grandes puissances traditionnelles de l'Europe.

La sélection allemande a remporté la Coupe du monde pour la dernière fois en 2014, après avoir infligé une humiliation mémorable au Brésil, pays hôte, en demi-finale (7-1), avant de battre l'Argentine de Lionel Messi en finale au Maracana pour ramener le trophée suprême à Berlin. Cependant, depuis ce triomphe, l'Allemagne a connu une baisse de forme significative lors des grands tournois internationaux.

Lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, la Mannschaft a été éliminée de manière surprenante dès la phase de groupes, une déception qui s'est répétée lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar après avoir été tirée au sort dans un groupe de la mort aux côtés de l'Espagne, du Japon et du Costa Rica.

Néanmoins, l'Allemagne dispose d'un effectif regorgeant de joueurs de haut niveau, dont certains des jeunes talents les plus prometteurs d'Europe. Cela en fait un adversaire redoutable malgré ses récentes déconvenues sur la scène internationale.

Il sera intéressant de voir comment Julian Nagelsmann exploitera ce groupe de joueurs et jusqu'où l'Allemagne pourra aller dans le tournoi l'année prochaine.

GOAL passe en revue les joueurs à sa disposition.