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Erling HaalandGetty Images

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Seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 : suivez en direct le match Côte d’Ivoire - Norvège

Norvège
Côte d'Ivoire vs Norvège
Côte d'Ivoire
Coupe du monde

Suivez en direct avec nous les seizièmes de finale de la Coupe du monde.

Seizièmes de finale

Côte d’Ivoire - Norvège

Buteurs :


La Norvège d’Erling Braut Haaland débute la phase à élimination directe de laCoupe du monde 2026. Après avoir brillamment éliminé l'Allemagne et les Pays-Bas, le groupe de Ståle Solbakken défie un adversaire redoutable : la Côte d'Ivoire d'Emerse Faé. Le coup d'envoi dece seizième de finale est prévu à 19 h (heure locale) à l'AT&T Stadium d'Arlington, au Texas. Le vainqueur rejoindra le Brésil de Carlo Ancelotti en huitièmes de finale, dimanche 5 juillet à 22 h. Les Scandinaves ont terminé deuxièmes de leur poule (France, Sénégal, Irak) avec deux victoires et une défaite concédée aux Bleus, tandis que les Ivoiriens de Franck Kessié ont pris la deuxième place de leur groupe (Allemagne, Équateur, Curaçao) grâce à deux succès et un revers face aux Allemands.




  • LES OBJECTIFS ET LES ACTIONS MARQUANTES :

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  • LE BILAN DU MATCH :

    Côte d'Ivoire - Norvège

    Buteurs :


    CÔTE D’IVOIRE (4-1-4-1) : Fofana ; Doué, Kossounou, Ousmane Diomande, Konan ; Sangaré ; Diallo, Kessie, Oulai, Y. Diomande ; Pépé. Entraîneur : Faé

    NORVÈGE (4-3-3) : Nyland ; Aursnes, Ajer, Heggem, Moller Wolfe ; Odegaard, Berg, Berge ; Sorloth, Haaland, Nusa. Sélectionneur : Solbakken


    Avertissements :

    Exclus :

    Assistants :

    Arbitre : J. Valenzuela (VEN)


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