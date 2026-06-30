Seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 : suivez en direct le match Côte d’Ivoire - Norvège

Côte d'Ivoire - Norvège

Buteurs :





CÔTE D’IVOIRE (4-1-4-1) : Fofana ; Doué, Kossounou, Ousmane Diomande, Konan ; Sangaré ; Diallo, Kessie, Oulai, Y. Diomande ; Pépé. Entraîneur : Faé

NORVÈGE (4-3-3) : Nyland ; Aursnes, Ajer, Heggem, Moller Wolfe ; Odegaard, Berg, Berge ; Sorloth, Haaland, Nusa. Sélectionneur : Solbakken





Avertissements :

Exclus :

Assistants :

Arbitre : J. Valenzuela (VEN)



