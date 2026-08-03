Un séisme d'une magnitude de 5,6 sur l'échelle de Richter a frappé la plupart des gouvernorats d'Égypte, aux premières heures de la matinée de ce lundi.

L'Institut national de recherche astronomique et géophysique a indiqué que la secousse s'est produite à 38 kilomètres au nord de Suez.

Le ministère de la Santé a rapporté, via son compte Facebook, que le suivi sur le terrain n'a relevé qu'un nombre limité de blessures légères, prises en charge sans qu'aucun décès ne soit enregistré.

De nombreuses personnes ont réagi, sur les réseaux sociaux, à l'intensité du séisme, survenu à trois heures du matin, heure de l'Égypte.

Les artistes ont été les premiers à réagir au séisme, mais aucune personnalité sportive n'a réagi, hormis Ahmed Sayed Zizo, la star d'Al Ahly.