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Séisme en Égypte : une absence choquante du sport et une présence marquée du monde artistique

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Égypte

Un séisme d'une magnitude de 5,6 sur l'échelle de Richter a frappé la plupart des gouvernorats d'Égypte, aux premières heures de la matinée de ce lundi.

L'Institut national de recherche astronomique et géophysique a indiqué que la secousse s'est produite à 38 kilomètres au nord de Suez.

Le ministère de la Santé a rapporté, via son compte Facebook, que le suivi sur le terrain n'a relevé qu'un nombre limité de blessures légères, prises en charge sans qu'aucun décès ne soit enregistré.

De nombreuses personnes ont réagi, sur les réseaux sociaux, à l'intensité du séisme, survenu à trois heures du matin, heure de l'Égypte.

Les artistes ont été les premiers à réagir au séisme, mais aucune personnalité sportive n'a réagi, hormis Ahmed Sayed Zizo, la star d'Al Ahly.

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le message d'Ahmed Sayed Zizo

    Zizo a écrit, via son compte Instagram : « Quelques secondes de peur ont suffi pour que le monde, avec tout ce qu'il contient, rapetisse aux yeux de l'homme, et pour que chacun se rappelle qu'à la fin il n'y a d'autre refuge que Dieu. »

    Il a poursuivi : « La vie est trop courte pour qu'on la vive dans la discorde, l'injustice et la colère, et trop courte pour que ce monde nous détourne du jour vers lequel nous nous dirigeons tous. »

    Il a ajouté : « Travaille, efforce-toi et rêve, mais n'oublie pas, tandis que tu bâtis ton monde, de bâtir aussi pour ta vie dans l'au-delà. Ne remets pas le repentir à plus tard, ne diffère pas une bonne action que tu peux accomplir, ni un droit que tu peux restituer. »

    Il a souligné : « Peut-être Dieu nous envoie-t-il des moments comme celui-ci, non pas seulement pour que nous ayons peur, mais pour que nous nous ressaisissions, que nous fassions notre examen de conscience, et que nous comprenions que l'existence d'une seconde chance est en soi une grâce. »

    Il a conclu : « Ô Dieu, protège-nous par Ta miséricorde, pardonne-nous, accorde-nous une belle fin, et ne nous rappelle à Toi qu'en étant satisfait de nous. »

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  • La réaction des artistes face au séisme

    De nombreux artistes ont réagi sur les réseaux sociaux, parmi lesquels l'acteur Mohamed Ramadan, qui a écrit : « Dieu merci, il n'y a pas eu de dégâts. »

    L'acteur Ahmed El Awady a quant à lui écrit : « Un tremblement de terre, mais quel désastre. »

    L'artiste et membre du Sénat, Yasser Galal, a publié une vidéo dans laquelle il déclare : « Les amis, quelqu'un a-t-il ressenti ce séisme ?! J'étais en train de dormir et je me suis réveillé à cause de la secousse. Que Dieu nous protège et nous préserve. »

    L'artiste Essam El Sakka a écrit : « Quelques secondes et le monde entier s'est retourné. Des gens se sont réveillés terrifiés, d'autres ont couru chercher leurs enfants et leurs proches, et beaucoup de cœurs se sont arrêtés de peur. »

    Il a insisté : « En un instant, nous nous sommes souvenus que la force appartient à Dieu seul, et que tout ce que nous planifions peut changer en une seconde. Dieu merci, tout s'est bien terminé, mais ce fut un message pour nous rappeler que la vie n'est jamais garantie, et que la bénédiction de la sécurité n'a pas de prix. »

    Bassem Samra a écrit : « Ce n'est qu'un séisme ordinaire, mon cher. Continue à dormir, tu prendras ton empreinte demain matin », mais il a rapidement supprimé sa publication.

    L'artiste Amir Karara a écrit : « Quand tu te réveilles et que tu trouves toute l'Égypte en train de parler du séisme. »

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