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Karim Malim

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Séisme dans le football romain : un projet novateur secoue les bases du calcio italien

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Malago crée la surprise… Conte et Maldini, figures de proue de la prochaine étape.

Le football italien entre dans une nouvelle ère, sans doute la plus cruciale depuis longtemps. Giovanni Malagò a largement remporté l’élection à la présidence de la Fédération italienne de football, porté par des promesses de réformes radicales et un projet ambitieux destiné à replacer la Nazionale parmi l’élite mondiale.

Selon le quotidien sportif italien La Gazzetta, son élection marque moins un simple changement de dirigeant qu’une véritable ère nouvelle, axée sur le renouveau et la sortie des crises qui ont secoué le football transalpin ces dernières années.

À la tête de ce projet figurent l’expérimenté entraîneur Antonio Conte, grand favori pour prendre les rênes de la sélection, et la légende Paolo Maldini, pressenti au poste de directeur technique, afin d’allier expérience, charisme et expertise au sein de la Fédération des Azzurri.

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    Une victoire électorale qui confère à Malago un large mandat

    À l’hôtel Cavalieri Waldorf Astoria de Rome, Giovanni Malagò a été officiellement proclamé président de la Fédération italienne de football, réunissant 68,58 % des suffrages des délégués.

    Dès l’annonce du résultat, Malagò a serré la main de ses soutiens avant de monter sur l’estrade et d’embrasser son adversaire, Giancarlo Abete, un geste symbolisant la volonté de tourner la page des divergences et d’ouvrir une nouvelle ère.

    Fort d’un parcours administratif riche, Malago a dirigé le club d’Anieni, présidé le Comité national olympique italien pendant douze ans et occupé des fonctions majeures au sein de plusieurs grandes institutions sportives, ce qui en fait l’une des personnalités les plus influentes et expérimentées du sport transalpin.

    Ce parcours a convaincu les électeurs, qui lui ont accordé leur confiance pour qu’il résolve les problèmes structurels du football italien : équipes nationales, gouvernance et formation des jeunes talents.

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    Conte est le premier choix pour prendre les commandes de la Nazionale.

    À peine la victoire acquise, les discussions se sont immédiatement portées sur la prochaine étape du projet de Malago : la nomination d’un sélectionneur capable de prendre les commandes de l’équipe nationale pour la prochaine période.

    En pole position, Antonio Conte devance des entraîneurs de premier plan, dont Roberto Mancini.

    L’ancien coach de la Juventus, de l’Inter Milan et de Naples jouit d’un solide capital confiance auprès des observateurs transalpins, grâce à un palmarès étoffé en club et à une expérience précédente à la tête de la Nazionale.

    Sa forte personnalité et sa capacité à forger des équipes compétitives en font, aux yeux de nombreux observateurs, l’homme de la situation pour mener à bien ce processus de reconstruction, d’autant que la Nazionale doit retrouver son identité et son esprit combatif.

    La mission s’annonce toutefois ardue : Malago sait qu’il devra déployer un effort considérable pour convaincre Conte, habitué au rythme des clubs, d’accepter ce banc. Fort de ses solides relations et de sa crédibilité, le nouveau président entend bien réussir ce pari.

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    Maldini, l’ingénieur tant attendu de ce projet technique.

    Outre la question de l’entraîneur, le nom de Paolo Maldini émerge comme l’un des piliers de ce nouveau projet.

    La légende du Milan AC et de la Nazionale est le candidat le plus probable pour occuper le poste de directeur technique, une nomination considérée par beaucoup comme la pierre angulaire de la restructuration du football italien.

    Fort d’une solide expérience managériale acquise lors de son précédent passage au Milan AC, où il a contribué à reconstruire une équipe compétitive sur la scène nationale et européenne, l’ancien défenseur apporterait son autorité naturelle et sa connaissance du haut niveau.

    Sa simple présence au sein du système conférera une crédibilité supplémentaire au projet, grâce au prestige immense dont il jouit auprès des supporters comme des joueurs.

    Malago estime qu’une personnalité de son envergure peut accélérer le développement des équipes nationales, élaborer une stratégie à long terme pour former les jeunes talents et reconstruire l’identité technique du football italien.

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    Avec une large majorité, le camp des réformateurs voit ses chances de succès s’accroître.

    La victoire de Malago n’est pas seulement un succès électoral : c’est une majorité confortable qui lui donne les coudées franches pour appliquer son programme.

    Après l’annonce des résultats, le nouveau président a souligné qu’il considérait déjà un score supérieur à 61 % comme un succès significatif ; or, avec près de 69 % des voix, il a largement dépassé ses propres attentes.

    Malago a souligné que ce score confirmait une véritable soif de renouveau au sein du football italien et qu’il faudrait désormais l’implication de toutes les parties prenantes.

    Il a rappelé que la réforme ne viendra pas d’une seule personne, mais d’un travail collectif impliquant clubs, fédérations locales, entraîneurs et joueurs.

    Cette large majorité lui donne la marge de manœuvre nécessaire pour prendre les décisions difficiles dont le football italien a besoin, notamment en matière d’évolution de la gouvernance et de modernisation des instances fédérales.

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    Une confrontation directe avec les crises du système du football

    Malago est conscient que les défis qui l’attendent dépassent les simples résultats de l’équipe nationale et touchent un système entier à repenser.

    Après la rencontre, il a déclaré que le football italien ne pouvait pas continuer comme avant s’il voulait retrouver son rang, insistant sur le fait que le changement était devenu une nécessité, non une simple option.

    Il a ajouté que, si le statu quo persistait, d’autres instances risqueraient d’imposer des réformes de l’extérieur, une ingérence que la Fédération entend éviter en engageant une modernisation globale depuis l’intérieur.

    Ces réformes portent notamment sur les infrastructures, le développement du secteur des jeunes et l’amélioration des relations entre les différentes institutions qui composent le système du football italien.

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    Tensions croissantes liées à la politique

    L’un des dossiers brûlants qui attendent la nouvelle direction concerne les relations tendues entre le football et les autorités politiques.

    Ces derniers temps, la tension est montée d’un cran après plusieurs décisions gouvernementales, notamment la réaffectation de fonds initialement prévus pour le développement des jeunes, suscitant la colère des responsables du football.

    Lors de l’assemblée électorale, plusieurs personnalités de premier plan ont exprimé leur désaccord avec la gestion politique des affaires du football, réclamant le respect de l’indépendance des instances sportives et la consultation des parties prenantes avant toute décision affectant l’avenir de la discipline.

    Malago, pour sa part, affirme croire en l’importance d’une coopération avec l’État, tout en soulignant la nécessité de respecter la spécificité du secteur sportif et ses intérêts.

    Il prévoit donc des rencontres directes avec les responsables gouvernementaux pour tourner la page et établir une relation plus équilibrée dans les mois à venir.

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    Le coup d’envoi d’une nouvelle ère

    L’élection de Giovanni Malagò à la présidence de la Fédération italienne de football annonce l’aube d’une nouvelle ère, ambitieuse et riche en défis.

    Ce plan ne se contente pas de changer des têtes : il entend redéfinir l’avenir du football italien. Entre le rêve de recruter Antonio Conte et l’arrivée imminente de Paolo Maldini à un poste clé au sein de la fédération, les supporters italiens attendent de voir si cette révolution administrative parviendra à ramener les Azzurri à la place qui leur revient parmi les géants du football mondial.

    Le message des urnes était clair : une volonté collective de changement. Reste à voir, dans les prochaines années, si cette révolution des bureaux portera ses fruits sur le terrain.