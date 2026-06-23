Séisme dans le football romain : un projet novateur secoue les bases du calcio italien

Le football italien entre dans une nouvelle ère, sans doute la plus cruciale depuis longtemps. Giovanni Malagò a largement remporté l’élection à la présidence de la Fédération italienne de football, porté par des promesses de réformes radicales et un projet ambitieux destiné à replacer la Nazionale parmi l’élite mondiale.

Selon le quotidien sportif italien La Gazzetta, son élection marque moins un simple changement de dirigeant qu’une véritable ère nouvelle, axée sur le renouveau et la sortie des crises qui ont secoué le football transalpin ces dernières années.

À la tête de ce projet figurent l’expérimenté entraîneur Antonio Conte, grand favori pour prendre les rênes de la sélection, et la légende Paolo Maldini, pressenti au poste de directeur technique, afin d’allier expérience, charisme et expertise au sein de la Fédération des Azzurri.