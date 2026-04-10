Séisme autour de Max Verstappen après un vaste remaniement ? Le champion néerlandais de Formule 1 n’aurait plus « d’avenir » chez Red Bull

Jeudi dernier, l’écurie Red Bull a annoncé le départ de Lambiase, l’ingénieur de course de longue date de Max Verstappen. Il quittera l’équipe au plus tard à l’expiration de son contrat en 2028 pour rejoindre McLaren, où il occupera le poste de directeur de course.

Après les départs du directeur de l’aérodynamique Adrian Newey (parti chez Aston Martin) et du conseiller sportif Dr Helmut Marko (retiré de la F1), le départ de Lambiase, son confident depuis 2016 avec lequel il a remporté quatre titres mondiaux, pourrait précipiter son départ.

Selon les termes de son contrat courant jusqu’en 2028, le Néerlandais pourrait toutefois activer diverses clauses de départ anticipé. Si, d’ici la pause estivale, il n’occupe pas au moins la troisième place du championnat du monde, une clause de sortie lui permettrait de quitter l’équipe dès la fin de cette saison, indique le rapport.