Selon le site F1-Insider, il apparaît de plus en plus clairement que le Néerlandais n’a plus d’avenir au sein de l’écurie anglo-autrichienne.
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Séisme autour de Max Verstappen après un vaste remaniement ? Le champion néerlandais de Formule 1 n’aurait plus « d’avenir » chez Red Bull
Jeudi dernier, l’écurie Red Bull a annoncé le départ de Lambiase, l’ingénieur de course de longue date de Max Verstappen. Il quittera l’équipe au plus tard à l’expiration de son contrat en 2028 pour rejoindre McLaren, où il occupera le poste de directeur de course.
Après les départs du directeur de l’aérodynamique Adrian Newey (parti chez Aston Martin) et du conseiller sportif Dr Helmut Marko (retiré de la F1), le départ de Lambiase, son confident depuis 2016 avec lequel il a remporté quatre titres mondiaux, pourrait précipiter son départ.
Selon les termes de son contrat courant jusqu’en 2028, le Néerlandais pourrait toutefois activer diverses clauses de départ anticipé. Si, d’ici la pause estivale, il n’occupe pas au moins la troisième place du championnat du monde, une clause de sortie lui permettrait de quitter l’équipe dès la fin de cette saison, indique le rapport.
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Max Verstappen rejoindra-t-il Mercedes ou quittera-t-il la Formule 1 ?
Ce scénario n’est pas improbable : pour l’instant, Red Bull peine à se montrer compétitive. Après trois courses, l’écurie pointe à la quatrième place du championnat, derrière Mercedes, Ferrari et McLaren. Max Verstappen n’a pour l’instant obtenu qu’une sixième place à Melbourne (Australie) et occupe la neuvième position au classement général.
Par ailleurs, des rumeurs persistantes depuis plusieurs mois évoquent un départ du pilote de 28 ans vers une autre écurie, voire une sortie pure et simple de la F1. Mercedes est souvent cité comme destination possible, où, selon les spéculations, George Russell ne serait pas totalement intouchable.
Max Verstappen : ses statistiques de carrière
titre de champion du monde
Départs en course
Victoires
Poles
Podiums
Meilleurs tours en course
Points au championnat du monde
4
236
71
48
127
37
3456,5.