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Max VerstappenGetty Images
Christian Guinin

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Séisme autour de Max Verstappen après un vaste remaniement ? Le champion néerlandais de Formule 1 n’aurait plus « d’avenir » chez Red Bull

Le départ imminent de son ingénieur de course, Gianpiero Lambiase, pourrait également avoir des répercussions sur l’avenir du champion du monde de Formule 1 Max Verstappen chez Red Bull.

Selon le site F1-Insider, il apparaît de plus en plus clairement que le Néerlandais n’a plus d’avenir au sein de l’écurie anglo-autrichienne.

  • Jeudi dernier, l’écurie Red Bull a annoncé le départ de Lambiase, l’ingénieur de course de longue date de Max Verstappen. Il quittera l’équipe au plus tard à l’expiration de son contrat en 2028 pour rejoindre McLaren, où il occupera le poste de directeur de course.

    Après les départs du directeur de l’aérodynamique Adrian Newey (parti chez Aston Martin) et du conseiller sportif Dr Helmut Marko (retiré de la F1), le départ de Lambiase, son confident depuis 2016 avec lequel il a remporté quatre titres mondiaux, pourrait précipiter son départ.

    Selon les termes de son contrat courant jusqu’en 2028, le Néerlandais pourrait toutefois activer diverses clauses de départ anticipé. Si, d’ici la pause estivale, il n’occupe pas au moins la troisième place du championnat du monde, une clause de sortie lui permettrait de quitter l’équipe dès la fin de cette saison, indique le rapport.

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    Max Verstappen rejoindra-t-il Mercedes ou quittera-t-il la Formule 1 ?

    Ce scénario n’est pas improbable : pour l’instant, Red Bull peine à se montrer compétitive. Après trois courses, l’écurie pointe à la quatrième place du championnat, derrière Mercedes, Ferrari et McLaren. Max Verstappen n’a pour l’instant obtenu qu’une sixième place à Melbourne (Australie) et occupe la neuvième position au classement général.

    Par ailleurs, des rumeurs persistantes depuis plusieurs mois évoquent un départ du pilote de 28 ans vers une autre écurie, voire une sortie pure et simple de la F1. Mercedes est souvent cité comme destination possible, où, selon les spéculations, George Russell ne serait pas totalement intouchable.

  • Max Verstappen : ses statistiques de carrière

    titre de champion du monde

    Départs en course

    Victoires

    Poles

    Podiums

    Meilleurs tours en course

    Points au championnat du monde

    4

    236

    71

    48

    127

    37

    3456,5.