À la surprise générale, Ismaik avait résilié des prêts déjà approuvés, précipitant ainsi la deuxième relégation de ce club de tradition en quatrième division depuis 2017. Au final, il manquait 2,7 millions d'euros pour obtenir la licence en 3e division.

Il avait même prévenu qu’il ne sauverait pas le club en cas d’insolvabilité. Le Jordanien a déclaré au Süddeutsche Zeitung : « Je pense que tout le monde comprend désormais qu’injecter de l’argent année après année n’est pas une solution. » « Aujourd’hui, la question n’est pas de savoir si une personne accorde un nouveau crédit à une autre. La véritable question est de savoir comment le club entend se construire un avenir stable qui ne dépende pas chaque saison de financements d’urgence. »

Après le retrait du sponsor principal « die Bayerische », qui a exercé sa clause de résiliation en cas de relégation en Regionalliga, le club manquerait, selon les médias, de 2,7 millions d’euros pour éviter une faillite imminente – soit exactement le montant requis pour obtenir la licence de troisième division.

Mercredi, devant des supporters en colère massés devant le siège du club à Giesing, la direction du TSV 1860 a officialisé la rétrogradation forcée en Regionalliga, quatrième échelon du football allemand, faute de liquidités.

« Nous n’avons pas obtenu la licence, ce qui signifie que nous jouerons en Regionalliga la saison prochaine », a déclaré le président du club, Gernot Mang, expliquant que le club n’avait pas été en mesure de fournir, avant l’expiration du délai fixé à 17 heures, la preuve qu’il disposait des 2,7 millions d’euros manquants dans son budget.