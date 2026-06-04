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Jonas Rütten

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Séisme au TSV 1860 Munich : après quinze ans d’une tutelle controversée, l’investisseur Hasan Ismaik doit quitter le club immédiatement

3. Liga
1860 Munich

Le chaos continue de régner au sein du 1860 Munich. Après 15 ans, l'investisseur Hasan Ismaik est mis à la porte.

Les Lions retrouvent leur liberté après quinze ans de règne autoritaire. Le club TSV 1860 Munich a décidé de résilier unilatéralement le contrat de coopération liant l’association à l’investisseur Hasan Ismaik, à la suite de la relégation forcée et spectaculaire en Regionalliga. Le club a annoncé cette décision dans un communiqué de presse, repris par le journal Bild.

On y lit : « Le TSV Munich von 1860 e.V. a résilié avec effet immédiat, pour motif grave, le contrat de coopération conclu le 30 mai 2011 avec HAM Internaions. » Le club ajoute : « En vue de la saison 2026/27, le TSV 1860 Munich met en œuvre toutes les mesures organisationnelles et juridiques nécessaires. Le club a déjà obtenu l’homologation de la Fédération bavaroise de football pour la Regionalliga Bayern. »

  • À la surprise générale, Ismaik avait résilié des prêts déjà approuvés, précipitant ainsi la deuxième relégation de ce club de tradition en quatrième division depuis 2017. Au final, il manquait 2,7 millions d'euros pour obtenir la licence en 3e division.

    Il avait même prévenu qu’il ne sauverait pas le club en cas d’insolvabilité. Le Jordanien a déclaré au Süddeutsche Zeitung : « Je pense que tout le monde comprend désormais qu’injecter de l’argent année après année n’est pas une solution. » « Aujourd’hui, la question n’est pas de savoir si une personne accorde un nouveau crédit à une autre. La véritable question est de savoir comment le club entend se construire un avenir stable qui ne dépende pas chaque saison de financements d’urgence. »

    Après le retrait du sponsor principal « die Bayerische », qui a exercé sa clause de résiliation en cas de relégation en Regionalliga, le club manquerait, selon les médias, de 2,7 millions d’euros pour éviter une faillite imminente – soit exactement le montant requis pour obtenir la licence de troisième division.

    Mercredi, devant des supporters en colère massés devant le siège du club à Giesing, la direction du TSV 1860 a officialisé la rétrogradation forcée en Regionalliga, quatrième échelon du football allemand, faute de liquidités.

    « Nous n’avons pas obtenu la licence, ce qui signifie que nous jouerons en Regionalliga la saison prochaine », a déclaré le président du club, Gernot Mang, expliquant que le club n’avait pas été en mesure de fournir, avant l’expiration du délai fixé à 17 heures, la preuve qu’il disposait des 2,7 millions d’euros manquants dans son budget.

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