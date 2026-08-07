Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
FBL-KSA-ITTIHAD-HILALAFP
GOAL

Traduit par

Séisme au milieu de terrain : l'effectif d'Al-Hilal résiste à la tempête du changement, et Al-Ittihad sous ses nouveaux habits

FEATURES
Al Hilal
Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Ahli
M. Brozovic
Franck Kessié
Saudi Pro League
Arabie saoudite
Croatie
Côte d’Ivoire

Une grande révolution

Le milieu de terrain n'est plus seulement une zone de regroupement des joueurs, il est devenu l'un des aspects les plus marquants du changement qui s'impose aux clubs de tête de la Roshn Saudi League avant le coup d'envoi de la nouvelle saison.

Alors qu'Al-Nassr et Al-Ahli ont choisi de remodeler leurs lignes, et qu'Al-Ittihad s'est orienté vers un changement total de son identité, Al-Hilal a préféré prendre la direction inverse et conserver ses éléments les plus importants.

Ce qui est frappant, c'est que les changements ne concernent pas seulement de nouveaux noms, mais aussi l'absence de joueurs qui faisaient partie intégrante de l'effectif de ces clubs depuis des années, ce qui fait de la saison à venir un véritable test de la capacité des remplaçants à assumer leurs responsabilités.

  • Al Qadsiah vs Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al-Nassr tourne la page Brozovic

    Al-Nassr aborde la nouvelle saison pour la première fois depuis 2023 sans le Croate Marcelo Brozović, qui a quitté les rangs du club après plusieurs années durant lesquelles il fut l'un des éléments les plus importants de l'entrejeu.

    Samu Costa devrait compenser le départ de Brozović, Al-Nassr se présentant ainsi avec une nouvelle composition regroupant Abdullah Al-Khaibari et Angelo aux côtés de la recrue attendue Costa, dans une tentative de reconstruire un milieu de terrain offrant à l'équipe un meilleur équilibre entre les tâches défensives et offensives.

    Reste posée la question de la capacité de ce groupe à compenser l'expérience de Brozović, d'autant que le joueur représentait un point d'appui essentiel dans la construction du jeu et la relance.

    • Publicité
  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Al Ahly repart de zéro après le départ de Kessié

    Al-Ahli, de son côté, a choisi de modifier la physionomie de son entrejeu, après le départ de l'Ivoirien Franck Kessié, présent dans l'équipe depuis 2023 et devenu l'un de ses éléments les plus importants au cours des dernières années.

    La nouvelle recrue Edward Spertsyan évoluera aux côtés de l'Ivoirien Valentin Atangana, tandis que la direction poursuit ses démarches en vue d'ajouter un autre renfort à ce poste, ce qui signifie que l'entrejeu d'Al-Ahli présentera un visage totalement différent lors de la nouvelle saison.

    À lire aussi : Salah change les règles du jeu, le projet saoudien a-t-il perdu de son prestige face à l'astuce turque ?

    L'importance de ce changement réside dans le fait qu'Al-Ahli ne cherche pas seulement à compenser le départ de Kessié en tant que joueur, mais aussi à redistribuer les rôles au sein de l'entrejeu, en adéquation avec les idées du nouveau staff technique et les ambitions de l'équipe dans les compétitions nationales et continentales.

  • FBL-ESP-CORDOBA-ALMERIAAFP

    L'Ittihad choisit l'identité africaine

    Le plus grand changement est peut-être survenu à Al-Ittihad, qui a de son côté mis fin à l'ère du Brésilien Fabinho, présent avec l'équipe depuis 2023, décidant de le remplacer par le Sénégalais Dion Lopy en provenance d'Almería, en Espagne.

    Avec l'arrivée de Lopy, le milieu de terrain d'Al-Ittihad a désormais une identité africaine affirmée, avec le Sénégalais aux côtés du Malien Moussa Doumbia et de l'Algérien Houssem Aouar, dans une composition qui allie puissance physique, capacité à récupérer le ballon et présence technique.

    Al-Ittihad espère que ce mélange lui apportera un plus grand équilibre au milieu de terrain, d'autant que le départ de Fabinho a refermé un chapitre important de l'équipe, tandis que l'arrivée de Lopy ouvre la voie à une phase complètement différente sur le plan tactique.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Al Qadsiah v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al-Hilal : le seul rescapé de la tempête du changement

    Alors que les trois clubs ont remodelé leur milieu de terrain, Al-Hilal semble être l'équipe la plus stable dans ce secteur, après avoir conservé ses principaux éléments sans changements radicaux.

    À lire aussi : entre démenti et confirmation, quelle est la vérité sur le départ d'Inzaghi d'Al-Hilal ?

    Al-Hilal continue de s'appuyer sur Ruben Neves, Sergej Savić, Mohamed Kanno et Nasser Al-Dawsari, un groupe qui possède une grande expérience et une entente accumulée, ce qui offre à l'équipe un avantage important en ce début de saison.

    Par conséquent, Al-Hilal n'a pas besoin de beaucoup de temps pour reconstruire son milieu de terrain, contrairement à ses concurrents qui devront trouver la meilleure combinaison au cours des premiers matches.

    Le maintien de cette stabilité pourrait bien être l'arme la plus importante d'Al-Hilal dans une saison où la tempête du changement semble avoir frappé la plupart de ses concurrents.