Le milieu de terrain n'est plus seulement une zone de regroupement des joueurs, il est devenu l'un des aspects les plus marquants du changement qui s'impose aux clubs de tête de la Roshn Saudi League avant le coup d'envoi de la nouvelle saison.

Alors qu'Al-Nassr et Al-Ahli ont choisi de remodeler leurs lignes, et qu'Al-Ittihad s'est orienté vers un changement total de son identité, Al-Hilal a préféré prendre la direction inverse et conserver ses éléments les plus importants.

Ce qui est frappant, c'est que les changements ne concernent pas seulement de nouveaux noms, mais aussi l'absence de joueurs qui faisaient partie intégrante de l'effectif de ces clubs depuis des années, ce qui fait de la saison à venir un véritable test de la capacité des remplaçants à assumer leurs responsabilités.