Le club phare de Düsseldorf a officialisé l’information mardi. Samir Arabi succède à Mislintat, lui-même arrivé en décembre pour remplacer Klaus Allofs. Âgé de 47 ans, le nouveau directeur sportif a passé douze ans à Arminia Bielefeld, où il occupait depuis plusieurs saisons le poste de responsable du département sportif.
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Séisme à la tête du club ! Le cauchemar se poursuit pour le Fortuna Düsseldorf après la relégation
« L’analyse interne et conjointe a clairement révélé des divergences sur les orientations stratégiques », a déclaré Björn Borgerding, président du conseil de surveillance, au sujet de la décision concernant Mislintat. « C’est pourquoi nous avons décidé d’un commun accord de mettre fin à notre collaboration et sommes parvenus à un départ à l’amiable. »
« Fortuna a toujours été et reste pour moi une affaire de cœur. Mais, comme cela arrive parfois dans la vie, les choses évoluent différemment de ce que chacun aurait souhaité », a expliqué Mislintat. « La relégation et ses conséquences nous ont tous durement touchés. Nous avons fait le point en interne ces derniers jours et nous avons également discuté des conclusions que nous devons en tirer. »
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Fortuna Düsseldorf : « Une clarté absolue » au cœur du chaos le plus total ?
« Nous avons constaté que nos points de vue sur l’avenir du club divergent. Cela peut arriver, mais, dans l’intérêt du Fortuna, il est alors essentiel d’engager un dialogue franc pour déterminer si cette configuration est vraiment la meilleure », a expliqué l’ancien dirigeant de Dortmund et de Stuttgart. « C’est ce que nous avons fait, en mettant de côté toute considération personnelle. »
Arabi arrive dans un contexte délicat : relégué, le club ne dispose plus que de dix joueurs sous contrat pour le championnat de troisième division. « Malgré la situation actuelle, Fortuna Düsseldorf est un club particulier, animé par beaucoup de passion et doté de supporters formidables. Les discussions avec les responsables m’ont très vite montré qu’il y avait ici une clarté absolue quant à la voie que le club doit désormais suivre », a déclaré Arabi, qui sera officiellement présenté vendredi : « La tâche est exigeante, il s’agit donc maintenant de prendre rapidement les bonnes décisions. »