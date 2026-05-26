« L’analyse interne et conjointe a clairement révélé des divergences sur les orientations stratégiques », a déclaré Björn Borgerding, président du conseil de surveillance, au sujet de la décision concernant Mislintat. « C’est pourquoi nous avons décidé d’un commun accord de mettre fin à notre collaboration et sommes parvenus à un départ à l’amiable. »

« Fortuna a toujours été et reste pour moi une affaire de cœur. Mais, comme cela arrive parfois dans la vie, les choses évoluent différemment de ce que chacun aurait souhaité », a expliqué Mislintat. « La relégation et ses conséquences nous ont tous durement touchés. Nous avons fait le point en interne ces derniers jours et nous avons également discuté des conclusions que nous devons en tirer. »