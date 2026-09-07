Selon Lance, Botafogo a réalisé une avancée majeure dans les négociations pour recruter l’ailier international marocain Hakim Ziyech. Le joueur de 33 ans, qui évolue actuellement au Wydad Casablanca, se rapproche d’un transfert vers le club brésilien.

La structure de gestion de la SAF à Botafogo avance avec prudence, mais considère que l’opération est à un stade avancé.

Botafogo espère faire venir l’ancienne star de l’Ajax et de Chelsea à Rio de Janeiro au début de la semaine prochaine pour passer sa visite médicale et signer un contrat jusqu’en décembre 2027.



