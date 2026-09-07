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Seedorf, Honda, Kalou... maintenant Ziyech ! Botafogo réalise un transfert sensationnel pour l’ancien ailier de Chelsea
Botafogo pousse pour boucler le transfert de Ziyech
Selon Lance, Botafogo a réalisé une avancée majeure dans les négociations pour recruter l’ailier international marocain Hakim Ziyech. Le joueur de 33 ans, qui évolue actuellement au Wydad Casablanca, se rapproche d’un transfert vers le club brésilien.
La structure de gestion de la SAF à Botafogo avance avec prudence, mais considère que l’opération est à un stade avancé.
Botafogo espère faire venir l’ancienne star de l’Ajax et de Chelsea à Rio de Janeiro au début de la semaine prochaine pour passer sa visite médicale et signer un contrat jusqu’en décembre 2027.
- ANP
L’intervention d’un joueur relance des négociations au point mort
Le transfert semblait proche d’être conclu après que Ziyech a accepté l’offre de Botafogo et enregistré du contenu promotionnel pour son officialisation. Il devait initialement assister à la rencontre de dimanche contre Palmeiras au stade Nilton Santos.
Cependant, un désaccord sur la vision sportive a conduit Ziyech à mettre temporairement les discussions en pause samedi.
Des joueurs actuels de Botafogo sont intervenus pour résoudre le problème, le milieu de terrain Danilo Pereira, ancien coéquipier de Ziyech à l’Ajax, jouant un rôle clé pour rassurer l’ailier avant qu’il ne donne son accord final.
Ziyech rejoint la liste des stars mondiales hors des Amériques
Ziyech arrive au Brésil avec un pedigree éprouvé, après avoir inscrit neuf buts en 16 apparitions avec le Wydad Casablanca la saison dernière. Il s’est aussi illustré lors du parcours historique du Maroc jusqu’en demi-finale de la Coupe du monde 2022, avec 64 sélections et 25 buts inscrits pour son pays.
Son arrivée perpétue une tradition bien établie à Botafogo, qui recrute des stars mondiales de premier plan en dehors du continent américain.
Le Marocain suit ainsi les traces de la légende néerlandaise Clarence Seedorf, de l’icône japonaise Keisuke Honda et de l’attaquant ivoirien Salomon Kalou.
- Fotoarena
Visites médicales programmées à Rio
Les discussions étant revenues sur la bonne voie, Botafogo s’emploie rapidement à finaliser les derniers détails administratifs du transfert.
Ziyech devrait arriver par avion au début de la semaine prochaine pour passer sa visite médicale avant de signer officiellement.
S’il reçoit le feu vert, l’ailier sera intégré à l’effectif alors que Botafogo cherche à renforcer ses options offensives pour la campagne en cours.
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