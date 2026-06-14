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Secrets et réalités : des statistiques étonnantes bousculent l’Arabie saoudite à la veille de son affrontement avec l’Uruguay

FEATURES
Arabie Saoudite vs Uruguay
Arabie Saoudite
Uruguay
Coupe du monde
G. Donis
Arabie saoudite
Uruguay
É.-U.
Grèce

Les Verts abordent d’emblée un test majeur en ouverture de la Coupe du monde.

La sélection saoudienne s’apprête à entamer son parcours dans la Coupe du monde 2026 par un match difficile contre l’Uruguay, mardi à l’aube, lors de la première journée du groupe H, qui comprend également l’Espagne et le Cap-Vert. Les « Verts » viseront un départ idéal face à l’une des meilleures équipes d’Amérique du Sud.

Les Verts espèrent réussir leur entrée en matière sous la houlette de leur nouvel entraîneur grec, Georgios Donis, qui a succédé au Français Hervé Renard.

  • Les pronostics d’« Opta » pour le match Arabie saoudite – Uruguay

    Selon le réseau mondial « Opta », spécialiste des statistiques et de l’analyse de données, l’Uruguay part largement favori pour remporter la rencontre. Après avoir simulé 25 000 scénarios différents, son superordinateur évalue à 64,7 % la probabilité d’une victoire uruguayenne, contre 13,9 % pour l’Arabie saoudite et 21,4 % pour un match nul.

    Ces chiffres soulignent l’ampleur de la tâche qui attend l’équipe du sélectionneur grec Georgios Donis, d’autant plus que les Saudis n’ont pas brillé durant les qualifications asiatiques, concluant à la troisième place de la troisième phase avant de finalement valider leur billet pour le tour suivant en devançant l’Irak et l’Indonésie.

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    Les « Verts » n’ont inscrit que 10 buts en 12 matches de qualification, une efficacité offensive insuffisante qui a entraîné le départ de l’entraîneur français Hervé Renard et ouvert la voie à Donis. Sous sa direction, l’équipe a battu Porto Rico 3-0, partagé les points avec le Sénégal (0-0) et cédé face à l’Équateur lors de son premier match.

    • Publicité
  • Argentina v Saudi Arabia: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Les seuls souvenirs de l’Argentine ne suffisent pas

    Malgré la victoire historique contre l'Argentine lors du match d'ouverture de la Coupe du monde 2022, Selon les données d’Opta, reproduire cet exploit face à l’Uruguay s’annonce toutefois difficile. En effet, la sélection saoudienne a perdu 13 de ses 19 rencontres mondiales (68 %), le plus haut taux de défaites parmi les équipes ayant disputé plus de 15 matchs dans la compétition.

    De plus, les coéquipiers n’ont réussi à garder leurs cages inviolées qu’à une seule reprise dans l’histoire de la Coupe du monde : lors de leur victoire face à la Belgique grâce au célèbre but de Saeed Al-Owairan en 1994, édition au cours de laquelle ils avaient atteint les huitièmes de finale, leur meilleure performance à ce jour.

    Les supporters saoudiens placent de grands espoirs dans le duo Feras Al-Buraikan et Salem Al-Dossari. Al-Buraikan a en effet terminé meilleur buteur de l’équipe lors des qualifications avec cinq réalisations, tandis qu’Al-Dossari, élu meilleur joueur d’Asie, continue de jouer le rôle de leader et d’apporter sa grande expérience dans ce genre d’événements.

  • FBL-WC-2018-MATCH18-URU-KSAAFP

    Uruguay : l’histoire et les stars unissent leurs forces.

    De son côté, l’Uruguay aborde la rencontre avec un palmarès historique : premier champion du monde en 1930, puis vainqueur de l’édition 1950.

    L’équipe est dirigée par l’entraîneur chevronné Marcelo Bielsa, qui participe pour la troisième fois à la Coupe du monde après avoir guidé l’Argentine en 2002 et le Chili en 2010.

    Les Uruguayens ont terminé à la quatrième place des éliminatoires sud-américaines et restent l’unique équipe à avoir battu l’Argentine sur son terrain ; l’attaquant Darwin Núñez s’est particulièrement distingué en participant à sept buts (marqués ou servis).

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    Malgré ces statistiques favorables, l’histoire montre que la Celeste aborde rarement son premier match sous les meilleurs auspices : une seule victoire lors de ses huit dernières rencontres d’ouverture, pour quatre nuls et trois défaites.

    Les deux sélections ne se sont rencontrées qu’une fois en phase finale, lors de la Coupe du monde 2018 : l’Uruguay l’avait emporté 1-0 grâce à Luis Suárez. Leur unique confrontation amicale, disputée à Riyad en 2014, s’était conclue sur le score de 1-1.

    Malgré les pronostics des superordinateurs et les attentes des supporters saoudiens, la rencontre se jouera avant tout sur la pelouse, où les « Verts » espèrent créer une nouvelle surprise, comme face à l’Argentine il y a quatre ans.

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