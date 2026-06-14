Secrets et réalités : des statistiques étonnantes bousculent l’Arabie saoudite à la veille de son affrontement avec l’Uruguay

De son côté, l’Uruguay aborde la rencontre avec un palmarès historique : premier champion du monde en 1930, puis vainqueur de l’édition 1950.
L’équipe est dirigée par l’entraîneur chevronné Marcelo Bielsa, qui participe pour la troisième fois à la Coupe du monde après avoir guidé l’Argentine en 2002 et le Chili en 2010.
Les Uruguayens ont terminé à la quatrième place des éliminatoires sud-américaines et restent l’unique équipe à avoir battu l’Argentine sur son terrain ; l’attaquant Darwin Núñez s’est particulièrement distingué en participant à sept buts (marqués ou servis).
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Malgré ces statistiques favorables, l’histoire montre que la Celeste aborde rarement son premier match sous les meilleurs auspices : une seule victoire lors de ses huit dernières rencontres d’ouverture, pour quatre nuls et trois défaites.
Les deux sélections ne se sont rencontrées qu’une fois en phase finale, lors de la Coupe du monde 2018 : l’Uruguay l’avait emporté 1-0 grâce à Luis Suárez. Leur unique confrontation amicale, disputée à Riyad en 2014, s’était conclue sur le score de 1-1.
Malgré les pronostics des superordinateurs et les attentes des supporters saoudiens, la rencontre se jouera avant tout sur la pelouse, où les « Verts » espèrent créer une nouvelle surprise, comme face à l’Argentine il y a quatre ans.