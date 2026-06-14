Secrets et réalités : des statistiques étonnantes bousculent l’Arabie saoudite à la veille de son affrontement avec l’Uruguay

Selon le réseau mondial « Opta », spécialiste des statistiques et de l’analyse de données, l’Uruguay part largement favori pour remporter la rencontre. Après avoir simulé 25 000 scénarios différents, son superordinateur évalue à 64,7 % la probabilité d’une victoire uruguayenne, contre 13,9 % pour l’Arabie saoudite et 21,4 % pour un match nul.

Ces chiffres soulignent l’ampleur de la tâche qui attend l’équipe du sélectionneur grec Georgios Donis, d’autant plus que les Saudis n’ont pas brillé durant les qualifications asiatiques, concluant à la troisième place de la troisième phase avant de finalement valider leur billet pour le tour suivant en devançant l’Irak et l’Indonésie.

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Les « Verts » n’ont inscrit que 10 buts en 12 matches de qualification, une efficacité offensive insuffisante qui a entraîné le départ de l’entraîneur français Hervé Renard et ouvert la voie à Donis. Sous sa direction, l’équipe a battu Porto Rico 3-0, partagé les points avec le Sénégal (0-0) et cédé face à l’Équateur lors de son premier match.