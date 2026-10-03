Sebastien Pocognoli vise une première victoire contre l’Écosse pour lancer la confiance avant le choc face à la Macédoine du Nord

L’entraîneur en chef sait parfaitement que les idées tactiques comptent pour peu sans le supplément de moral que seule une victoire peut apporter à son vestiaire. « Bien sûr, nous voulons obtenir une première [victoire] vraiment positive sur le terrain », a-t-il ajouté. « Au niveau du classement, c’est ce que nous voulons, mais je pense qu’il est important pour les joueurs d’obtenir une première victoire, que tout ait du sens, parce que la victoire apporte la joie et la joie donne la liberté sur le terrain pour prendre des décisions et accélérer le processus. Si nous avions pris les trois points en Slovénie, ce que je pense que nous méritions, nous en parlerions peut-être un peu différemment, mais c’est comme ça. »

En cas de nouveau match sans victoire, Pocognoli rejoindrait John Prentice, Berti Vogts et George Burley parmi les seuls sélectionneurs de l’Écosse à être restés sans succès lors de leurs trois premiers matches. Malgré cela, les Écossais peuvent se rassurer après n’avoir perdu qu’une seule fois lors de leurs sept précédents déplacements, tout en restant invaincus lors de leurs trois dernières confrontations avec la Macédoine du Nord depuis septembre 2008.