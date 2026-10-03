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Sebastien Pocognoli vise une première victoire contre l’Écosse pour lancer la confiance avant le choc face à la Macédoine du Nord
L’entraîneur belge cherche un déclic vital
Le règne de Pocognoli a débuté par un match nul sans but en Slovénie avant que sa première rencontre à domicile ne se solde par une défaite 3-0 contre la Suisse après l'expulsion précoce de Jack Hendry. L'Écosse n'a désormais pas marqué lors de quatre matches consécutifs pour la deuxième fois seulement de son histoire, répétant une disette vue pour la dernière fois en mai 1971. Le déplacement de samedi à Skopje offre une occasion immédiate d'enrayer cette spirale avant que la frustration ne monte davantage.
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L’entraîneur belge balaie toute idée de pression
Si Pocognoli a rejeté les suggestions selon lesquelles l’Écosse doit battre la Macédoine du Nord, il sait que son équipe a besoin d’une victoire le plus tôt possible. Cependant, lorsque BBC Scotland lui a demandé s’il se sentait sous pression pour obtenir ce résultat qui se fait attendre, le Belge a fermement répondu : « Non, parce que le défi va au-delà de ce rassemblement, vous savez, nous devons avancer étape par étape. »
Une première victoire cruciale pour la confiance
L’entraîneur en chef sait parfaitement que les idées tactiques comptent pour peu sans le supplément de moral que seule une victoire peut apporter à son vestiaire. « Bien sûr, nous voulons obtenir une première [victoire] vraiment positive sur le terrain », a-t-il ajouté. « Au niveau du classement, c’est ce que nous voulons, mais je pense qu’il est important pour les joueurs d’obtenir une première victoire, que tout ait du sens, parce que la victoire apporte la joie et la joie donne la liberté sur le terrain pour prendre des décisions et accélérer le processus. Si nous avions pris les trois points en Slovénie, ce que je pense que nous méritions, nous en parlerions peut-être un peu différemment, mais c’est comme ça. »
En cas de nouveau match sans victoire, Pocognoli rejoindrait John Prentice, Berti Vogts et George Burley parmi les seuls sélectionneurs de l’Écosse à être restés sans succès lors de leurs trois premiers matches. Malgré cela, les Écossais peuvent se rassurer après n’avoir perdu qu’une seule fois lors de leurs sept précédents déplacements, tout en restant invaincus lors de leurs trois dernières confrontations avec la Macédoine du Nord depuis septembre 2008.
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Le record historique de buts se profile à l’horizon
L’Écosse doit trouver un moyen de contourner la ligne défensive de la Macédoine du Nord pour éviter d’enchaîner cinq matches consécutifs sans marquer pour la première fois de son histoire. Négocier ce délicat déplacement sans Hendry, suspendu, mettra sérieusement à l’épreuve la solidité défensive des visiteurs. Prendre les trois points à l’extérieur offrirait un coup de boost bienvenu avant le retour à domicile pour affronter la Slovénie le mardi 6 octobre.
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