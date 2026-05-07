Selon les informations concordantes du Ruhr-Nachrichten et de Bild, le joueur de 46 ans, suspendu le 22 mars, touchera une indemnité de départ de 1,5 million d’euros.
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Sebastian Kehl touche une indemnité de départ substantielle après l’accord conclu avec le BVB pour la résiliation de son contrat
Selon les informations disponibles, Sebastian Kehl serait libre de s’engager auprès d’un autre club. Récemment, l’ancien international allemand a été annoncé du côté de Tottenham Hotspur, formation de Premier League.
Remplacé à son poste de directeur sportif par Ole Book seulement un jour après son départ, il devrait faire ses adieux officiels au public du BVB vendredi, à l’occasion de la dernière rencontre à domicile contre l’Eintracht Francfort (20h30, Sky).