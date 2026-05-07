Sebastian Kehl touche une indemnité de départ substantielle après l’accord conclu avec le BVB pour la résiliation de son contrat

Selon les informations disponibles, Sebastian Kehl serait libre de s’engager auprès d’un autre club. Récemment, l’ancien international allemand a été annoncé du côté de Tottenham Hotspur, formation de Premier League.

Remplacé à son poste de directeur sportif par Ole Book seulement un jour après son départ, il devrait faire ses adieux officiels au public du BVB vendredi, à l’occasion de la dernière rencontre à domicile contre l’Eintracht Francfort (20h30, Sky).