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Séances doubles pour Lionel Messi ! L’icône argentine se prépare déjà pour la Coupe du monde 2026, et Rodrigo de Paul dévoile les coulisses d’un programme d’entraînement intensif à l’Inter Miami
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Le secret de l’apogée physique de Messi
Malgré un palmarès déjà complet, Messi s’entraînerait plus dur que jamais en coulisses.
Selon De Paul, le capitaine de l’Inter Miami a ajouté une double séance d’entraînement à son programme quotidien, en plus de ses obligations au club.
Dans une interview accordée à Lo del Pollo, De Paul a expliqué que ce programme de préparation physique spécialisé était en place depuis plusieurs mois. « Depuis deux ou trois mois, nous suivons un programme d’entraînement qui va au-delà de ce que nous faisons au club, et nous nous donnons à fond tous les deux pour atteindre la meilleure condition physique possible », a révélé le milieu de terrain. « Nous nous sommes imposé une double séance, nous avons notre préparateur physique avec nous et nous donnons tout ce que nous avons. »
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Lionel Messi affiche actuellement un niveau de forme exceptionnel.
Messi est en grande forme avec l’Inter Miami depuis le début de la saison 2026 de MLS : 11 buts et 4 passes décisives en 12 matchs. À 38 ans, il a encore été le héros des Herons lors de leur dernière sortie, inscrivant un doublé lors d’une victoire palpitante 5-3 contre Cincinnati, qui a permis au club de monter sur la troisième marche du podium de la Conférence Est.
De Paul se confie sur ses difficultés psychologiques
Au-delà des exigences physiques du football de haut niveau, De Paul évoque les défis personnels qu’il affronte en tant que sportif de premier plan. Connu pour sa personnalité enjouée et ses danses TikTok avec sa fille Francesca, le milieu de terrain admet connaître d’importantes fluctuations émotionnelles.
« Je suis très sujet aux hauts et aux bas », a-t-il avoué. « J’ai beaucoup de moments difficiles. Quand je touche le fond, je touche vraiment le fond. Je ne suis pas du genre à rester neutre ou tiède. »
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Quelle sera la prochaine étape pour l'Argentine et Messi ?
De Paul espère intégrer le groupe argentin pour la Coupe du monde 2026, où l’Albiceleste évoluera dans le groupe J aux côtés de l’Algérie, de l’Autriche et de la Jordanie. Sous la conduite de Lionel Scaloni, l’équipe disputera deux rencontres amicales contre le Honduras puis l’Islande afin de peaufiner sa préparation en vue d’un quatrième sacre planétaire.
De son côté, Messi se concentre exclusivement sur le présent. Bénéficiant d’un préparateur dédié et d’un programme d’entraînement intensif aux côtés de De Paul, la légende argentine fait tout pour que sa condition physique soit à la hauteur de ses qualités techniques hors pair lorsque le tournoi débutera aux États-Unis, au Mexique et au Canada.