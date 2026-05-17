Séances doubles pour Lionel Messi ! L’icône argentine se prépare déjà pour la Coupe du monde 2026, et Rodrigo de Paul dévoile les coulisses d’un programme d’entraînement intensif à l’Inter Miami

Malgré un palmarès déjà complet, Messi s’entraînerait plus dur que jamais en coulisses.

Selon De Paul, le capitaine de l’Inter Miami a ajouté une double séance d’entraînement à son programme quotidien, en plus de ses obligations au club.

Dans une interview accordée à Lo del Pollo, De Paul a expliqué que ce programme de préparation physique spécialisé était en place depuis plusieurs mois. « Depuis deux ou trois mois, nous suivons un programme d’entraînement qui va au-delà de ce que nous faisons au club, et nous nous donnons à fond tous les deux pour atteindre la meilleure condition physique possible », a révélé le milieu de terrain. « Nous nous sommes imposé une double séance, nous avons notre préparateur physique avec nous et nous donnons tout ce que nous avons. »



