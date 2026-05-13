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Sean Dyche remet les pendules à l’heure. L’ex-manager de Premier League réagit aux rumeurs l’annonçant au sein du parti de droite Reform
Dyche réagit à une image générée par l’IA qui est devenue virale
Dyche a réagi promptement pour se démarquer des fausses informations politiques qui circulaient sur Internet. L’entraîneur de 54 ans s’est exprimé sur son compte Instagram officiel afin de livrer un message sans équivoque à ses abonnés après qu’un montage photo a fait le buzz. Avec son franc-parler habituel, il a mis fin aux spéculations. Il a écrit : « Avis à ceux qui me suivent… Une image générée par l’IA circule, affirmant que j’ai rejoint Reform. C’EST FAUX. Point final. »
Le post viral incluait une fausse citation conçue pour ressembler à un soutien officiel : « J’ai toujours cru au travail acharné, à l’honnêteté et à la priorité donnée à la Grande-Bretagne. C’est pourquoi je soutiens Reform UK. »
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L'histoire des fausses citations sur les réseaux sociaux
Ce n’est pas la première fois que des propos sont attribués à tort à l’entraîneur. Il a déjà été associé à des mèmes affirmant qu’il utilise régulièrement l’expression « utter woke nonsense ». Bien que cette formule soit devenue synonyme de sa personnalité, il ne l’a en réalité jamais prononcée. Interrogé à ce sujet par le magazine FourFourTwo l’année dernière, il a confié : « On me pose tout le temps des questions à ce sujet. J’aurais dû en déposer les droits d’auteur. Comme je ne l’ai jamais vraiment prononcée, elle me colle à la peau. »
Un palmarès managerial solide
Avant de se tourner vers d’autres projets en dehors des terrains, son dernier poste l’a conduit à Nottingham Forest, où il est resté 114 jours. Pendant cette période, il a dirigé 25 matchs pour 10 victoires toutes compétitions confondues. Ce bref passage faisait suite à un mandat à Everton, où il a dirigé 83 matchs et obtenu 26 victoires en 710 jours. Il reste toutefois surtout connu pour son mandat marathon de 3 454 jours à Burnley, au cours duquel il a récolté 152 victoires en 425 matchs. Son parcours d’entraîneur avait débuté à Watford, où il avait remporté 17 de ses 49 matchs à la tête de l’équipe. Depuis son départ, Forest a progressé sous la houlette de Vitor Pereira, enchaînant quatre victoires lors de ses 10 dernières sorties en championnat.
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Quel avenir attend le manager ?
Grâce à la défaite de West Ham United contre Arsenal, Nottingham Forest est mathématiquement sauvé de la relégation et conserve sa place en première division. Parallèlement, le technicien de 54 ans, toujours sans club, étudie avec soin ses options pour rebondir rapidement sur un nouveau banc.