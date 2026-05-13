Sean Dyche remet les pendules à l’heure. L’ex-manager de Premier League réagit aux rumeurs l’annonçant au sein du parti de droite Reform

Dyche a réagi promptement pour se démarquer des fausses informations politiques qui circulaient sur Internet. L’entraîneur de 54 ans s’est exprimé sur son compte Instagram officiel afin de livrer un message sans équivoque à ses abonnés après qu’un montage photo a fait le buzz. Avec son franc-parler habituel, il a mis fin aux spéculations. Il a écrit : « Avis à ceux qui me suivent… Une image générée par l’IA circule, affirmant que j’ai rejoint Reform. C’EST FAUX. Point final. »

Le post viral incluait une fausse citation conçue pour ressembler à un soutien officiel : « J’ai toujours cru au travail acharné, à l’honnêteté et à la priorité donnée à la Grande-Bretagne. C’est pourquoi je soutiens Reform UK. »