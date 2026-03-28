Sean Dyche balaye d'un haussement d'épaules les rumeurs concernant un poste à Tottenham, tout en racontant comment un supporter lui a demandé s'il allait remplacer Igor Tudor alors qu'il buvait une Guinness dans un pub

Lors d'une intervention sur talkSPORT, Dyche a raconté une anecdote amusante avec un supporter qui illustre parfaitement à quelle vitesse les rumeurs footballistiques peuvent dégénérer. Vendredi, l'entraîneur de 54 ans se trouvait dans un pub, ce qui a conduit beaucoup de gens à croire qu'il était dans la capitale pour finaliser un accord avec les Spurs. En réalité, la situation était bien plus banale que ne le laissaient entendre les détectives du web. En riant alors qu'il abordait ces ragots, Dyche a déclaré : « C'est génial. Honnêtement, j'étais dans un pub juste en haut de la rue, près de chez moi là-bas. Et ce type me dit : "Oh, on dit que tu es en pourparlers avec les Spurs". Et j’ai répondu : « Eh bien, je suis assis à côté de toi en train de boire une pinte de Guinness – c’est peu probable. J’ai dit : « À moins que tu ne travailles pour les Spurs, et qu’ils soient au pub The Seven Stars en train de boire une pinte de Guinness, c’est hautement improbable ! Non, je ne le suis pas. Je suis avec toi, mon pote. Et je suis sur talkSPORT. C’est ce que je fais. »