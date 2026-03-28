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Sean Dyche balaye d'un haussement d'épaules les rumeurs concernant un poste à Tottenham, tout en racontant comment un supporter lui a demandé s'il allait remplacer Igor Tudor alors qu'il buvait une Guinness dans un pub
La recherche éventuelle d'un nouvel entraîneur par Tottenham
Dyche est actuellement sans emploi après avoir été limogé par Nottingham Forest en février, à la suite d'un match nul et vierge à domicile contre les Wolves, qui occupaient alors la dernière place du classement de la Premier League. Mais son palmarès en matière de maintien en première division pourrait faire de lui un candidat intéressant pour une équipe qui ne devance actuellement la zone de relégation que d'un seul point. Le club envisagerait apparemment de procéder à un changement prochainement, Tudor ayant peiné à tirer le meilleur parti des joueurs des Spurs depuis sa prise de fonction.
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Dyche dément les rumeurs dans un pub
Lors d'une intervention sur talkSPORT, Dyche a raconté une anecdote amusante avec un supporter qui illustre parfaitement à quelle vitesse les rumeurs footballistiques peuvent dégénérer. Vendredi, l'entraîneur de 54 ans se trouvait dans un pub, ce qui a conduit beaucoup de gens à croire qu'il était dans la capitale pour finaliser un accord avec les Spurs. En réalité, la situation était bien plus banale que ne le laissaient entendre les détectives du web. En riant alors qu'il abordait ces ragots, Dyche a déclaré : « C'est génial. Honnêtement, j'étais dans un pub juste en haut de la rue, près de chez moi là-bas. Et ce type me dit : "Oh, on dit que tu es en pourparlers avec les Spurs". Et j’ai répondu : « Eh bien, je suis assis à côté de toi en train de boire une pinte de Guinness – c’est peu probable. J’ai dit : « À moins que tu ne travailles pour les Spurs, et qu’ils soient au pub The Seven Stars en train de boire une pinte de Guinness, c’est hautement improbable ! Non, je ne le suis pas. Je suis avec toi, mon pote. Et je suis sur talkSPORT. C’est ce que je fais. »
Faire le tri parmi les rumeurs
Malgré sa réponse pleine d’humour, il semble que Dyche serait prêt à relever le défi de diriger un club de l’envergure des Spurs. Il a toutefois admis que le fait d’être associé à des postes prestigieux constituait une « situation délicate » à gérer sur la scène publique. « On est littéralement submergé par les titres racoleurs, n’est-ce pas ? », a expliqué Dyche lorsqu’on lui a demandé comment il gérait ce battage médiatique incessant. « Donc, quoi que l’on fasse, c’est une situation très délicate. Vous avez raison de demander un point de vue de l'intérieur. Quand on est entraîneur, on sait qu'on va se voir poser ces [questions] à un moment ou à un autre, quelle que soit l'étape de sa carrière, si on s'en sort bien. Et quand on vous les pose, on essaie d'être respectueux, car évidemment, prenons Tottenham comme exemple : c'est un club brillant, un club énorme, et tout le reste. »
- AFP
Autres options pour les Spurs
Si Dyche reste un candidat populaire pour une mission de sauvetage à court terme, il n'est pas le seul nom en lice pour occuper ce poste très convoité. L'entraîneur autrichien Adi Hutter figurerait en bonne place sur la liste des candidats, tandis que les anciens de Tottenham Chris Hughton et Robbie Keane ont également été cités. Les supporters suivent également de près Roberto De Zerbi, bien que l'ancien entraîneur de Brighton serait réticent à prendre les rênes d'une équipe en pleine lutte contre la relégation en cours de saison.