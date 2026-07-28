Getty Images
Traduit par
Sean Dyche affirme qu’Andoni Iraola « pratique un football de divisions inférieures » dans son évaluation honnête du nouveau manager de Liverpool
S’adapter à la Premier League
Dyche a salué la flexibilité tactique du nouvel entraîneur de Liverpool, Iraola. S’exprimant dans le podcast The Good, the Bad and The Football, l’ancien entraîneur d’Everton a livré une évaluation honnête des qualités d’Iraola comme technicien.
Iraola a décroché son transfert très médiatisé à Anfield après avoir dirigé Bournemouth pendant trois saisons impressionnantes. Cependant, ses débuts dans le football anglais ont été loin d’être simples. L’Espagnol n’avait notamment remporté aucun de ses neuf premiers matches de Premier League à la tête des Cherries. Cette série initiale difficile comprenait une lourde défaite 3-0 contre l’Everton de Dyche en octobre 2023.
- Getty
Un changement tactique pragmatique
Après cette lourde défaite dans le Merseyside, Iraola a rapidement compris que le style de jeu qu’il souhaitait mettre en place avait peu de chances d’apporter des résultats. Il a ensuite opéré un changement radical dans son approche pour assurer le maintien. Résultat, Bournemouth s’est immédiatement imposé 2-1 contre Burnley en championnat. Dyche a salué cette capacité d’adaptation, soulignant qu’Iraola avait essentiellement adopté un style plus direct, mais en l’exécutant avec des athlètes supérieurs.
« Iraola joue en gros un football de divisions inférieures, mais à un haut niveau », a expliqué Dyche. « Ils vous font reculer encore et encore, et vous forcent à céder. Une version de grande qualité et à haute intensité. »
Abandonner la voie espagnole
Le contraste saisissant entre les premiers matches d'Iraola et la formule qui a ensuite fait son succès a laissé une impression durable à Dyche. Il a reconnu avoir été stupéfait par la volonté de l'Espagnol d'abandonner complètement sa philosophie de jeu initiale.
« J'en étais admiratif parce qu'on les avait complètement dominés à Everton quand il essayait de jouer de la manière que l'on imagine espagnole, a-t-il ajouté. Je pense qu'il est brillant dans sa gestion, car on voyait qu'il s'était dit : “ça ne va pas marcher”.
« La fois suivante où nous les avons affrontés, il nous bombardait de longs ballons, nous faisait nous retourner, les latéraux n'arrêtaient pas de pivoter et de devoir courir vers leur propre but, les défenseurs centraux avaient l'impression de ne jamais avoir de répit. Ils avaient l'air d'une équipe différente et il a fait un travail remarquable. »
- Getty Images
Apporter de l’énergie à Anfield
Cette évolution tactique incessante a transformé Bournemouth en une équipe complètement différente. Désormais, Iraola a pour mission d’apporter cette même formule gagnante à l’un des plus grands clubs du football mondial. Les fidèles d’Anfield seront impatients de voir comment son style intense, fondé sur le pressing, s’adaptera à un effectif rempli de talents d’élite. L’entraîneur sera soumis à une forte pression alors qu’il cherchera à asseoir son autorité sur les bords de la Mersey.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles