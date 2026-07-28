Le contraste saisissant entre les premiers matches d'Iraola et la formule qui a ensuite fait son succès a laissé une impression durable à Dyche. Il a reconnu avoir été stupéfait par la volonté de l'Espagnol d'abandonner complètement sa philosophie de jeu initiale.

« J'en étais admiratif parce qu'on les avait complètement dominés à Everton quand il essayait de jouer de la manière que l'on imagine espagnole, a-t-il ajouté. Je pense qu'il est brillant dans sa gestion, car on voyait qu'il s'était dit : “ça ne va pas marcher”.

« La fois suivante où nous les avons affrontés, il nous bombardait de longs ballons, nous faisait nous retourner, les latéraux n'arrêtaient pas de pivoter et de devoir courir vers leur propre but, les défenseurs centraux avaient l'impression de ne jamais avoir de répit. Ils avaient l'air d'une équipe différente et il a fait un travail remarquable. »