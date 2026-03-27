Sean Dyche à la rescousse ?! Tottenham envisagerait de lui proposer un contrat de courte durée dans le cadre de la lutte contre la relégation en Premier League si Roberto De Zerbi refusait l'offre

La recherche d'un nouvel entraîneur permanent par Tottenham a rencontré un obstacle majeur qui pourrait les contraindre à opter pour une solution radicale à court terme. Roberto De Zerbi, qui a quitté Marseille le mois dernier, reste le premier choix de la direction des Spurs, mais l'Italien serait réticent à prendre les rênes alors que le club est en pleine crise de relégation. Les Spurs occupent actuellement la 17e place du classement, à seulement un point de la zone de relégation. De Zerbi envisagerait de prendre les rênes cet été, à condition que les Spurs conservent leur place en première division, laissant un vide qu'il faut combler immédiatement.

La situation de l'actuel entraîneur par intérim, Tudor, est devenue de plus en plus précaire. Il a connu une série de résultats désastreux, ne récoltant qu'un seul point lors de ses six matchs de Premier League à la tête de l'équipe. Son avenir au sein du club devrait être décidé d'ici lundi. Le club se montre compréhensif envers sa situation personnelle suite au décès de son père, Mario, mais est parfaitement conscient que les résultats sur le terrain doivent s'améliorer immédiatement s'il veut éviter la relégation.