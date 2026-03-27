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Sean Dyche à la rescousse ?! Tottenham envisagerait de lui proposer un contrat de courte durée dans le cadre de la lutte contre la relégation en Premier League si Roberto De Zerbi refusait l'offre
Le report de De Zerbi oblige à revoir la situation
La recherche d'un nouvel entraîneur permanent par Tottenham a rencontré un obstacle majeur qui pourrait les contraindre à opter pour une solution radicale à court terme. Roberto De Zerbi, qui a quitté Marseille le mois dernier, reste le premier choix de la direction des Spurs, mais l'Italien serait réticent à prendre les rênes alors que le club est en pleine crise de relégation. Les Spurs occupent actuellement la 17e place du classement, à seulement un point de la zone de relégation. De Zerbi envisagerait de prendre les rênes cet été, à condition que les Spurs conservent leur place en première division, laissant un vide qu'il faut combler immédiatement.
La situation de l'actuel entraîneur par intérim, Tudor, est devenue de plus en plus précaire. Il a connu une série de résultats désastreux, ne récoltant qu'un seul point lors de ses six matchs de Premier League à la tête de l'équipe. Son avenir au sein du club devrait être décidé d'ici lundi. Le club se montre compréhensif envers sa situation personnelle suite au décès de son père, Mario, mais est parfaitement conscient que les résultats sur le terrain doivent s'améliorer immédiatement s'il veut éviter la relégation.
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Spécialiste de la survie
Selon un article du Telegraph, les Spurs envisageraient de faire appel à Dyche pour les mener à bon port face à un calendrier particulièrement difficile. Dyche a été limogé par Nottingham Forest en février, ironiquement juste un jour avant que Tudor ne soit nommé pour succéder à Thomas Frank. Connu pour sa capacité à naviguer en eaux troubles, Dyche a notamment sauvé Everton du relégation lors de deux saisons consécutives sous une pression intense. Sa réputation de spécialiste du maintien fait de lui une option intéressante, bien que peu conventionnelle, pour un club habituellement associé à un style de jeu différent.
L'effectif de Tottenham est actuellement décimé par les blessures, et la direction du club estime qu'une approche pragmatique pourrait s'avérer nécessaire pour aborder les sept derniers matchs de la saison. Cependant, tout accord avec Dyche pourrait être compliqué par la durée du contrat. Alors que les Spurs recherchent une solution à court terme pour faire le pont jusqu’à l’été, on ne sait pas encore si Dyche serait disposé à accepter un contrat qui ne couvrirait que la fin de la saison 2025-2026.
Le cauchemar de la relégation qui se profile
On ne saurait trop insister sur l'urgence de la situation, Tottenham étant confronté à la menace très réelle de se retrouver parmi les trois derniers du classement. Avant même le coup d'envoi de leur prochain match contre Sunderland, le 12 avril, les résultats des autres rencontres – notamment celui du choc entre West Ham et les Wolves – pourraient faire basculer les Spurs dans la zone de relégation. À quelques journées de la fin, la marge d'erreur a disparu pour les Londoniens du Nord.
Le calendrier n'offre guère de réconfort, avec des matchs cruciaux contre Brighton, Aston Villa et un match décisif pour le maintien contre Leeds United à l'horizon.
- AFP
Réorganisation des coulisses en cours
Au-delà du banc d'entraîneurs, Tottenham se prépare également à une refonte structurelle plus large afin de remédier au récent déclin du club. Selon certaines informations, la nomination d'un nouveau directeur sportif figurerait en tête des priorités, l'ancien capitaine du Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, apparaissant comme le favori. Paul Winstanley, codirecteur sportif de Chelsea, serait également pressenti, le club cherchant à moderniser son recrutement et ses opérations footballistiques en vue de la saison prochaine.