Said El Mala a fait sensation avec une publication controversée sur les réseaux sociaux, publiée immédiatement après l'annonce officielle du 1. FC Cologne concernant le départ de l'entraîneur Lukas Kwasniok.
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Se réjouit-on du licenciement de Lukas Kwasniok ? Said El Mala fait des vagues au 1. FC Cologne
À 19 h 08, le club de Cologne a annoncé la mise à pied de Kwasniok sur ses réseaux sociaux. Deux minutes plus tard, El Mala a publié une vidéo sur ses comptes le montrant en train de célébrer un but avec Ragnar Ache.
Certains coéquipiers, dont Luca Waldschmidt, écarté de l'effectif par Kwasniok en début d'année, ont « liké » la publication. Denis Huseinbasic, qui n'avait pratiquement pas joué sous les ordres de Kwasniok ces derniers temps, a même commenté la publication : « Bravo, Brate ! », a-t-il écrit.
Comme le rapporte Sport Bild, les conseillers de certaines stars se seraient déjà présentés à plusieurs reprises ces derniers mois auprès du directeur sportif Thomas Kessler pour discuter des problèmes entre une partie de l'équipe et Kwasniok. Kessler a toutefois maintenu son entraîneur jusqu'à ce qu'il tire la sonnette d'alarme après seulement deux points récoltés lors des trois derniers matchs et seulement deux victoires depuis le début de l'année.
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Des déclarations fracassantes : El Mala écarté de la sélection allemande à cause de Kwasniok ?
Les relations entre El Mala et Kwasniok, en particulier, se sont visiblement détériorées au fil de la saison. Au cours de la première moitié de la saison, Kwasniok n'avait souvent fait entrer le joueur de 19 ans qu'en tant que joker, malgré son impact offensif considérable, ce qui avait suscité l'incompréhension de ses propres supporters. « Je suis le compagnon de route de Said, pas son fan », avait déclaré Kwasniok en janvier, expliquant qu'El Mala n'était « pas encore prêt » à disputer chaque match depuis le coup d'envoi. Il souhaitait donc laisser le jeune joueur faire la différence depuis le banc.
« Nous avons connu notre meilleure période cette saison lorsque nous nous sommes concentrés sur le fait de commencer les matchs contre les équipes en nous imposant un rythme de travail intense et en faisant entrer des joueurs capables d’effectuer le travail de fond de terrain, puis, en fin de match, d’aligner quelques artistes supplémentaires sur le terrain pour faire basculer les matchs en notre faveur. C'était le raisonnement », a déclaré Kwasniok à un autre moment au sujet de la « relégation » contestable de son « artiste », qui a eu des conséquences très défavorables pour El Mala au niveau de l'équipe nationale.
En effet, le sélectionneur national Julian Nagelsmann a suivi le raisonnement de Kwasniok et l’a explicitement souligné dans une interview très controversée accordée au magazine kicker – tout en expliquant ce qui, selon lui, le distinguait de Lennart Karl au FC Bayern.
« Il y a une différence entre être au Bayern et être à Cologne. Il doit tout simplement avoir plus de temps de jeu à Cologne », a précisé Nagelsmann : « Et cette remarque ne s’adresse pas à Lukas Kwasniok, car j’ai appris à le connaître comme un entraîneur qui observe attentivement ce dont il a besoin pour son jeu, y compris en défense. Said doit avoir pour ambition d’être titulaire à Cologne et de toujours jouer. Mais il ne joue qu’à 50 %, c’est trop peu. Et cela ne tient pas à l’entraîneur, comme on le pense souvent, mais à lui-même, à la régularité de son travail en défense. »
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El Mala est au même niveau que Lennart Karl au classement des buteurs, mais il ne joue qu'en équipe U21
El Mala a donc logiquement manqué le coche pour intégrer la dernière sélection de la DFB avant la Coupe du monde qui se tiendra cet été, bien qu'il ait inscrit autant de points (14) que Karl, qui s'apprête à faire ses débuts avec la DFB, tout en ayant disputé six matchs de moins. C'est notamment grâce aux buts d'El Mala que Kwasniok, critiqué dès le début de la saison, notamment par les supporters, a pu rester en poste plus longtemps.
El Mala a marqué aussi bien contre le HSV que lors du derby contre le Borussia Mönchengladbach. Cela n’a toutefois pas suffi pour décrocher une victoire, raison pour laquelle Kwasniok a dû démissionner. C’est désormais l’entraîneur adjoint René Wagner qui prend la relève à titre intérimaire et qui devra sauver l’Effzeh d’une relégation immédiate. Après la trêve internationale, Cologne affrontera l’Eintracht Francfort.
Entre-temps, les espoirs de l'équipe d'Allemagne U21 reposeront sur El Mala, qui disputera deux matchs difficiles dans le cadre des qualifications pour l'Euro contre l'Irlande du Nord et la Grèce. Cet été, un changement d'air pourrait alors s'annoncer pour ce super-talent. Récemment, les rumeurs se sont multipliées selon lesquelles El Mala rejoindrait Brighton & Hove Albion en Premier League.
Said El Mala et Lennart Karl : performances et statistiques
Joueurs Matchs Buts Passes décisives Minutes jouées Said El Mala 29 10 4 1 467 Lennart Karl 35 8 6 1 800