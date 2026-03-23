Se réjouit-on du licenciement de Lukas Kwasniok ? Said El Mala fait des vagues au 1. FC Cologne

Les relations entre El Mala et Kwasniok, en particulier, se sont visiblement détériorées au fil de la saison. Au cours de la première moitié de la saison, Kwasniok n'avait souvent fait entrer le joueur de 19 ans qu'en tant que joker, malgré son impact offensif considérable, ce qui avait suscité l'incompréhension de ses propres supporters. « Je suis le compagnon de route de Said, pas son fan », avait déclaré Kwasniok en janvier, expliquant qu'El Mala n'était « pas encore prêt » à disputer chaque match depuis le coup d'envoi. Il souhaitait donc laisser le jeune joueur faire la différence depuis le banc.

« Nous avons connu notre meilleure période cette saison lorsque nous nous sommes concentrés sur le fait de commencer les matchs contre les équipes en nous imposant un rythme de travail intense et en faisant entrer des joueurs capables d’effectuer le travail de fond de terrain, puis, en fin de match, d’aligner quelques artistes supplémentaires sur le terrain pour faire basculer les matchs en notre faveur. C'était le raisonnement », a déclaré Kwasniok à un autre moment au sujet de la « relégation » contestable de son « artiste », qui a eu des conséquences très défavorables pour El Mala au niveau de l'équipe nationale.

En effet, le sélectionneur national Julian Nagelsmann a suivi le raisonnement de Kwasniok et l’a explicitement souligné dans une interview très controversée accordée au magazine kicker – tout en expliquant ce qui, selon lui, le distinguait de Lennart Karl au FC Bayern.

« Il y a une différence entre être au Bayern et être à Cologne. Il doit tout simplement avoir plus de temps de jeu à Cologne », a précisé Nagelsmann : « Et cette remarque ne s’adresse pas à Lukas Kwasniok, car j’ai appris à le connaître comme un entraîneur qui observe attentivement ce dont il a besoin pour son jeu, y compris en défense. Said doit avoir pour ambition d’être titulaire à Cologne et de toujours jouer. Mais il ne joue qu’à 50 %, c’est trop peu. Et cela ne tient pas à l’entraîneur, comme on le pense souvent, mais à lui-même, à la régularité de son travail en défense. »