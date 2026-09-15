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« Se mesurer aux meilleurs » : Gian Piero Gasperini savoure le choc entre la Roma et l'Inter
Les Giallorossi conservent leur début de saison parfait
Des buts en seconde période de Donyell Malen et Niccolo Pisilli ont permis à la Roma de s’imposer 2-0 face au Torino lundi soir. Cette performance disciplinée a permis à l’équipe de Gasperini de conserver sa place en tête de la Serie A grâce à une meilleure différence de buts. Cette dynamique prépare un choc crucial au sommet du classement face à un Inter tout aussi en forme le week-end prochain.
- IPA Sport
Gasperini se félicite de ce test difficile
Avant ce choc au sommet, le technicien italien s’est réjoui de l’opportunité d’évaluer les progrès de son équipe face à ses rivaux dans la course au titre. Au micro de DAZN Italia, Gasperini a déclaré : « Nous avons quelques jours pour préparer ce match. Il y avait un gros écart entre les équipes la saison dernière, surtout quand nous avons été corrigés lors du match retour, mais c’est là qu’est née la vraie Roma, avec une montée en puissance ensuite en termes de résultats, d’attitude et de mentalité. »
L’entraîneur expérimenté a ajouté : « Clairement, l’Inter est la référence dans ce championnat, une équipe que tout le monde désigne comme la meilleure d’Italie, même si je pense que Como s’en rapproche. C’est une opportunité pour nous de nous mesurer aux meilleurs et de montrer que nous pouvons faire mieux que lors de nos récentes prestations. »
Malen entre dans les livres d’histoire
La forme prolifique de Malen continue de justifier les 25 millions d’euros déboursés par le club pour le recruter définitivement en provenance d’Aston Villa en mai 2026, après un prêt étincelant marqué par 15 buts en 20 apparitions.
En portant son total à six buts cette saison, l’attaquant néerlandais est devenu seulement le troisième joueur de l’histoire de la Roma à marquer plus de cinq fois lors des quatre premières journées de Serie A, égalant Pedro Manfredini en 1960-1961 et Francesco Totti en 2001-2002. Son réalisme a constitué le point central du dispositif tactique de Gasperini dans les trente derniers mètres.
- Jonathan Moscrop
L’Olimpico accueille un choc au sommet
La Roma se prépare désormais à accueillir l’Inter au Stadio Olimpico pour la cinquième journée de la saison de Serie A. Portés par une solide dynamique sur la scène nationale comme continentale, les Giallorossi veulent profiter de l’avantage du terrain pour frapper un grand coup dans la course au Scudetto. De leur côté, les visiteurs arrivent dans la capitale avec la ferme intention de mettre fin à la belle série des hôtes et de s’emparer eux-mêmes de la première place.
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