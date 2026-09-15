Avant ce choc au sommet, le technicien italien s’est réjoui de l’opportunité d’évaluer les progrès de son équipe face à ses rivaux dans la course au titre. Au micro de DAZN Italia, Gasperini a déclaré : « Nous avons quelques jours pour préparer ce match. Il y avait un gros écart entre les équipes la saison dernière, surtout quand nous avons été corrigés lors du match retour, mais c’est là qu’est née la vraie Roma, avec une montée en puissance ensuite en termes de résultats, d’attitude et de mentalité. »

L’entraîneur expérimenté a ajouté : « Clairement, l’Inter est la référence dans ce championnat, une équipe que tout le monde désigne comme la meilleure d’Italie, même si je pense que Como s’en rapproche. C’est une opportunité pour nous de nous mesurer aux meilleurs et de montrer que nous pouvons faire mieux que lors de nos récentes prestations. »