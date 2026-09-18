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« Se concentrer sur nous-mêmes » : Hansi Flick ignore le bruit autour du derby madrilène alors que le Real Madrid et l'Atlético se préparent pour leur affrontement
L’entraîneur catalan écarte les distractions
L’entraîneur du FC Barcelone a refusé de se laisser distraire par le choc brûlant de ce week-end entre l’Atlético et le Real Madrid. Avant le déplacement de son équipe au Ramón Sánchez-Pizjuán, il a insisté sur l’importance de maintenir leur propre niveau de performance plutôt que de se préoccuper des résultats ailleurs. Cette confiance tranquille repose sur un début de campagne impérial, avec six victoires en six matches de championnat pour le Barça, qui a en plus inscrit un total historique de 28 buts.
- Getty Images Sport
Le sélectionneur allemand exige de la concentration
S’exprimant lors de sa conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur a insisté sur le fait que la seule priorité de son équipe devait rester ses standards internes. Balayant le bruit autour du derby de la capitale, Flick a déclaré : « Le plus important est de nous concentrer sur nous-mêmes. »
Évoquant le défi de la gestion de la charge de travail au cours d’une série de matches sans répit, il a ajouté : « Nous travaillons pour maintenir notre niveau. La récupération est très importante, et nous gérons très bien la charge de travail. Il y a beaucoup de matches, et nous devons garder la récupération à l’esprit. »
Les prétendants au titre poursuivent les leaders
Le choc au Metropolitano met aux prises deux poursuivants féroces, chacun cherchant à rester au contact du sommet. Le Real Madrid arrive après avoir remporté six de ses sept matches toutes compétitions confondues cette saison, comme l’a scellé le but victorieux spectaculaire de Carlos Espi dans le temps additionnel lors d’un succès 3-2 contre Elche.
Pendant ce temps, les hommes de Diego Simeone ont retrouvé leur efficacité, l’attaquant canadien Jonathan David ayant marqué lors de deux victoires consécutives en championnat pour laisser les hôtes à seulement deux points de leurs rivaux de la ville.
- AFP
Le coup d’envoi avancé offre un avantage
Une victoire à Séville samedi permettrait au FC Barcelone de creuser encore l’écart avec ses poursuivants avant le coup d’envoi du derby madrilène. Comme ses deux rivaux pour le titre s’affrontent dimanche, l’un des deux, ou les deux, laisseront forcément des points en route ce week-end. Cela offre au géant catalan la plateforme idéale pour préserver son bilan parfait sans aucune pression extérieure.
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