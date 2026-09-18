« Se concentrer sur nous-mêmes » : Hansi Flick ignore le bruit autour du derby madrilène alors que le Real Madrid et l'Atlético se préparent pour leur affrontement

S’exprimant lors de sa conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur a insisté sur le fait que la seule priorité de son équipe devait rester ses standards internes. Balayant le bruit autour du derby de la capitale, Flick a déclaré : « Le plus important est de nous concentrer sur nous-mêmes. »

Évoquant le défi de la gestion de la charge de travail au cours d’une série de matches sans répit, il a ajouté : « Nous travaillons pour maintenir notre niveau. La récupération est très importante, et nous gérons très bien la charge de travail. Il y a beaucoup de matches, et nous devons garder la récupération à l’esprit. »