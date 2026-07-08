« Se battre pour chaque trophée » : Michael Carrick dévoile les ambitions de Manchester United pour la saison 2026-2027, alors que les Red Devils se préparent à relever les défis de la Premier League et de la Ligue des champions

Carrick refuse de tempérer les attentes à Old Trafford, affirmant avec audace que son équipe de Manchester United est prête à se battre pour « tous les trophées à gagner » lors de la saison 2026-2027. Après avoir réussi à stabiliser la situation suite au départ de Ruben Amorim, l’ancien milieu de terrain anglais s’est vu confier la mission de ramener les Red Devils au sommet du football mondial.

« Nous avons les moyens de battre les meilleures équipes de ce championnat », a-t-il écrit aux supporters dans l’annuaire officiel du club. « Maintenant, il s’agit de le faire sur toute une saison de Premier League, tout en luttant pour chaque trophée à notre portée. Nous possédons un effectif fantastique, doté du talent, de l’engagement et de la détermination nécessaires pour réussir. Les joueurs aiment ce club et nous voyons à quel point ils sont déterminés ; cela confirme que nous construisons quelque chose de solide et que nous avançons dans la bonne direction. »



