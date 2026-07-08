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« Se battre pour chaque trophée » : Michael Carrick dévoile les ambitions de Manchester United pour la saison 2026-2027, alors que les Red Devils se préparent à relever les défis de la Premier League et de la Ligue des champions
Les Red Devils visent un retour à leurs heures de gloire
Carrick refuse de tempérer les attentes à Old Trafford, affirmant avec audace que son équipe de Manchester United est prête à se battre pour « tous les trophées à gagner » lors de la saison 2026-2027. Après avoir réussi à stabiliser la situation suite au départ de Ruben Amorim, l’ancien milieu de terrain anglais s’est vu confier la mission de ramener les Red Devils au sommet du football mondial.
« Nous avons les moyens de battre les meilleures équipes de ce championnat », a-t-il écrit aux supporters dans l’annuaire officiel du club. « Maintenant, il s’agit de le faire sur toute une saison de Premier League, tout en luttant pour chaque trophée à notre portée. Nous possédons un effectif fantastique, doté du talent, de l’engagement et de la détermination nécessaires pour réussir. Les joueurs aiment ce club et nous voyons à quel point ils sont déterminés ; cela confirme que nous construisons quelque chose de solide et que nous avançons dans la bonne direction. »
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Une performance éclatante débouche sur un contrat permanent
L'optimisme de Carrick s'appuie sur le remarquable redressement qu'il a orchestré après avoir pris les rênes en janvier. Il a mené Manchester United de la sixième à une confortable troisième place, assurant ainsi le retour du club dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. La remontée du club a été si impressionnante qu'aucune équipe de Premier League n'a remporté plus de victoires que Manchester United (12) au cours des 17 matchs qu'il a dirigés en fin de saison dernière.
Ces performances lui ont valu un contrat de deux ans pour diriger le club de manière permanente. Revenant sur son arrivée, Carrick a déclaré : « Au cours des premiers jours qui ont suivi mon retour au club, le staff technique et moi-même avons discuté avec les joueurs de l’immense chance que nous avons tous de représenter Manchester United, qui compte tant pour tant de gens, et de l’importance de relever le défi de jouer pour notre club. Les joueurs l’ont fait, et même au-delà, et nous pouvons être vraiment fiers des progrès réalisés par le groupe au cours des derniers mois. »
Rooney appelle à faire preuve de réalisme à Old Trafford
Malgré les déclarations combatives de l'entraîneur, la légende du club Wayne Rooney a exhorté les supporters à garder les pieds sur terre. Tout en reconnaissant le changement d'ambiance, Rooney estime que se lancer d'emblée dans la course au titre face à Manchester City et Arsenal pourrait être un objectif trop ambitieux dans l'immédiat. Il suggère qu'une nouvelle place parmi les quatre premiers et une victoire en coupe nationale constitueraient une progression réaliste pour la saison à venir. « Nous voulons tous qu'ils remportent le championnat, mais il faut rester réaliste… Je pense que ce sera très difficile, mais il faut continuer à progresser », a déclaré Rooney.
Néanmoins, Carrick garde le regard fixé sur l’excellence : « Nous avons ici une énorme responsabilité : gagner et pratiquer un football passionnant. Cela ne change jamais, et nous devons toujours nous efforcer de nous battre pour les plus grands trophées. Il y a des étapes à franchir, mais nous sommes bien placés pour y parvenir. »
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Un milieu de terrain renforcé est essentiel pour viser le titre.
Pour soutenir les ambitions de Carrick, Manchester United s’active déjà en vue du mercato estival. Après le départ officiel de Casemiro, la priorité absolue est de renforcer le milieu de terrain. Le transfert d’Ederson, en provenance de l’Atalanta, serait sur le point d’être finalisé malgré des rumeurs évoquant une rupture des négociations. Mais le département recrutement ne compte pas s’arrêter là : il vise un effectif capable de tenir sur la durée d’un calendrier chargé.
Les noms d’Aurelien Tchouaméni (Real Madrid), Alex Scott (Bournemouth) et Andrey Santos (Chelsea) circulent également pour renforcer l’entrejeu. Carrick veut un groupe au complet pour le retour des soirées de Ligue des champions à Old Trafford, avec l’ambition d’offrir au club son premier titre de Premier League depuis 2013. L’entraîneur a conclu : « J’ai hâte de mener ce groupe vers de nouveaux sommets la saison prochaine et de voir ces soirées européennes exceptionnelles revenir à Old Trafford. Nous sommes prêts à passer à la vitesse supérieure et à vous offrir encore plus de ces grands moments qui font l’essence même de United. »
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