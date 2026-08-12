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Ittihad - Moussa Diaby - Youssef En-NesyriAI - Gemini

Traduit par

Scouting Roshn : l'histoire d'un décalage géographique qui place la saison d'Al-Ittihad au bord de l'effondrement

FEATURES
Al Ittihad
Saudi Pro League
J. Wissing
Y. En-Nesyri
Fabinho
M. Diaby
Arabie saoudite
Allemagne
Maroc
Brésil
France

Le « Doyen » fait face à de nombreuses difficultés lors de la nouvelle saison

« Je ne vais pas y penser maintenant. » Par ces mots laconiques, l'Allemand Jens Wissing, directeur technique d'Al-Ittihad, a suscité l'inquiétude des supporters du club, après la victoire 4-1 face à Al-Jazira, en barrage de l'AFC Champions League Elite.

Les propos de Wissing venaient répondre à la possibilité de conclure de nouvelles recrues lors de l'actuel mercato estival, une éventualité qui, si elle se confirmait, laisserait présager une saison peut-être catastrophique pour la forteresse des « Tigres ».

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  • Un fossé géographique engloutit la saison d'Al-Ittihad

    La liste d'Al-Ittihad ne paraît peut-être pas mauvaise, puisqu'elle dispose d'une abondance de joueurs dans les lignes défensive et offensive. Toutefois, il existe entre les deux un vide manifeste au milieu de terrain, que l'on ne saurait en aucun cas ignorer.

    Al-Ittihad a entamé la nouvelle saison sans trois des milieux de terrain qui figuraient dans son effectif la saison passée : le Brésilien Fabinho, parti à l'issue de son contrat, ainsi que le Malien Mamadou Doumbia et Hamed Al-Ghamdi, tous deux victimes de longues blessures.

    À cela s'ajoute le fait qu'un autre milieu de terrain, Faisal Al-Ghamdi, est proche de rejoindre le club de Neom, devenant ainsi le dernier partant du secteur du milieu de terrain de l'équipe.

    En contrepartie, Al-Ittihad a réussi à recruter le Sénégalais Dion Lopy en provenance d'Almería, ainsi que Rakan Al-Kaabi d'Al-Feiha, avec des confirmations quant à la volonté de l'équipe de recruter un nouveau joueur étranger au même poste, une nécessité incontournable.

    Malgré l'arrivée de Rakan Al-Kaabi, Facing s'est appuyé lors de son premier match officiel sur le jeune joueur Farha Al-Chamrani au milieu de terrain, aux côtés de Dion Lopy. Bien qu'il ait livré une bonne rencontre, il a fait preuve d'une certaine imprudence liée à son jeune âge, au point de récolter un carton jaune très tôt.

    Cette fougue naturelle pourrait coûter cher aux « Tigres » lors de matchs plus difficiles, ce qui rend indispensable de trouver un nouveau joueur au milieu de terrain, appelé à être titulaire aux côtés de Lopy et de l'Algérien Houssem Aouar.

    Le nouveau transfert recherché n'a pas seulement pour objectif d'évoluer comme titulaire, mais aussi d'apporter de la profondeur à l'effectif, afin de pallier une éventuelle absence de Dion Lopy, une hypothèse envisageable, car son absence sans le recrutement d'un autre joueur rendrait les choses bien plus difficiles.

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  • L'Ittihad va-t-il briser son aile ?

    Il y a quelques jours à peine, Al-Ittihad disposait d'une abondance numérique évidente sur les ailes, avec la présence de joueurs de la valeur du Français Moussa Diaby, du Néerlandais Steven Bergwijn, du Portugais Roger Fernandes, ainsi que de Marwan Al-Sahafi et Abdulrahman Al-Aboud.

    Toutefois, cette abondance a commencé à s'estomper, avec la grave blessure des ligaments croisés subie par Roger Fernandes, qui a rendu la fin de sa saison proche, et la possibilité d'un départ de sa star française Moussa Diaby vers l'Inter Milan ou le Bayer Leverkusen.

    Diaby fait peut-être l'objet de nombreuses critiques de la part des supporters d'Al-Ittihad, mais ce qu'il a montré lors du match face à Al-Jazira a confirmé sa qualité et sa capacité à faire la différence dès lors que l'entraîneur parvient à exploiter ses aptitudes de la meilleure des manières.

    Le départ de Diaby rendrait l'aile d'Al-Ittihad amputée, car il s'agirait du deuxième ailier droit à manquer à l'équipe, après Roger Fernandes, et le jeune Marwan Al-Sahafi se retrouverait alors seul sur ce front.

    Ainsi, le maintien de l'ailier français, aux côtés du Néerlandais Steven Bergwijn de l'autre côté, avec la présence de solutions de rechange solides à l'image de Marwan Al-Sahafi, Abdulrahman Al-Aboud et Ahmed Al-Ghamdi, garantirait une plus grande profondeur dans l'effectif et offrirait à l'équipe de nombreuses solutions de poids.

  • Youssef En-Nesyri : réponse définitive ?

    Diaby n'est pas le seul joueur susceptible de quitter Al-Ittihad, plus précisément en attaque, puisque la liste des partants pourrait également inclure l'attaquant marocain Youssef En-Nesyri, dans un contexte marqué par certaines informations faisant état du manque de conviction de Vicensing quant à ses qualités.

    Bien qu'il ait délivré la passe décisive sur le quatrième but inscrit contre Al-Jazira, l'attaquant marocain n'a pas affiché le niveau attendu, ce qui alimente le retour des discussions autour de son départ, une échéance qui ne peut désormais plus être repoussée davantage.

    En cas de départ d'En-Nesyri, Al-Ittihad se verra contraint de recruter un nouvel attaquant, ce qui s'annonce difficile alors que le marché des transferts estival touche à sa fin dans les championnats européens.

    Certains pourraient envisager de se contenter du duo formé par Saleh Al-Shehri et le Nigérian George Ilenikhena en pointe, mais ce scénario paraît bien trop optimiste et pourrait ruiner la saison d'Al-Ittihad s'il venait à s'y fier.

    Il est vrai qu'Al-Shehri possède une grande expérience, mais il est éloigné des terrains depuis longtemps, sans compter ses blessures récurrentes, ce qui fait que compter sur lui comme attaquant titulaire, voire comme remplaçant, relève du pari.

    Dans le même temps, on ne peut miser sur Ilenikhena seul, notamment en raison de son manque d'expérience et de la difficulté à lui faire porter directement la responsabilité de l'attaque d'un club de la dimension d'Al-Ittihad, surtout après son absence durant la majeure partie de la saison passée.

    Plus inquiétant encore, Ilenikhena lui-même pourrait quitter Al-Ittihad, plusieurs clubs européens souhaitant s'attacher ses services, ce qui rendrait la situation d'Al-Ittihad encore plus délicate lors de la nouvelle saison, même dans le cas où En-Nesyri ne partirait pas.

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  • Faille cachée

    Ces lacunes semblent évidentes pour tous, mais il existe une autre faille cachée dans l'effectif d'Al-Ittihad, à savoir le poste d'arrière droit, malgré la présence de 3 joueurs occupant ce poste dans la liste du club saoudien.

    Bien que Muhannad Al-Shanqiti soit l'un des meilleurs latéraux du championnat saoudien, il se distingue davantage par son apport offensif, tout en laissant de vastes espaces dans son dos, dont les clubs rivaux peuvent tirer profit.

    Mais le plus gros problème apparaît lorsque Al-Shanqiti lui-même est absent, comme ce fut le cas face à Al-Jazira, où Vitor Pereira n'a pas aligné son remplaçant Ahmed Al-Julaydan, mais a plutôt tenté d'essayer le défenseur serbe Jan-Carlo Simic à ce poste.

    Simic n'est pas parvenu à contenir la menace de Milson, l'ailier d'Al-Jazira, avant l'entrée en jeu d'Al-Julaydan, permettant à tous de comprendre la raison pour laquelle Vitor Pereira ne l'avait pas aligné : la précipitation et l'imprudence qui lui ont coûté une faute fatale aux abords de la surface de réparation.

    Cette imprudence était déjà la marque de fabrique d'Al-Julaydan la saison dernière, au point qu'il a reçu un carton rouge après un tacle catastrophique lors de la confrontation contre Al-Nassr en huitième de finale de la Coupe du Serviteur des deux Saintes Mosquées.

    Même le troisième remplaçant, Fawaz Al-Suqour, souffre lui aussi d'un problème évident sur le plan défensif, ce qui rend la sécurisation de ce côté lors des grands matchs une mission quasi impossible, susceptible de coûter cher à Al-Ittihad.

  • Message à la fédération : ferme la porte !

    Tous ces éléments confirment que la mission de la direction d'Al-Ittihad, priorité absolue lors de ce mercato estival en cours, est de fermer la porte au départ de n'importe lequel de ses joueurs cadres, et même des remplaçants en cas d'effectif insuffisant.

    La crise du « Doyen » au milieu de terrain a débuté avant tout avec le départ de certains de ses joueurs, à l'image de Fabinho, en parallèle des blessures. Il ne faut donc pas que la situation s'étende à d'autres postes sur le terrain, comme les ailiers et l'avant-centre.

    Après avoir conservé toutes ses stars, la direction d'Al-Ittihad devra renforcer l'équipe avec au moins un transfert au milieu de terrain, tout en se préparant à conclure de nouvelles recrues pour améliorer la qualité de l'effectif en milieu de saison.

    C'est à cette condition qu'Al-Ittihad pourra se remettre de la saison catastrophique vécue l'an dernier et obtenir de bons résultats en championnat saoudien et en Ligue des champions d'Asie élite tout particulièrement.

    Quant à laisser partir des stars sans recruter de remplaçants adéquats, ou en engageant des remplaçants de moindre qualité, cela ne signifierait rien d'autre que répéter les mêmes erreurs en espérant de nouveaux résultats, ce qui, à coup sûr, ne se produira pas.

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