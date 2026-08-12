Scouting Roshn : l'histoire d'un décalage géographique qui place la saison d'Al-Ittihad au bord de l'effondrement

La liste d'Al-Ittihad ne paraît peut-être pas mauvaise, puisqu'elle dispose d'une abondance de joueurs dans les lignes défensive et offensive. Toutefois, il existe entre les deux un vide manifeste au milieu de terrain, que l'on ne saurait en aucun cas ignorer.

Al-Ittihad a entamé la nouvelle saison sans trois des milieux de terrain qui figuraient dans son effectif la saison passée : le Brésilien Fabinho, parti à l'issue de son contrat, ainsi que le Malien Mamadou Doumbia et Hamed Al-Ghamdi, tous deux victimes de longues blessures.

À cela s'ajoute le fait qu'un autre milieu de terrain, Faisal Al-Ghamdi, est proche de rejoindre le club de Neom, devenant ainsi le dernier partant du secteur du milieu de terrain de l'équipe.

En contrepartie, Al-Ittihad a réussi à recruter le Sénégalais Dion Lopy en provenance d'Almería, ainsi que Rakan Al-Kaabi d'Al-Feiha, avec des confirmations quant à la volonté de l'équipe de recruter un nouveau joueur étranger au même poste, une nécessité incontournable.

Malgré l'arrivée de Rakan Al-Kaabi, Facing s'est appuyé lors de son premier match officiel sur le jeune joueur Farha Al-Chamrani au milieu de terrain, aux côtés de Dion Lopy. Bien qu'il ait livré une bonne rencontre, il a fait preuve d'une certaine imprudence liée à son jeune âge, au point de récolter un carton jaune très tôt.

Cette fougue naturelle pourrait coûter cher aux « Tigres » lors de matchs plus difficiles, ce qui rend indispensable de trouver un nouveau joueur au milieu de terrain, appelé à être titulaire aux côtés de Lopy et de l'Algérien Houssem Aouar.

Le nouveau transfert recherché n'a pas seulement pour objectif d'évoluer comme titulaire, mais aussi d'apporter de la profondeur à l'effectif, afin de pallier une éventuelle absence de Dion Lopy, une hypothèse envisageable, car son absence sans le recrutement d'un autre joueur rendrait les choses bien plus difficiles.