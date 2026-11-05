Parker a mené Fulham, Bournemouth et Burnley à la montée. Au vu de ce bilan, et compte tenu de ses liens professionnels avec le club, est-il le choix logique pour West Ham à ce stade ? Interrogé sur ce point, Jarvis, ancien ailier de West Ham qui s’exprimait dans le cadre de l’initiative Midnite Express, laquelle propose aux supporters des expériences de déplacement uniques les jours de match, a déclaré à GOAL : « Tout le monde avançait le nom d’Eddie Howe et d’autres, mais je pense que, de manière réaliste, c’est une nomination très judicieuse. Son bilan en Championship est excellent. Il connaît le club. Il a un lien avec le club, ce qui aide, je suppose.

« Ce que je retiens surtout de Scott Parker, c’est que je le trouve exceptionnel dans sa façon de communiquer. Je pense que cela sera très, très utile à l’équipe. Pour Nuno, je ne sais pas, je ne faisais pas partie de l’effectif, je ne sais pas à quel point il communiquait bien. Mais on voit que les équipes de Scott Parker sont bien préparées. Elles savent exactement ce qu’elles font.

« Je pense que c’est ce que tout le monde attendait de Nuno, et je ne crois pas qu’on l’ait vraiment vu. Nuno est resté longtemps, beaucoup plus longtemps que ce que les gens pensaient, je crois. Je pense que le public et les supporters attendaient peut-être un peu plus de constance dans l’organisation.

« Scott Parker, lui, va arriver et les joueurs vont le respecter. Ils savent ce qu’il a accompli au cours de sa carrière de joueur et d’entraîneur. Et il a un excellent bilan. Je pense qu’il est capable de transmettre ses idées sur le terrain. Il sait communiquer avec les joueurs individuellement comme avec l’équipe, et faire passer son message. Je trouve qu’il se comporte très bien face à la presse. Il s’exprime très bien. Il comprend la situation dans laquelle se trouve tout entraîneur. Je pense que c’est un très bon choix.

« Même si tout le monde dit que cela a été précipité, sévère, rapide, maintenant que la décision a été prise et qu’il est parti, on se dit qu’avec la trêve internationale, cela pourrait être le début idéal pour un entraîneur. »