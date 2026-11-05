Scott Parker, spécialiste des montées du Championship en Premier League, est un « choix judicieux » pour West Ham, mais bénéficiera-t-il du soutien nécessaire pour réussir en Premier League ?
West Ham s’est tourné vers Parker après avoir limogé Nuno
L’ancien entraîneur de Wolverhampton, Tottenham et Nottingham Forest n’était pas parvenu à éloigner West Ham de la menace de la relégation la saison dernière, mais le club lui avait d’abord confié la mission de le ramener immédiatement dans l’élite.
Après seulement 13 matches de la saison 2026-2027, avec 22 points au compteur et deux défaites consécutives, Nuno a été écarté. Plusieurs successeurs potentiels du Portugais, dont l’ancien entraîneur de Newcastle Eddie Howe, avaient été évoqués avant l’annonce du retour de Parker dans un environnement familier, avec un contrat de deux ans et demi.
L’international anglais aux 18 sélections a passé quatre ans à West Ham en tant que joueur, disputant 129 matches. Il a quitté Upton Park après la relégation du club hors de la Premier League en 2011. Son bilan d’entraîneur en deuxième division est impressionnant.
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Parker a décroché la montée avec Fulham, Bournemouth et Burnley
Parker a mené Fulham, Bournemouth et Burnley à la montée. Au vu de ce bilan, et compte tenu de ses liens professionnels avec le club, est-il le choix logique pour West Ham à ce stade ? Interrogé sur ce point, Jarvis, ancien ailier de West Ham qui s’exprimait dans le cadre de l’initiative Midnite Express, laquelle propose aux supporters des expériences de déplacement uniques les jours de match, a déclaré à GOAL : « Tout le monde avançait le nom d’Eddie Howe et d’autres, mais je pense que, de manière réaliste, c’est une nomination très judicieuse. Son bilan en Championship est excellent. Il connaît le club. Il a un lien avec le club, ce qui aide, je suppose.
« Ce que je retiens surtout de Scott Parker, c’est que je le trouve exceptionnel dans sa façon de communiquer. Je pense que cela sera très, très utile à l’équipe. Pour Nuno, je ne sais pas, je ne faisais pas partie de l’effectif, je ne sais pas à quel point il communiquait bien. Mais on voit que les équipes de Scott Parker sont bien préparées. Elles savent exactement ce qu’elles font.
« Je pense que c’est ce que tout le monde attendait de Nuno, et je ne crois pas qu’on l’ait vraiment vu. Nuno est resté longtemps, beaucoup plus longtemps que ce que les gens pensaient, je crois. Je pense que le public et les supporters attendaient peut-être un peu plus de constance dans l’organisation.
« Scott Parker, lui, va arriver et les joueurs vont le respecter. Ils savent ce qu’il a accompli au cours de sa carrière de joueur et d’entraîneur. Et il a un excellent bilan. Je pense qu’il est capable de transmettre ses idées sur le terrain. Il sait communiquer avec les joueurs individuellement comme avec l’équipe, et faire passer son message. Je trouve qu’il se comporte très bien face à la presse. Il s’exprime très bien. Il comprend la situation dans laquelle se trouve tout entraîneur. Je pense que c’est un très bon choix.
« Même si tout le monde dit que cela a été précipité, sévère, rapide, maintenant que la décision a été prise et qu’il est parti, on se dit qu’avec la trêve internationale, cela pourrait être le début idéal pour un entraîneur. »
Parker aura-t-il une nouvelle chance en Premier League ?
Parker pourrait être considéré comme un choix adapté à la situation, tant il connaît bien l’art de faire monter des équipes de Championship. Peut-il s’imposer sur le long terme ? Son bilan en tant qu’entraîneur en Premier League pourrait être meilleur, mais il ne reflète peut-être pas tout à fait ses qualités de tacticien dans l’élite.
Jarvis a ajouté, prenant du recul : « Je n’arrive pas à défendre l’idée qu’il serait celui qui ferait monter West Ham, puis l’emmènerait dans le top 6. Il n’a pas réussi à le faire avec les clubs qu’il a fait monter. »
« En même temps, a-t-il reçu le soutien nécessaire ? A-t-il eu les joueurs qu’il fallait ? L’écart était énorme lorsqu’il a fait monter des équipes. L’écart entre le Championship et la Premier League est immense. On l’a vu avec les trois équipes qui sont montées : toutes les trois ont été reléguées. Cet écart a donc été considérable. »
« Ces deux dernières années, on a vu que les équipes promues ont dû dépenser au moins 150 millions pour seulement espérer être compétitives. Ce n’est donc pas vraiment de sa faute. Cela dépend des clubs, de leurs ambitions et de leurs moyens financiers. »
« Je verrais cela comme une solution à court terme. C’est la personne idéale pour arriver à West Ham en ce moment et remobiliser l’équipe, même si elle ne traverse pas vraiment une mauvaise série. Elle a perdu deux matches. Ce n’est pas l’idéal. Mais elle est toujours dans le coup. Avec une victoire de plus, elle remontera aussitôt. La situation pourrait changer très vite. »
« Je pense aussi que, selon la situation, leur classement final et ce qui se passera cette saison, s’il fait du bon travail et obtient la montée, le club devra envisager de le soutenir. C’est ce qu’ont fait les trois clubs promus la saison dernière : ils ont tous dépensé une fortune. Et regardez où ils en sont actuellement. »
- Midnite
Calendrier de West Ham 2026-2027 : un match haletant à six buts d’entrée pour Parker
Parker était à la tête de l’équipe pour la première fois, épaulé par Steve Potts, Gerard Prenderville et Billy Lepine, ainsi que par son ancien coéquipier et actuel directeur sportif Mark Noble, lorsque West Ham affrontait Cardiff mercredi. Au terme d’un match haletant, les visiteurs, en déplacement dans le sud du pays de Galles, ont remonté un retard de trois buts pour arracher le nul (3-3).
Un déplacement à Blackburn samedi précédera la prochaine trêve internationale pour West Ham. Le nouvel entraîneur dirigera ensuite son premier match sur le banc du London Stadium le 21 novembre, lors de la venue dans la capitale anglaise de Preston, en difficulté.
Midnite, partenaire principal de Wolverhampton Wanderers pour la saison 2026-2027, offre un voyage en autocar de luxe à bord du « Midnite Express » à 100 supporters de Wolverhampton Wanderers. Ils effectueront un trajet aller-retour de 209 km pour voir leur club de cœur affronter Wrexham, le club le plus en vue du championnat, ce samedi 7 novembre.
Les supporters voyageront à bord de l’Express aux côtés de figures emblématiques de Wolverhampton Wanderers, Steve Bull, Carl Ikeme et Matt Jarvis. Des quiz consacrés au club et des séances de questions-réponses en direct seront organisés, avec des prix exclusifs à gagner.
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