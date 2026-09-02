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Scott McTominay va subir une opération du cœur alors que Naples publie un communiqué officiel sur l’ancien joueur de Manchester United
La star écossaise écartée en raison d’un problème cardiaque
McTominay va temporairement se mettre en retrait de ses obligations en club en Italie afin de subir une intervention médicale. Naples a annoncé que le milieu de terrain de 29 ans devait être opéré dans les prochains jours afin de corriger une « arythmie bénigne légère ».
L’ancien joueur de United s’est imposé comme un élément crucial depuis son transfert à 25 millions de livres sterling en 2024, remportant un titre de Serie A lors de son passage très réussi en Italie. Les professionnels de santé ont apaisé les inquiétudes concernant la gravité à long terme de son problème actuel, indiquant que cette affection est relativement courante chez les athlètes et ne menacera pas sa carrière professionnelle.
Sa plus récente apparition sur la scène nationale remonte à une surprenante défaite à domicile contre Côme le week-end dernier. L’international écossais totalise déjà 82 apparitions et 27 buts avec le géant italien, ainsi que 73 sélections et 15 buts avec son pays.
- Getty Images Sport
Naples publie un communiqué sur l’état de santé de McTominay
Le club italien a rapidement tenu à clarifier la nature de l'absence du milieu de terrain, en confirmant qu'il sera soigné prochainement et qu'il devrait manquer les prochaines rencontres.
Dans un communiqué officiel du club publié mardi, Naples a déclaré : « À la suite de l'apparition d'une légère arythmie bénigne, Scott McTominay subira dans les prochains jours une intervention correctrice par ablation d'arythmie cardiaque (PFA). Il sera de nouveau disponible après la trêve internationale. »
Avant que son problème cardiaque ne soit rendu public, l'entraîneur de Naples, Massimiliano Allegri, avait évoqué l'état physique du joueur après la défaite contre Côme. Le technicien italien a révélé que son milieu récupérateur gérait déjà un léger problème physique.
Allegri a déclaré : « McTominay a eu quelques problèmes d'ampoules, donc il s'entraîne de manière limitée. Nous espérons pouvoir le remettre dans la meilleure condition possible le plus vite possible. »
Une période de transition à Naples
La perte de McTominay représente un coup dur important pour Allegri, qui compose avec un début de mandat agité. Naples n’a pas réussi à défendre son titre en terminant dauphin la saison dernière avant de limoger Antonio Conte, ce qui a entraîné un été de profonds bouleversements, à la fois sur le banc et au sein de l’effectif.
Plusieurs noms de premier plan ont pris la porte de sortie, dont Romelu Lukaku, Giovanni Simeone et Miguel Gutierrez. En réponse, le club de Serie A a bouclé la signature définitive de Rasmus Hojlund en provenance de United et obtenu le prêt pour une saison du défenseur de Chelsea Benoit Badiashile.
Malgré cette intense activité sur le marché des transferts, l’équipe d’Allegri peine à trouver de la régularité en ce début de saison. Elle occupe actuellement la dixième place de l’élite italienne, avec une victoire et une défaite lors de ses deux premiers matches de championnat.
- Getty Images Sport
Des matchs cruciaux attendent l’équipe avant la trêve
Naples fait face à une série redoutable de quatre matches avant la prochaine trêve internationale, qu’il devra désormais négocier sans son point d’ancrage au milieu de terrain. Un choc au sommet en Serie A contre l’Inter, champion en titre, l’attend ce samedi, avant un affrontement à enjeu élevé en Ligue des champions face à Arsenal.
Après les rendez-vous de championnat suivants contre Bologne et la Fiorentina, Allegri espérera récupérer sa star du milieu de terrain. Si sa convalescence se déroule comme prévu, McTominay pourrait effectuer son retour tant attendu à la compétition contre Frosinone le 10 octobre.
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