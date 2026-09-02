McTominay va temporairement se mettre en retrait de ses obligations en club en Italie afin de subir une intervention médicale. Naples a annoncé que le milieu de terrain de 29 ans devait être opéré dans les prochains jours afin de corriger une « arythmie bénigne légère ».

L’ancien joueur de United s’est imposé comme un élément crucial depuis son transfert à 25 millions de livres sterling en 2024, remportant un titre de Serie A lors de son passage très réussi en Italie. Les professionnels de santé ont apaisé les inquiétudes concernant la gravité à long terme de son problème actuel, indiquant que cette affection est relativement courante chez les athlètes et ne menacera pas sa carrière professionnelle.

Sa plus récente apparition sur la scène nationale remonte à une surprenante défaite à domicile contre Côme le week-end dernier. L’international écossais totalise déjà 82 apparitions et 27 buts avec le géant italien, ainsi que 73 sélections et 15 buts avec son pays.



