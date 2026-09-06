McTominay doit être opéré à Londres lundi, alors que Naples prend des mesures pour résoudre le problème cardiaque qui l’a temporairement écarté des terrains. L’ancien milieu de Manchester United, figure influente depuis son arrivée à l’été 2024 avec 27 buts en 82 apparitions, a été diagnostiqué d’un épisode léger et bénin de fibrillation cardiaque.

Des informations de TuttoMercatoWeb révèlent que l’opération aura lieu à Londres lundi. Naples reste confiant quant au fait que McTominay pourra revenir à la compétition en octobre, à condition que sa convalescence se déroule comme prévu.