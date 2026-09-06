Getty Images Sport
Traduit par
Scott McTominay va subir une opération du cœur à Londres alors que Naples évalue le délai de retour de la star écossaise
Opération à Londres pour la star de l’Écosse
McTominay doit être opéré à Londres lundi, alors que Naples prend des mesures pour résoudre le problème cardiaque qui l’a temporairement écarté des terrains. L’ancien milieu de Manchester United, figure influente depuis son arrivée à l’été 2024 avec 27 buts en 82 apparitions, a été diagnostiqué d’un épisode léger et bénin de fibrillation cardiaque.
Des informations de TuttoMercatoWeb révèlent que l’opération aura lieu à Londres lundi. Naples reste confiant quant au fait que McTominay pourra revenir à la compétition en octobre, à condition que sa convalescence se déroule comme prévu.
- Getty Images Sport
Naples vise un retour en octobre
Naples espère voir McTominay revenir le mois prochain, alors que le calendrier se charge pour l’équipe de Massimiliano Allegri. L’Écossais a disputé les deux premières journées de championnat de Naples, une victoire 2-0 contre le Genoa et une défaite 2-1 face à Côme, avant de manquer la défaite 3-2 de samedi contre l’Inter. Le club espère qu’en traitant le problème tôt dans la saison, il pourra retrouver sa pleine forme avant la période hivernale exigeante.
En détaillant les étapes réglementaires et physiques de son retour, le directeur sportif Giovanni Manna a confirmé que McTominay devait attendre 28 jours avant d’obtenir le feu vert médical complet pour rejouer. Cette pause obligatoire est le protocole standard pour ce type d’intervention, afin de garantir la stabilité du rythme cardiaque sous un effort physique intense.
Surveillance étroite à Castel Volturno
Naples suivra de près sa récupération au cours des prochaines semaines, pleinement conscient de son importance pour l’effectif. L’Écossais a joué un rôle clé dans leur triomphe en Serie A en 2024-2025, ce qui lui a valu le titre de Footballeur de l’année en Serie A, avant de mener l’équipe à la Supercoupe d’Italie 2025-2026.
Son retour dépendra en fin de compte de la manière dont il réagira à l’intervention et à la rééducation qui suivra. L’équipe médicale du club, basée à Castel Volturno, supervisera ses progrès au quotidien une fois qu’il sera revenu d’Angleterre.
- Getty Images Sport
Naples veut rebondir contre Arsenal et Bologne
Après deux défaites consécutives en championnat, Naples sera désireux de se relancer en lançant sa campagne de phase de ligue de l'UEFA Champions League avec la réception d'Arsenal mercredi. L'équipe d'Allegri se reconcentrera ensuite sur la Serie A lorsqu'elle accueillera Bologne au Stadio Diego Armando Maradona dimanche.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles