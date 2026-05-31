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Scott McTominay se dit « absolument dévasté » par l’absence de Billy Gilmour à la Coupe du monde, suite à la blessure « cruelle » subie lors du match amical remporté par son équipe
Un coup dur pour l'Écosse
La Fédération écossaise de football a officialisé samedi soir, après la victoire de l’équipe nationale face à Curaçao, le forfait de Billy Gilmour pour l’Euro. Ce qui devait être une dernière sortie festive pour le groupe de Steve Clarke a donc été terni par la perte d’un élément clé, à quelques jours seulement du coup d’envoi de la compétition.
Gilmour, devenu un pilier du milieu de terrain écossais aux côtés de McTominay, s’est blessé en seconde période de cette rencontre amicale. Les examens médicaux ont confirmé qu’il ne serait pas rétabli à temps pour la phase de groupes, l’obligeant à quitter définitivement le groupe.
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McTominay et ses coéquipiers sont « complètement abattus ».
L'ambiance dans le vestiaire est passée de l'excitation à la réflexion sombre au fur et à mesure que l'absence de Gilmour se concrétisait. Son coéquipier à Naples, McTominay, s'est dit « absolument dévasté » pour son partenaire du milieu de terrain, avec qui il a tissé des liens forts sous l'ère Clarke.
Sur Instagram, il a publié : « Je suis absolument dévasté pour toi, mon frère. Le football est un jeu cruel et tu ne mérites pas ça. Garde la tête haute. Les joueurs, le staff et tout le pays t’aiment. »
Steve Clarke déplore un timing « cruel »
Clarke n’a pas caché sa déception en évoquant l’absence de l’ancien joueur de Chelsea et de Brighton. Le sélectionneur a souligné l’importance de Gilmour tout au long du parcours vers la qualification, ce qui rend ce contretemps particulièrement difficile à accepter pour tout le groupe.
Clarke a déclaré : « Je suis dévasté pour Billy car il a joué un rôle essentiel dans notre campagne de qualification pour la Coupe du monde. Le moment où cette blessure survient est vraiment, vraiment cruel et nous sommes tous de tout cœur avec lui. Il sait ce que nous pensons tous de lui en tant que footballeur et en tant que personne, et même si aucun mot ne pourra le réconforter ce soir, je suis certain que Billy aura encore de nombreux grands tournois devant lui à l'avenir. »
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En Italie, la priorité est désormais donnée à la rééducation.
Gilmour ne poursuivra pas l’aventure avec le groupe jusqu’au bout du tournoi : il regagnera l’Italie pour entamer sa convalescence. Sa rééducation sera assurée par le SSC Naples, avec pour objectif de le faire revenir sur les terrains dès le début du prochain exercice national. La Fédération écossaise de football précise dans un communiqué : « Tout le monde au sein de l’équipe nationale masculine d’Écosse souhaite à Billy un prompt rétablissement. Il va maintenant rejoindre son club, le SSC Naples, pour débuter sa rééducation. »
Les Écossais disputent encore un match amical, samedi prochain contre la Bolivie au New Jersey, pour conclure leur préparation. Ils évoluent dans le groupe C et rencontreront d’abord Haïti puis le Maroc à Boston avant de rejoindre Miami pour défier le Brésil.