La Fédération écossaise de football a officialisé samedi soir, après la victoire de l’équipe nationale face à Curaçao, le forfait de Billy Gilmour pour l’Euro. Ce qui devait être une dernière sortie festive pour le groupe de Steve Clarke a donc été terni par la perte d’un élément clé, à quelques jours seulement du coup d’envoi de la compétition.

Gilmour, devenu un pilier du milieu de terrain écossais aux côtés de McTominay, s’est blessé en seconde période de cette rencontre amicale. Les examens médicaux ont confirmé qu’il ne serait pas rétabli à temps pour la phase de groupes, l’obligeant à quitter définitivement le groupe.