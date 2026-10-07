McTominay a repris l’entraînement collectif après avoir subi avec succès une ablation correctrice le mois dernier, comme l’a confirmé ESPN. Le joueur de 29 ans s’était vu diagnostiquer une légère arythmie bénigne après avoir été remplacé à la 56e minute du match de Naples contre Côme plus tôt dans la saison.

Naples avait surveillé les constantes du joueur à l’aide d’une technologie portable avancée avant de l’envoyer au Spire Manchester Hospital. Dans un communiqué officiel, le club a annoncé : « Mercredi, Scott McTominay a subi des examens diagnostiques complémentaires, qui ont montré qu’il est apte à jouer. Il a donc repris l’entraînement avec le reste de l’équipe après la période passée à s’entraîner séparément. »