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Genoa CFC v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduit par

Scott McTominay retrouve l’entraînement complet avec Naples après avoir reçu le feu vert médical officiel à la suite d’une opération du cœur

S. McTominay
SSC Naples
Serie A

Scott McTominay a officiellement repris l’entraînement collectif complet avec Naples après avoir reçu le feu vert pour rejouer à la suite d’une opération du cœur à Manchester. L’international écossais était absent après avoir été diagnostiqué d’une légère arythmie bénigne, mais des examens diagnostiques complémentaires ont confirmé qu’il était apte à retrouver la compétition avant le match de samedi contre Frosinone.

  • Le feu vert médical officiel confirmé

    McTominay a repris l’entraînement collectif après avoir subi avec succès une ablation correctrice le mois dernier, comme l’a confirmé ESPN. Le joueur de 29 ans s’était vu diagnostiquer une légère arythmie bénigne après avoir été remplacé à la 56e minute du match de Naples contre Côme plus tôt dans la saison.

    Naples avait surveillé les constantes du joueur à l’aide d’une technologie portable avancée avant de l’envoyer au Spire Manchester Hospital. Dans un communiqué officiel, le club a annoncé : « Mercredi, Scott McTominay a subi des examens diagnostiques complémentaires, qui ont montré qu’il est apte à jouer. Il a donc repris l’entraînement avec le reste de l’équipe après la période passée à s’entraîner séparément. »

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    Sur la voie du rétablissement et de la réassurance des supporters

    L’intervention a nécessité deux semaines de repos complet avant que McTominay puisse reprendre des exercices de conditionnement physique sans contact. Avant de retrouver la pelouse, il avait utilisé les réseaux sociaux pour rassurer les supporters, écrivant : « À bientôt Napoli, ça ne sera pas long. »

    Sa fiancée, Cam Reading, a elle aussi partagé un message public touchant, déclarant : « À tes côtés, toujours si fière de toi. » Après avoir satisfait aux stricts protocoles de forme physique et de sécurité régissant le sport italien, McTominay s’est empressé de minimiser toute inquiétude durable, déclarant aux journalistes : « Je vais bien. L’intervention était quelque chose que j’avais prévu de faire avec le club depuis un bon moment. »

  • Impact crucial au milieu de terrain en Serie A

    Depuis son arrivée de Manchester United pour 25,7 millions de livres sterling en 2024, McTominay s'est imposé comme un milieu de terrain indispensable, capable de se projeter dans la surface, en Italie. Il a joué un rôle clé pour guider Naples vers le titre de Serie A 2024-2025, décrochant le trophée de MVP du championnat après avoir inscrit 12 buts en championnat, avant de soulever la Supercoupe d'Italie 2025-2026.

    En 82 apparitions toutes compétitions confondues, la star écossaise a cumulé 27 buts et 10 passes décisives, ce qui lui a valu la 18e place au classement du Ballon d'Or 2025. Sa disponibilité apporte un énorme plus technique à l'effectif dans une campagne nationale exigeante.

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    Quelle est la suite pour Naples ?

    Après avoir manqué les trois derniers matches de Naples ainsi que la récente trêve internationale avec l’Écosse, McTominay est désormais en lice pour effectuer son retour à la compétition ce week-end. L’équipe de Max Allegri, actuellement neuvième de Serie A avec sept points, affrontera Frosinone samedi, un match dans lequel le milieu de terrain devrait débuter sur le banc.

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