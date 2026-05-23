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Scott McTominay reste où il est ! Le Napoli rejette les offres de la Premier League et de l'Arabie saoudite alors que les négociations pour un nouveau contrat se poursuivent
Selon les observateurs, McTominay est intouchable à Naples.
Malgré un vif intérêt en provenance d’Angleterre et les pétrodollars de la Saudi Pro League, le Napoli a fermé la porte à tout départ de McTominay cet été. Selon Tuttosport, les Partenopei ont repoussé les avances de deux clubs de Premier League et d’une formation saoudienne venues tester leur détermination.
L’ancien Mancunien s’est imposé comme une révélation en Serie A, et la direction napolitaine le considère comme un pilier de ses projets futurs. Malgré les spéculations autour d’un retour en Angleterre, le club italien n’a aucune intention de le laisser partir seulement deux ans après son arrivée.
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Un nouveau contrat à long terme est sur la table
Pour décourager toute nouvelle tentative de recrutement, le Napoli agit rapidement afin de lier McTominay à un nouveau contrat mirobolant. Les négociations avancent actuellement à un rythme soutenu pour prolonger son contrat jusqu'en 2030, avec une option supplémentaire pour 2031. Cela signifierait concrètement que le joueur de 29 ans consacrerait le reste de ses meilleures années aux Azzurri, tout en bénéficiant d'une augmentation de salaire significative reflétant son statut de l'un des meilleurs joueurs du championnat.
Le milieu de terrain, satisfait de son aventure transalpine, l’avait d’ailleurs confirmé : « Mon agent n’a parlé à personne au sujet de mon avenir. Il ne communique qu’avec moi et le club, et il n’a rien révélé à la presse. Je suis extrêmement heureux ici et, pour moi, je suis un joueur de Naples ; c’est ma seule préoccupation. L’avenir est essentiel et je me vois rester à Naples pendant longtemps. »
Italiano décroche la pole position pour le banc des remplaçants
Alors que l’effectif devrait rester stable, le banc de touche s’apprête à vivre un changement majeur. Selon l’article, Vincenzo Italiano est désormais le grand favori pour succéder à Antonio Conte, lequel devrait tirer sa révérence après la dernière journée de championnat contre l’Udinese. Le président Aurelio De Laurentiis nourrit depuis longtemps une admiration pour l’actuel entraîneur de Bologne, qu’il a déjà tenté, en vain, de recruter en 2021 puis en 2024.
Selon l’adage « jamais deux sans trois », Napoli lui préparerait un contrat de deux ans avec une option pour une troisième saison. Ce changement tactique majeur ne remet toutefois pas en cause la stabilité de l’encadrement : le directeur sportif Giovanni Manna, courtisé par la Roma, devrait rester en place. Selon Tuttosport, l’ancien coach napolitain Maurizio Sarri s’orienterait vers Atalanta plutôt que vers un retour au bercail.
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Les cadors de la Premier League s’intéressent de près à Vergara.
Alors que McTominay reste, un autre jeune talent du Napoli suscite un vif intérêt en Angleterre. Antonio Vergara ferait l'objet d'une offre officielle comprise entre 25 et 30 millions d'euros de la part d'un club de haut niveau de Premier League. Le milieu de terrain de 23 ans a également attiré l'attention de deux grandes équipes de Serie A, ce qui pourrait donner lieu à une guerre d'enchères à l'approche du mercato estival.
Naples doit désormais trancher : céder le jeune milieu pour financer en partie le premier mercato d’Italiano ou le conserver afin de préserver l’ossature de l’équipe et offrir au futur entraîneur un effectif capable de nouveau de briguer le Scudetto.