Pour décourager toute nouvelle tentative de recrutement, le Napoli agit rapidement afin de lier McTominay à un nouveau contrat mirobolant. Les négociations avancent actuellement à un rythme soutenu pour prolonger son contrat jusqu'en 2030, avec une option supplémentaire pour 2031. Cela signifierait concrètement que le joueur de 29 ans consacrerait le reste de ses meilleures années aux Azzurri, tout en bénéficiant d'une augmentation de salaire significative reflétant son statut de l'un des meilleurs joueurs du championnat.

Le milieu de terrain, satisfait de son aventure transalpine, l’avait d’ailleurs confirmé : « Mon agent n’a parlé à personne au sujet de mon avenir. Il ne communique qu’avec moi et le club, et il n’a rien révélé à la presse. Je suis extrêmement heureux ici et, pour moi, je suis un joueur de Naples ; c’est ma seule préoccupation. L’avenir est essentiel et je me vois rester à Naples pendant longtemps. »



